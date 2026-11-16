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Stocks to Buy: NMDC समेत 3 स्टॉक्स पर ब्रोकरेज बुलिश, शेयरों की कीमत ₹100 से भी कम; जानें टारगेट प्राइस

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नई दिल्ली: शेयर बाजार में ऐसे कई स्टॉक्स हैं, जिनकी कीमत 100 रुपये से कम है, लेकिन उनमें आगे ग्रोथ की संभावनाएं बनी हुई हैं. अगर आप भी कम कीमत वाले शेयरों में निवेश के मौके तलाश रहे हैं, तो आईनॉक्स विंड, एनएमडीसी और वोडाफोन आइडिया के शेयरों पर नजर रख सकते हैं. इन तीनों कंपनियों को लेकर अलग-अलग ब्रोकरेज हाउस ने अपनी रिपोर्ट जारी की है. मोतीलाल ओसवाल की रिसर्च टीम ने आईनॉक्स विंड पर बॉय रेटिंग बरकरार रखी है, जबकि एलारा कैपिटल ने एनएमडीसी को एक्युमुलेट से अपग्रेड कर बॉय कर दिया है. वहीं, सिटी ने वोडाफोन आइडिया पर भी बॉय की राय कायम रखी है.

हालांकि, तीनों कंपनियों के तिमाही नतीजों और बिजनेस आउटलुक को लेकर ब्रोकरेज की कुछ चिंताएं भी हैं. कहीं, EBITDA अनुमान से कम रहा है, तो कहीं कंपनी की ग्रोथ गाइडेंस पर सवाल उठे हैं. ऐसे में इन तीनों शेयरों पर ब्रोकरेज की क्या राय है और उन्होंने कितने रुपये का टारगेट प्राइस दिया है, यहां जान लें-