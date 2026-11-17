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Stocks To BUY: अशोक लेलैंड समेत 3 शेयर पर मोतीलाल ओसवाल बुलिश, 38% तक अपसाइड का अनुमान

स्टॉक्स टू बॉय ( Getty Images )

नई दिल्ली: बाजार की रैली के बीच मोतीलाल ओसवाल की रिसर्च टीम ने 3 बड़े शेयरों पर रिपोर्ट तैयार किया है. इनमें कमिंस इंडिया, अशोक लेलैंड और केनेस टेक्नोलॉजी शामिल हैं. सितंबर तिमाही (2QFY27) के नतीजों के बाद ब्रोकरेज ने किसी के टारगेट में कटौती की है, तो किसी के अनुमान को बढ़ाया है.

रिपोर्ट से साफ है कि इस बार ज्यादातर कंपनियों की टॉपलाइन यानी रेवेन्यू तो बढ़ा है, लेकिन कच्चे माल की महंगाई और मार्जिन के दबाव ने मुनाफे पर असर डाला है. अशोक लेलैंड ने वॉल्यूम के दम पर मुनाफा बढ़ाया है, तो केनेस का मुनाफा मार्जिन घटने से दबाव में रहा। इसके बावजूद ब्रोकरेज ने इन स्टॉक्स पर बॉय कॉल दिया है। आइए, एक-एक करके 3 शेयरों का पूरा हाल, टारगेट और ब्रोकरेज की रेटिंग जानते हैं-