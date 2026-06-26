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सुविधा या नया खतरा? Ola, Uber और Rapido के बदले नियमों पर सुरक्षा एक्सपर्ट्स ने जताई चिंता

हैदराबाद: भारत के डिजिटल ट्रांसपोर्ट सेक्टर Ola, Uber और Rapido में इस समय एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है. सालों से सुरक्षित यात्रा के लिए इस्तेमाल होने वाले 'डायनेमिक OTP' (हर बार बदलने वाला कोड) की जगह अब 'फिक्स्ड पिन' ले रहा है. उबर जैसी बड़ी कंपनियों द्वारा साल 2025-2026 में भारत में इस व्यवस्था को चुपचाप लागू करने के बाद टेक जगत में इसकी खूब चर्चा हो रही है. इस खतरे से निपटने के लिए कंपनियां अब बैकएंड में 'जीपीएस मैचिंग' तकनीक का इस्तेमाल कर रही हैं, जो यह जांचती है कि ड्राइवर और पैसेंजर का फोन सचमुच एक ही जगह पर है या नहीं.

क्या है यह 'फिक्स्ड पिन' व्यवस्था?

साधारण शब्दों में कहें तो फिक्स्ड पिन आपके एटीएम पिन या मोबाइल स्क्रीन लॉक की तरह होता है. यह एक स्थाई 4-अंकों का कोड होता है जिसे यूजर खुद सेट करता है. अब तक जब भी आप कोई ऑटो या कैब बुक करते थे, तो ऐप आपको एक नया वन-टाइम पासवर्ड देता था. लेकिन नई व्यवस्था में, आपको हर राइड के लिए नया कोड नहीं मिलेगा. आप हर बार ड्राइवर को अपना वही पुराना और तयशुदा पिन बताएंगे और आपकी यात्रा शुरू हो जाएगी.

इस बदलाव के पीछे के मुख्य कारण

कंपनियां सुरक्षा की गारंटी देने वाले OTP को छोड़कर फिक्स्ड पिन की तरफ क्यों बढ़ रही हैं? इसके पीछे दो बड़े व्यावसायिक और व्यावहारिक कारण हैं:

नेटवर्क और समय की बचत: अक्सर भीड़भाड़ वाले इलाकों, मेट्रो स्टेशनों या खराब नेटवर्क वाले क्षेत्रों में ऐप रिफ्रेश नहीं होता या SMS आने में देरी होती है. इसके कारण ड्राइवर और यात्री दोनों परेशान होते थे. फिक्स्ड पिन याद होने से यात्री बिना फोन खोले तुरंत गाड़ी में बैठ सकता है.