Stocks to Buy: NMDC समेत 3 स्टॉक्स पर ब्रोकरेज बुलिश, शेयरों की कीमत ₹100 से भी कम; जानें टारगेट प्राइस
Stocks to Buy: 3 स्टॉक्स पर ब्रोकरेज ने बुलिश नजरिया अपनाया है. हालांकि, तिमाही नतीजों और बिजनेस आउटलुक पर ब्रोकरेज की कुछ चिंताएं भी हैं.
Published : November 16, 2026 at 1:59 PM IST
नई दिल्ली: शेयर बाजार में ऐसे कई स्टॉक्स हैं, जिनकी कीमत 100 रुपये से कम है, लेकिन उनमें आगे ग्रोथ की संभावनाएं बनी हुई हैं. अगर आप भी कम कीमत वाले शेयरों में निवेश के मौके तलाश रहे हैं, तो आईनॉक्स विंड, एनएमडीसी और वोडाफोन आइडिया के शेयरों पर नजर रख सकते हैं. इन तीनों कंपनियों को लेकर अलग-अलग ब्रोकरेज हाउस ने अपनी रिपोर्ट जारी की है. मोतीलाल ओसवाल की रिसर्च टीम ने आईनॉक्स विंड पर बॉय रेटिंग बरकरार रखी है, जबकि एलारा कैपिटल ने एनएमडीसी को एक्युमुलेट से अपग्रेड कर बॉय कर दिया है. वहीं, सिटी ने वोडाफोन आइडिया पर भी बॉय की राय कायम रखी है.
हालांकि, तीनों कंपनियों के तिमाही नतीजों और बिजनेस आउटलुक को लेकर ब्रोकरेज की कुछ चिंताएं भी हैं. कहीं, EBITDA अनुमान से कम रहा है, तो कहीं कंपनी की ग्रोथ गाइडेंस पर सवाल उठे हैं. ऐसे में इन तीनों शेयरों पर ब्रोकरेज की क्या राय है और उन्होंने कितने रुपये का टारगेट प्राइस दिया है, यहां जान लें-
Inox Wind Share Price Target
दिग्गज ब्रोकरेज मोतीलाल ओसवाल ने आईनॉक्स विंड पर बॉय रेटिंग बरकरार रखते हुए 74 रुपये का टारगेट प्राइस दिया है. फिलहाल ये स्टॉक 59 रुपये प्रति शेयर पर कारोबार कर रहा है. ब्रोकरेज रिपोर्ट के मुताबिक, कंपनी का रेवेन्यू 13.5 अरब रुपये रहा, जो ब्रोकरेज के अनुमान से 7 फीसदी ज्यादा है. हालांकि, EBITDA अनुमान से 5 फीसदी कम रहा और EBITDA मार्जिन 15 फीसदी दर्ज किया गया, जबकि ब्रोकरेज को 17 फीसदी की उम्मीद थी. कंपनी का APAT भी कम अन्य आय के कारण अनुमान से 46 फीसदी नीचे रहा.
कंपनी के मैनेजमेंट ने संकेत दिया है कि वित्त वर्ष 2026-2027 (FY27) के लिए करीब 75 फीसदी रेवेन्यू ग्रोथ का लक्ष्य हासिल होना मुश्किल हो सकता है. वहीं, वित्त वर्ष 2027-2028 (FY28) के लिए करीब 75 अरब रुपये के रेवेन्यू का अनुमान दिया गया है. कंपनी के पास करीब 3.8 गीगावॉट का ऑर्डर बुक है, जिससे अगले 24 महीनों से ज्यादा के काम की विजिबिलिटी मिलती है. हालांकि, इन चुनौतियों को देखते हुए मोतीलाल ओसवाल ने FY27 और FY28 के EBITDA अनुमान में क्रमशः 21 फीसदी और 14 फीसदी की कटौती की है.
NMDC Share Price Target
एलारा कैपिटल ने एनएमडीसी पर अपनी रेटिंग एक्युमुलेट से बढ़ाकर बॉय कर दी है. हालांकि, ब्रोकरेज ने टारगेट प्राइस 97 रुपये से घटाकर 91 रुपये कर दिया है. फिलहाल ये स्टॉक 69 रुपये प्रति शेयर के भाव पर ट्रेड कर रहा है. कंपनी की वित्त वर्ष 2027 में दूसरी तिमाही (Q2FY27) EBITDA करीब 19.4 अरब रुपये रहा, जबकि ब्रोकरेज का अनुमान 21.4 अरब रुपये और बाजार का औसत अनुमान 20 अरब रुपये था.
नतीजों में कमजोरी की प्रमुख वजह लौह अयस्क की कम बिक्री और परिचालन लागत में बढ़ोतरी रही. छत्तीसगढ़ में रेलवे लाइन पर भूस्खलन की वजह से करीब 27 दिनों तक खनन गतिविधियां प्रभावित हुईं. इससे कंपनी की वॉल्यूम पर असर पड़ा. कंपनी का EBITDA प्रति टन 1,853 रुपये रहा, जबकि एलारा कैपिटल ने 1,924 रुपये का अनुमान लगाया था.
हालांकि, ब्रोकरेज को उम्मीद है कि रेलवे लाइन बहाल होने और उत्पादन व बिक्री की मात्रा बढ़ने से FY27 की दूसरी छमाही में रिकवरी देखने को मिल सकती है. ब्रोकरेज ने वित्त वर्ष 2027-2028 के EBITDA अनुमान में करीब 5 फीसदी और FY29 के अनुमान में करीब 2 फीसदी की कटौती की है. कमजोर मांग और लौह अयस्क की कीमतों में लगातार गिरावट को इस शेयर के लिए प्रमुख जोखिम माना गया है.
Vodafone Idea Share Price Target
ब्रोकरेज फर्म सिटी ने वोडाफोन आइडिया पर बॉय रेटिंग बरकरार रखी है, लेकिन टारगेट प्राइस 17 रुपये से घटाकर 16 रुपये कर दिया है. कंपनी के Q2 नतीजे ब्रोकरेज के अनुमान के अनुरूप रहे. सितंबर तिमाही में कंपनी का रेवेन्यू तिमाही आधार पर 1.7 फीसदी बढ़कर 119 अरब रुपये रहा, जो अनुमान से करीब 1 फीसदी ज्यादा है.
हालांकि, कंपनी का ARPU 178 रुपये रहा, जबकि ब्रोकरेज को 179 रुपये की उम्मीद थी. कंपनी का कैपेक्स पिछली तिमाही के 19 अरब रुपये से दोगुना होकर 39 अरब रुपये पहुंच गया. कंपनी ने FY27 की पहली छमाही तक करीब 350 अरब रुपये की प्रस्तावित फंड जुटाने की योजना में से 105 अरब रुपये हासिल कर लिए हैं. हालांकि, पीएसयू बैंकों से कर्ज जुटाने में देरी एक अहम चिंता बनी हुई है. सिटी ने वित्त वर्ष 2027 से वित्त वर्ष 2029 के EBITDA अनुमान में 2-4 फीसदी की कटौती की है. ब्रोकरेज के मुताबिक, अब अगली टैरिफ बढ़ोतरी मार्च 2027 में होने की संभावना मानी जा रही है.
(डिस्क्लेमर: यह खबर सिर्फ जानकारी के उद्देश्य से दी गई है. शेयर बाजार में निवेश जोखिमों के अधीन है. निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लें. ईटीवी भारत किसी भी तरह की निवेश सलाह नहीं देता है.)
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