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भारत में पानी से उड़ेंगे इलेक्ट्रिक हवाई जहाज, इस कंपनी ने मिलाया नॉर्वे से हाथ

गुरुग्राम: भारत के हवाई सफर के क्षेत्र में एक नई और आधुनिक शुरुआत होने जा रही है. देश की पहली विशेष सीप्लेन ऑपरेटर कंपनी स्काईहॉप एविएशन (SkyHop Aviation) ने नॉर्वे की मशहूर विमान निर्माता कंपनी नोएमी एयरोस्पेस (NOEMI Aerospace) के साथ एक समझौता किया है. इस साझेदारी का मुख्य उद्देश्य भारत और पड़ोसी दक्षिण एशियाई देशों में 'इलेक्ट्रिक सीप्लेन' (पानी और जमीन दोनों से उड़ान भरने वाले हवाई जहाज) सेवा शुरू करना है.

नोएमी एयरोस्पेस (पुराना नाम: एल्फ़्लाई ग्रुप) के नाम में 'NOEMI' का मतलब है "नो एमिशन" यानी शून्य प्रदूषण. यह कंपनी पूरी तरह से प्रदूषण-मुक्त और आधुनिक हवाई यात्रा को बढ़ावा देने के लिए जानी जाती है.

साल 2030 तक 40 विमानों का बड़ा लक्ष्य

स्काईहॉप एविएशन ने अपनी भविष्य की योजना के तहत साल 2030 तक कुल 40 विमानों का एक बड़ा बेड़ा तैयार करने का लक्ष्य रखा है. कंपनी के आधिकारिक बयान के मुताबिक, सरकार से जरूरी मंजूरी मिलने के बाद, इस बेड़े का लगभग 20 से 25 प्रतिशत हिस्सा पूरी तरह से इलेक्ट्रिक या हाइब्रिड सीप्लेन का होगा. योजना के अनुसार, कंपनी 2030 तक नोएमी के 10 इलेक्ट्रिक विमान खरीदेगी या लीज पर लेगी. अगर इन विमानों का प्रदर्शन अच्छा रहता है, तो भविष्य में 5 और विमान शामिल करने का विकल्प भी रखा गया है.

पहले चरण में लक्षद्वीप से शुरुआत

स्काईहॉप अपने काम के पहले चरण में लक्षद्वीप के द्वीपों को आपस में और उन्हें भारतीय मुख्य भूमि से जोड़ेगी. शुरुआती दौर में इस सेवा को चलाने के लिए 19 सीटों वाले पारंपरिक 'ट्विन-ऑटर' सीप्लेन का इस्तेमाल किया जाएगा. इसके बाद, बुनियादी ढांचा तैयार होने पर नए इलेक्ट्रिक विमानों को सेवा में उतारा जाएगा. कंपनी देश के उन अन्य हिस्सों की भी पहचान कर रही है जहाँ नदियों, झीलों या लंबी तटरेखा के कारण सामान्य हवाईअड्डे बनाना बहुत मुश्किल और खर्चीला काम है.