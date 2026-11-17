Stocks To BUY: अशोक लेलैंड समेत 3 शेयर पर मोतीलाल ओसवाल बुलिश, 38% तक अपसाइड का अनुमान
Stocks To BUY: बाजार की तेजी में ब्रोकरेज का 3 स्टॉक पर बुलिश नजरिया है, जिसमें 38 फीसदी तक अपसाइड का अनुमान किया गया है.
Published : November 17, 2026 at 12:20 PM IST
नई दिल्ली: बाजार की रैली के बीच मोतीलाल ओसवाल की रिसर्च टीम ने 3 बड़े शेयरों पर रिपोर्ट तैयार किया है. इनमें कमिंस इंडिया, अशोक लेलैंड और केनेस टेक्नोलॉजी शामिल हैं. सितंबर तिमाही (2QFY27) के नतीजों के बाद ब्रोकरेज ने किसी के टारगेट में कटौती की है, तो किसी के अनुमान को बढ़ाया है.
रिपोर्ट से साफ है कि इस बार ज्यादातर कंपनियों की टॉपलाइन यानी रेवेन्यू तो बढ़ा है, लेकिन कच्चे माल की महंगाई और मार्जिन के दबाव ने मुनाफे पर असर डाला है. अशोक लेलैंड ने वॉल्यूम के दम पर मुनाफा बढ़ाया है, तो केनेस का मुनाफा मार्जिन घटने से दबाव में रहा। इसके बावजूद ब्रोकरेज ने इन स्टॉक्स पर बॉय कॉल दिया है। आइए, एक-एक करके 3 शेयरों का पूरा हाल, टारगेट और ब्रोकरेज की रेटिंग जानते हैं-
Cummins India Share Price Target
कमिंस इंडिया का करंट मार्केट प्राइस 4066 रुपये है और ब्रोकरेज ने 5600 रुपये का टारगेट दिया है, यानी यहां से 37.7 फीसदी की तेजी की उम्मीद है. हालांकि टारगेट पहले के 6,200 रुपये से घटाया गया है.
कंपनी का 2QFY27 रेवेन्यू 4 फीसदी बढ़कर 33 अरब रुपये रहा, जो अनुमान के मुताबिक था. लेकिन ग्रॉस मार्जिन 440 bps गिरकर 32.1 फीसदी रह गया. इसकी वजह महंगा रॉ मटीरियल और पुराने कॉन्ट्रैक्ट पर बने प्रोजेक्ट का एग्जीक्यूशन रही. EBITDA मार्जिन 15.3 फीसदी पर आ गया और EBITDA 27 फीसदी गिरकर 5 अरब रुपये रहा. एडजस्टेड PAT भी 27 फीसदी गिरकर 4.7 अरब रुपये रहा.
ब्रोकरेज ने FY27/28/29 के अनुमान में 13 फीसदी/9 फीसदी/8 फीसदी की कटौती की है. फिर भी डिमांड थीसिस मजबूत है. डेटा सेंटर से पावरजेन में जोरदार डिमांड है. ब्रोकरेज को उम्मीद है कि अगले कुछ क्वार्टर में प्राइस हाइक, पुराने ऑर्डर पूरे होने और ऑपरेशनल एफिशिएंसी का फायदा मिलेगा. पावरजेन सेगमेंट में FY26-29 के बीच 19 फीसदी CAGR, इंडस्ट्रियल में 12 फीसदी, डिस्ट्रीब्यूशन में 17 फीसदी और एक्सपोर्ट में 16 फीसदी CAGR की उम्मीद है.
Ashok Leyland Share Price Target
अशोक लेलैंड का 167 रुपये है और टारगेट 195 रुपये है, यानी करीब 16 फीसदी अपसाइड. ब्रोकरेज ने बॉय रेटिंग बरकरार रखी है. कंपनी का 2QFY27 PAT 8.5 फीसदी बढ़कर 8.7 अरब रुपये रहा, जो अनुमान से 6 फीसदी ज्यादा है. रेवेन्यू 39 फीसदी बढ़कर 133.6 अरब रुपये रहा, जो पूरी तरह 32 फीसदी वॉल्यूम ग्रोथ से आया. वॉल्यूम 64.7 हजार यूनिट रहा. EBITDA मार्जिन 200 bps गिरकर 10.1 फीसदी रहा, लेकिन यह अनुमानित 9.2 फीसदी से बेहतर था.
EBITDA 16.2 फीसदी बढ़कर 13.5 अरब रुपये रहा.मैनेजमेंट को उम्मीद है कि घरेलू CV इंडस्ट्री FY27 में डबल-डिजिट ग्रोथ देगी, MHCV में मिड-टीन ग्रोथ आ सकती है. ब्रोकरेज ने FY28 के अनुमान में 6 फीसदी की बढ़ोतरी की है. FY27/FY28 में 11 फीसदी/9 फीसदी वॉल्यूम ग्रोथ और FY26-28 में रेवेन्यू/EBITDA/PAT में 13 फीसदी/12 फीसदी/12 फीसदी CAGR की उम्मीद है. कंपनी ने 1 रुपये प्रति शेयर अंतरिम डिविडेंड भी दिया है.
Kaynes Technology Share Price Target
केनेस टेक्नोलॉजी का CMP 2900 रुपये है और टारगेट 3,820 रुपये है, यानी करीब 31.7 फीसदी अपसाइड की उम्मीद है. रेटिंग BUY बरकरार है.कंपनी का 2QFY27 प्रदर्शन कमजोर रहा. रेवेन्यू सिर्फ 4 फीसदी बढ़कर 9.5 अरब रुपये रहा. EBITDA 16 फीसदी गिरकर 1.3 अरब रुपये रहा, मार्जिन 320 bps गिरकर 13.2 फीसदी रह गया. एडजस्टेड PAT 62 फीसदी गिरकर 454 मिलियन रुपये रहा. इसकी बड़ी वजह स्मार्ट मीटर बिजनेस में जानबूझकर की गई 80 फीसदी की कटौती रही.
हालांकि अच्छी बात ये है कि ऑटोमोटिव में 42 फीसदी, एयरोस्पेस में 3 गुना, रेलवे में 64 फीसदी की ग्रोथ आई. ऑर्डर बुक 30 फीसदी बढ़कर 106 अरब रुपये हो गई. कंपनी AMISP ऑपरेशन से बाहर निकल रही है और FY27 के अंत तक कैश-पॉजिटिव होने का लक्ष्य रख रही है. Vishay के साथ OSAT में 49 फीसदी हिस्सेदारी का शुरुआती समझौता और PCB यूनिट का शुरू होना आगे के ग्रोथ ड्राइवर हैं. ब्रोकरेज ने FY27/FY28 के अनुमान में 28 फीसदी/22 फीसदी की कटौती की है, लेकिन FY26-28 में रेवेन्यू/EBITDA में 34 फीसदी CAGR की उम्मीद रखी है.
(डिस्क्लेमर: यह खबर सिर्फ जानकारी के उद्देश्य से दी गई है. शेयर बाजार में निवेश जोखिमों के अधीन है. निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लें. ईटीवी भारत किसी भी तरह की निवेश सलाह नहीं देता है.)
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