सुविधा या नया खतरा? Ola, Uber और Rapido के बदले नियमों पर सुरक्षा एक्सपर्ट्स ने जताई चिंता
कंपनियां लागत घटाने और सफर आसान करने के लिए अब बार-बार बदलने वाले OTP की जगह एक स्थाई फिक्स्ड पिन व्यवस्था अपना रही हैं.
Published : June 26, 2026 at 9:56 AM IST
हैदराबाद: भारत के डिजिटल ट्रांसपोर्ट सेक्टर Ola, Uber और Rapido में इस समय एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है. सालों से सुरक्षित यात्रा के लिए इस्तेमाल होने वाले 'डायनेमिक OTP' (हर बार बदलने वाला कोड) की जगह अब 'फिक्स्ड पिन' ले रहा है. उबर जैसी बड़ी कंपनियों द्वारा साल 2025-2026 में भारत में इस व्यवस्था को चुपचाप लागू करने के बाद टेक जगत में इसकी खूब चर्चा हो रही है. इस खतरे से निपटने के लिए कंपनियां अब बैकएंड में 'जीपीएस मैचिंग' तकनीक का इस्तेमाल कर रही हैं, जो यह जांचती है कि ड्राइवर और पैसेंजर का फोन सचमुच एक ही जगह पर है या नहीं.
क्या है यह 'फिक्स्ड पिन' व्यवस्था?
साधारण शब्दों में कहें तो फिक्स्ड पिन आपके एटीएम पिन या मोबाइल स्क्रीन लॉक की तरह होता है. यह एक स्थाई 4-अंकों का कोड होता है जिसे यूजर खुद सेट करता है. अब तक जब भी आप कोई ऑटो या कैब बुक करते थे, तो ऐप आपको एक नया वन-टाइम पासवर्ड देता था. लेकिन नई व्यवस्था में, आपको हर राइड के लिए नया कोड नहीं मिलेगा. आप हर बार ड्राइवर को अपना वही पुराना और तयशुदा पिन बताएंगे और आपकी यात्रा शुरू हो जाएगी.
इस बदलाव के पीछे के मुख्य कारण
कंपनियां सुरक्षा की गारंटी देने वाले OTP को छोड़कर फिक्स्ड पिन की तरफ क्यों बढ़ रही हैं? इसके पीछे दो बड़े व्यावसायिक और व्यावहारिक कारण हैं:
नेटवर्क और समय की बचत: अक्सर भीड़भाड़ वाले इलाकों, मेट्रो स्टेशनों या खराब नेटवर्क वाले क्षेत्रों में ऐप रिफ्रेश नहीं होता या SMS आने में देरी होती है. इसके कारण ड्राइवर और यात्री दोनों परेशान होते थे. फिक्स्ड पिन याद होने से यात्री बिना फोन खोले तुरंत गाड़ी में बैठ सकता है.
करोड़ों रुपये की लागत में कमी: हर साल राइड-हेलिंग कंपनियों को ग्राहकों के फोन पर OTP भेजने के लिए टेलीकॉम कंपनियों को भारी-भरकम 'SMS API' फीस देनी पड़ती थी. फिक्स्ड पिन के आने से कंपनियों का यह खर्च लगभग शून्य हो गया है, क्योंकि अब डेटा सर्वर से सीधे मैच हो जाता है.
इतिहास और वर्तमान स्थिति
भारत में इस तकनीक की शुरुआत साल 2017 में ओला द्वारा सुरक्षा बढ़ाने के लिए OTP के साथ हुई थी. लेकिन 2019 में रैपिडो ने बाइक-टैक्सी के सफर को तेज बनाने के लिए 'रैपिड पिन' (फिक्स्ड पिन) की शुरुआत की. रैपिडो की इस सफलता और सुविधा को देखते हुए, उबर ने भी हाल ही में (2025-2026) भारत में अपने अधिकांश यूजर्स के लिए इसे लागू कर दिया है. वर्तमान में ओला अभी भी मुख्य रूप से OTP का ही उपयोग कर रही है.
सुविधा के साथ बढ़ा सुरक्षा का खतरा
इस तकनीक ने यात्रा को आसान तो बना दिया है, लेकिन सुरक्षा विशेषज्ञों ने इस पर चिंता जताई है. चूंकि यह पिन बदलता नहीं है, इसलिए यदि आपके आस-पास खड़ा कोई व्यक्ति या आपका पुराना ड्राइवर आपका पिन सुन लेता है, तो इसका गलत इस्तेमाल होने की संभावना बढ़ जाती है.
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