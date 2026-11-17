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Stocks Below ATH: अर्श से फर्श पर ये 9 शेयर, 73% तक गिर चुके KPIT Tech, Jio Financial-ITC जैसे स्टॉक्स

ऑल टाइम हाई से नीचे ट्रेड कर रहे 9 शेयर (सांकेतिक फोटो) ( Getty Images )

नई दिल्ली: शेयर बाजार में भले ही सेंसेक्स-निफ्टी अपने 9 महीने के हाई के करीब पहुंच गए हों, लेकिन कई पॉपुलर स्टॉक्स अब भी अपने ऑल-टाइम हाई (ऑल टाइम हाई) से कोसों दूर हैं. बाजार की इस तेजी में भी इन शेयरों ने निवेशकों को अब तक निराश ही किया है. कुछ शेयर तो अपने रिकॉर्ड हाई से 70 फीसदी से ज्यादा टूट चुके हैं, तो कुछ 40 फीसदी से ज्यादा नीचे कारोबार कर रहे हैं.

इनमें आईटी, एफएमसीजी, पेंट, लॉजिस्टिक्स, इंश्योरेंस और फाइनेंशियल सर्विसेज जैसे बड़े सेक्टर के नाम शामिल हैं. कई निवेशकों ने इन्हें हाई पर खरीदा था और अब वे अपने निवेश के वापस ऊपर आने का इंतजार कर रहे हैं. तो कौन-से वो पॉपुलर स्टॉक अपने ऑल-टाइम हाई से नीचे हैं, यहां जान लीजिये-