Stocks Below ATH: अर्श से फर्श पर ये 9 शेयर, 73% तक गिर चुके KPIT Tech, Jio Financial-ITC जैसे स्टॉक्स
Stocks Below ATH: बाजार की तेजी में भी ऐसे दिग्गज शेयर हैं, जो अपने ऑल टाइम हाई से 73 फीसदी तक नीचे गिर चुके हैं.
Published : November 17, 2026 at 5:15 PM IST|
Updated : November 17, 2026 at 5:28 PM IST
नई दिल्ली: शेयर बाजार में भले ही सेंसेक्स-निफ्टी अपने 9 महीने के हाई के करीब पहुंच गए हों, लेकिन कई पॉपुलर स्टॉक्स अब भी अपने ऑल-टाइम हाई (ऑल टाइम हाई) से कोसों दूर हैं. बाजार की इस तेजी में भी इन शेयरों ने निवेशकों को अब तक निराश ही किया है. कुछ शेयर तो अपने रिकॉर्ड हाई से 70 फीसदी से ज्यादा टूट चुके हैं, तो कुछ 40 फीसदी से ज्यादा नीचे कारोबार कर रहे हैं.
इनमें आईटी, एफएमसीजी, पेंट, लॉजिस्टिक्स, इंश्योरेंस और फाइनेंशियल सर्विसेज जैसे बड़े सेक्टर के नाम शामिल हैं. कई निवेशकों ने इन्हें हाई पर खरीदा था और अब वे अपने निवेश के वापस ऊपर आने का इंतजार कर रहे हैं. तो कौन-से वो पॉपुलर स्टॉक अपने ऑल-टाइम हाई से नीचे हैं, यहां जान लीजिये-
KPIT Technologies Share Price
सबसे ज्यादा गिरावट केपीआईटी टेक में देखने को मिली है. इसका ऑल टाइम हाई 2024 में 1928.75 रुपये था, जबकि अब यह सिर्फ 530 रुपये के आसपास है. यानी यह शेयर अपने रिकॉर्ड हाई से 72.5 फीसदी नीचे आ चुका है. ऑटो टेक सेक्टर की इस कंपनी ने निवेशकों की वेल्थ का बड़ा हिस्सा गंवा दिया है.
ITC Share Price
एफएमसीजी और सिगरेट सेक्टर की दिग्गज कंपनी आईटीसी भी अपने हाई से काफी दूर है. इसका ऑल टाइम हाई 2024 में 501 रुपये था, जबकि लेटेस्ट प्राइस 293 रुपये है. यानी यह 41.5 फीसदी नीचे कारोबार कर रहा है. लंबे समय तक डिविडेंड के लिए पसंद किया जाने वाला यह शेयर अब भी दबाव में है.
Jio Financial Services Share Price
रिलायंस ग्रुप की कंपनी जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का ऑल टाइम हाई 2024 में 395 रुपये था. अब यह 229 रुपये पर आ गया है, यानी अपने हाई से 42.0 फीसदी नीचे है. लिस्टिंग के बाद से इस शेयर ने निवेशकों को अब तक निराश ही किया है.
Delhivery Share Price
लॉजिस्टिक्स कंपनी डेल्हीवरी का ऑल-टाइम हाई 2022 में 708 रुपये था. अब यह 458 रुपये पर कारोबार कर रहा है, यानी 35.3 फीसदी नीचे है. कंपनी के नतीजों में सुधार के बावजूद शेयर अब भी अपने पुराने हाई से काफी दूर है.
Berger Paints Share Price
पेंट सेक्टर की बर्जर पेंट्स का ऑल टाइम हाई 2021 में 726.66 रुपये था. अब इसका भाव 480 रुपये है, यानी यह 33.9 फीसदी नीचे है. पेंट इंडस्ट्री में बढ़ते कॉम्पिटिशन और कच्चे माल की कीमतों का असर इस शेयर पर साफ दिख रहा है.
ITC Hotels Share Price
ITC से अलग हुई आईटीसी होटल्स का ऑल टाइम हाई 2025 में 261.35 रुपये था. अब यह 178 रुपये पर है, यानी 31.9 फीसदी नीचे है. होटल सेक्टर में तेजी के बावजूद यह शेयर अब तक अपनी लिस्टिंग के हाई को नहीं छू पाया है.
Page Industries Share Price
जॉकी के प्रोडक्ट बनाने वाली पेज इंडस्ट्रीज का ऑल टाइम हाई 2022 में 54,262.30 रुपये था. अब यह 31,020 रुपये पर है, यानी 42.8 फीसदी नीचे कारोबार कर रहा है. कभी महंगे वैल्यूएशन के लिए मशहूर यह शेयर अब भी अपने पुराने शिखर से बहुत दूर है.
Asian Paints Share Price
देश की सबसे बड़ी पेंट कंपनी एशियन पेंट्स का ऑल टाइम हाई 2022 में 3,590 रुपये था. अब यह 2,619 रुपये पर है, यानी 27.0 फीसदी नीचे है. सेक्टर में नए प्लेयर्स के आने से इस शेयर पर दबाव बना हुआ है.
HDFC Life Insurance Share Price
इंश्योरेंस सेक्टर की दिग्गज एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस का ऑल टाइम हाई 2025 में 820.50 रुपये था. अब यह 594 रुपये पर है, यानी 27.6 फीसदी नीचे है. इस साल बने हाई से भी यह शेयर काफी फिसल चुका है.
(डिस्क्लेमर: यह खबर सिर्फ जानकारी के उद्देश्य से दी गई है. शेयर बाजार में निवेश जोखिमों के अधीन है. निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लें. ईटीवी भारत किसी भी तरह की निवेश सलाह नहीं देता है.)
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