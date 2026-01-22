ETV Bharat / business

शेयर बाजार खुला मजबूती के साथ, सेंसेक्स 568 अंक चढ़ा, निफ्टी 25,300 के ऊपर

मुंबई: गुरुवार को भारतीय शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में शुरुआती कारोबार में मजबूती देखने को मिली. अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा यूरोप के आठ देशों पर टैरिफ लगाने की धमकी वापस लेने के बाद वैश्विक बाजारों में सकारात्मक माहौल बना, जिसका असर घरेलू बाजार पर भी पड़ा.

सुबह 9.25 बजे बीएसई सेंसेक्स 568 अंकों की बढ़त के साथ 82,477 के स्तर पर पहुंच गया, जबकि एनएसई निफ्टी 160 अंक चढ़कर 25,317 पर कारोबार करता दिखा. मिडकैप और स्मॉलकैप शेयरों में भी अच्छी खरीदारी देखी गई. निफ्टी मिडकैप 100 इंडेक्स 0.94 प्रतिशत और निफ्टी स्मॉलकैप 100 इंडेक्स 1.01 प्रतिशत की तेजी के साथ ट्रेड कर रहे थे.

सभी सेक्टोरल इंडेक्स हरे निशान में रहे. ऑटो, पीएसयू बैंक, मीडिया और आईटी सेक्टर में सबसे ज्यादा तेजी दर्ज की गई. निफ्टी ऑटो इंडेक्स 1.05 प्रतिशत, पीएसयू बैंक 0.89 प्रतिशत, मीडिया 1 प्रतिशत और आईटी इंडेक्स 0.80 प्रतिशत की बढ़त के साथ कारोबार कर रहा था.

तकनीकी विश्लेषकों के अनुसार, निफ्टी के लिए तत्काल सपोर्ट 25,000 के स्तर पर है, जबकि 25,250 से 25,300 के बीच मजबूत रेजिस्टेंस देखा जा रहा है.

एशियाई बाजारों में भी मिला-जुला रुख रहा. जापान का निक्केई 1.87 प्रतिशत और दक्षिण कोरिया का कोस्पी 1.97 प्रतिशत की तेजी के साथ बंद हुआ. वहीं चीन का शंघाई और शेनझेन इंडेक्स करीब 0.12 प्रतिशत फिसले. हांगकांग का हैंग सेंग इंडेक्स 0.08 प्रतिशत की गिरावट में रहा.