बुधवार को मार्केट में छाई हरियाली, सेंसेक्स ने ठोंकी बढ़त की डबल सेंचुरी

सेंसेक्स 243 अंक यानी 0.30 प्रतिशत चढ़कर 82,273 पर कारोबार कर रहा था. निफ्टी 79 अंक बढ़कर 25,225 पर कारोबार की शुरुआत कर रहा था.

प्रतीकात्मक तस्वीर. (IANS)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 15, 2025 at 10:06 AM IST

मुंबई: वैश्विक स्तर पर सकारात्मक रुख के चलते बुधवार को भारतीय शेयर बाजारों की शुरुआत सकारात्मक रुख के साथ हुई. सेंसेक्स 243 अंक या 0.30 प्रतिशत चढ़कर 82,273 पर कारोबार कर रहा था, जबकि निफ्टी 79 अंक या 0.31 प्रतिशत बढ़कर 25,225 पर कारोबार की शुरुआत कर रहा था.

निफ्टी के तकनीकी परिदृश्य पर टिप्पणी करते हुए विशेषज्ञों ने कहाकि हालांकि कल मंगलवार को 20-दिवसीय एसएमए ने गिरावट को सीमित करने के लिए कदम उठाए. बावजूद इसके हम मंदी के एनगल्फिंग पैटर्न को अधिक महत्व देना पसंद करते हैं. इस प्रकार प्रचलित मंदी के पूर्वाग्रह को स्वीकार करते हैं. "इस बीच, अगर निफ्टी 25230 के पार जाने में सफल होता है, तो हम पाला बदलने के लिए भी तैयार हैं."

हालांकि, हम दिशात्मक तेजी के लिए 25330 के स्तर के टूटने का इंतजार करेंगे." अधिकांश क्षेत्रों में खरीदारी देखी गई. इसमें बजाज फिनसर्व, बजाज फाइनेंस, एनटीपीसी, एलएंडटी, पावर ग्रिड, बीईएल, भारती एयरटेल, ट्रेंट और एशियन पेंट्स जैसे दिग्गज शेयरों में बढ़त देखी गई.

शुरुआती कारोबार में ये शेयर 1.2 प्रतिशत तक चढ़ गए. हालांकि, टेक महिंद्रा, एक्सिस बैंक, इंफोसिस और टाइटन कंपनी जैसे चुनिंदा शेयरों में कुछ दबाव देखा गया, जो 1.2 प्रतिशत तक गिर गए. व्यापक बाजार में, निफ्टी मिडकैप इंडेक्स 0.38 प्रतिशत बढ़ा, जबकि निफ्टी स्मॉलकैप इंडेक्स 0.20 प्रतिशत बढ़ा, जो प्रमुख सूचकांकों से परे सकारात्मक रुझान का संकेत देता है.

क्षेत्रीय सूचकांकों में, निफ्टी आईटी और वित्तीय सेवाओं में 0.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई. वहीं पीएसयू बैंक और रियल्टी सूचकांक भी बढ़त के साथ कारोबार कर रहे थे, जो मोटे तौर पर आशावादी बाजार मूड को दर्शाता है.

विशेषज्ञों ने कहा कि निवेशक आगे की दिशा के लिए वैश्विक बाजार के रुझानों, कच्चे तेल की कीमतों और संस्थागत प्रवाह पर नज़र रखने की संभावना है. विश्लेषकों ने कहा, "बढ़ी हुई अस्थिरता और मिश्रित बाजार संकेतों के मौजूदा माहौल में, व्यापारियों को सलाह दी जाती है कि वे "गिरावट पर खरीदारी" का सतर्क रुख अपनाएं, खासकर लीवरेज का इस्तेमाल करते समय."

उन्होंने आगे कहा, "जोखिम प्रबंधन के लिए तेजी के दौरान आंशिक मुनाफावसूली और कम ट्रेलिंग स्टॉप-लॉस बनाए रखने की सलाह दी जाती है. नए लॉन्ग पोजीशन पर तभी विचार किया जाना चाहिए, जब निफ्टी 25,300 के स्तर से ऊपर बना रहे."

