100 रुपये से कम के शेयर, Motilal Oswal का बॉय कॉल; 66% तक रिटर्न की उम्मीद
Stocks Below Rs 100: अगर आप 100 रुपये से कम शेयर में निवेश करना चाहते हैं, तो मोतीलाल ओसवाल की पसंदीदा स्टॉक लिस्ट यहां देखें...
Published : November 28, 2026 at 3:56 PM IST
नई दिल्ली: शेयर बाजार में निवेश के लिए जरूरी नहीं कि हमेशा महंगे शेयरों पर ही दांव लगाया जाए. कई ऐसे स्टॉक्स भी हैं, जिनकी कीमत 100 रुपये से कम है और जिनमें ब्रोकरेज हाउस को अच्छी तेजी की संभावना दिख रही है. मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज ने अपनी लेटेस्ट रिपोर्ट में ऐसे 10 शेयरों का जिक्र किया है, जिन पर वो बुलिश नजरिया रखे हुए हैं.
इनमें बैंकिंग, रिन्यूएबल एनर्जी, इंफ्रास्ट्रक्चर, रिटेल और हेल्थ इंश्योरेंस जैसे सेक्टर के स्टॉक्स शामिल हैं. ब्रोकरेज के वैल्यूएशन स्नैपशॉट के मुताबिक, इन शेयरों में सबसे ज्यादा संभावित तेजी सुजलॉन एनर्जी में दिख रही है. रिपोर्ट में इसका टारगेट प्राइस 60 रुपये प्रति शेयर रखा गया है, जो 36 रुपये के करंट मार्केट प्राइस से करीब 66 फीसदी ऊपर है.
वहीं, रेस्टोरेंट ब्रांड एशिया, आईनॉक्स विंड और इक्विटस स्मॉल फाइनेंस बैंक जैसे शेयरों में भी 35 फीसदी से ज्यादा की संभावित तेजी का अनुमान जताया गया है. इन सभी 10 शेयरों के नाम, टारगेट प्राइस और संभावित अपसाइड, यहां देखें-
1- Suzlon Energy Share Price Target
रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर की कंपनी सुजलॉन एनर्जी पर मोतीलाल ओसवाल ने बॉय रेटिंग बरकरार रखी है. शेयर का मौजूदा भाव 36 रुपये और टारगेट प्राइस 60 रुपये दिया गया है. इस हिसाब से इसमें करीब 66 फीसदी की संभावित तेजी दिख रही है. यह इस लिस्ट में सबसे ज्यादा अपसाइड वाला शेयर है.
2- Restaurant Brands Asia Share Price Target
इस शेयर का करंट मार्केट प्राइस 88 रुपये है, जबकि ब्रोकरेज ने 125 रुपये का टारगेट दिया है. इसके लिहाज से शेयर में करीब 42 फीसदी की संभावित तेजी का अनुमान है.
3- Inox Wind Share Price Target
विंड एनर्जी सेक्टर की कंपनी आईनॉक्स विंड का मार्केट प्राइस 53 रुपये है. ब्रोकरेज ने इसके लिए 74 रुपये का टारगेट तय किया है. यानी इसमें करीब 40 फीसदी की संभावित तेजी दिख रही है.
4- Equitas Small Finance Bank Share Price Target
बैंकिंग सेक्टर के इस शेयर का मौजूदा भाव 55 रुपये है. ब्रोकरेज का टारगेट 75 रुपये है, जो करीब 37 फीसदी के अपसाइड की ओर इशारा करता है.
5- Vishal Mega Mart Share Price Target
रिटेल सेक्टर के इस शेयर का भाव 96 रुपये है. मोतीलाल ओसवाल ने 125 रुपये का टारगेट दिया है. इसके आधार पर इसमें करीब 30 फीसदी की संभावित तेजी हो सकती है.
6- IRB Infrastructure Share Price Target
इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की कंपनी आईआरबी इंफ्रा का करंट मार्केट प्राइस 17 रुपये है. इसका टारगेट प्राइस 22 रुपये रखा गया है. यानी शेयर में करीब 27 फीसदी का अपसाइड दिख रहा है.
7- NMDC Share Price Target
मेटल सेक्टर की सरकारी कंपनी एनएमडीसी का मौजूदा भाव 67 रुपये है. ब्रोकरेज ने इसके लिए 85 रुपये का टारगेट दिया है. इस हिसाब से इसमें करीब 26 फीसदी की संभावित तेजी है.
8- Niva Bupa Health Insurance Share Price Target
इस शेयर का करंट मार्केट प्राइस 74 रुपये है और टारगेट प्राइस 92 रुपये है. इसके लिहाज से इसमें करीब 24 फीसदी का अपसाइड नजर आ रहा है.
9- Sagility Share Price Target
हेल्थकेयर बीपीओ सेक्टर की कंपनी सैगिलिटी का शेयर प्राइस 47 रुपये है. ब्रोकरेज ने 57 रुपये का टारगेट दिया है. इसमें करीब 22 फीसदी की संभावित तेजी का अनुमान है.
10- IDFC First Bank Share Price Target
बैंकिंग सेक्टर के इस शेयर का मार्केट प्राइस 87 रुपये है. इसका टारगेट प्राइस 100 रुपये है, यानी करीब 15 फीसदी का अपसाइड दिख रहा है.
(डिस्क्लेमर: यह खबर सिर्फ जानकारी के उद्देश्य से दी गई है. शेयर बाजार में निवेश जोखिमों के अधीन है. निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लें. ईटीवी भारत किसी भी तरह की निवेश सलाह नहीं देता है.)
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