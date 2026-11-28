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100 रुपये से कम के शेयर, Motilal Oswal का बॉय कॉल; 66% तक रिटर्न की उम्मीद

मोतीलाल ओसवाल के 10 पसंदीदा शेयर, कीमत 100 रुपये से भी कम (सांकेतिक फोटो) ( getty image )

नई दिल्ली: शेयर बाजार में निवेश के लिए जरूरी नहीं कि हमेशा महंगे शेयरों पर ही दांव लगाया जाए. कई ऐसे स्टॉक्स भी हैं, जिनकी कीमत 100 रुपये से कम है और जिनमें ब्रोकरेज हाउस को अच्छी तेजी की संभावना दिख रही है. मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज ने अपनी लेटेस्ट रिपोर्ट में ऐसे 10 शेयरों का जिक्र किया है, जिन पर वो बुलिश नजरिया रखे हुए हैं.

इनमें बैंकिंग, रिन्यूएबल एनर्जी, इंफ्रास्ट्रक्चर, रिटेल और हेल्थ इंश्योरेंस जैसे सेक्टर के स्टॉक्स शामिल हैं. ब्रोकरेज के वैल्यूएशन स्नैपशॉट के मुताबिक, इन शेयरों में सबसे ज्यादा संभावित तेजी सुजलॉन एनर्जी में दिख रही है. रिपोर्ट में इसका टारगेट प्राइस 60 रुपये प्रति शेयर रखा गया है, जो 36 रुपये के करंट मार्केट प्राइस से करीब 66 फीसदी ऊपर है.