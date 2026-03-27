शेयर बाजार में आज हाहाकार, तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव से बाजार पस्त, सेंसेक्स 400 अंक टूटा
ग्लोबल बिकवाली और तेल की अस्थिरता से सेंसेक्स 400 अंक टूटा और निफ्टी 23,200 के नीचे फिसला.आईटी को छोड़कर बाकी सभी सेक्टर लाल निशान में.
Published : March 27, 2026 at 10:10 AM IST
मुंबई: भारतीय शेयर बाजार के लिए शुक्रवार की सुबह भारी बिकवाली के साथ शुरू हुई. रामनवमी की छुट्टी के बाद जब आज बाजार खुला, तो निवेशकों ने वैश्विक बाजारों से मिले नकारात्मक संकेतों और कच्चे तेल की कीमतों में अस्थिरता के चलते सावधानी बरती. शुरुआती कारोबार में बीएसई (BSE) का प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स करीब 400 अंक गिरकर 74,883.79 पर आ गया, जबकि एनएसई (NSE) निफ्टी 132.90 अंक या 0.57% की गिरावट के साथ 23,173.55 पर खुला.
वैश्विक बिकवाली का दबाव
भारतीय बाजार में इस गिरावट की मुख्य वजह अमेरिकी और एशियाई बाजारों में आई तेज गिरावट है. अमेरिकी बाजारों में नैस्डैक (Nasdaq) 2.38% और एसएंडपी 500 (S&P 500) 1.74% लुढ़क कर बंद हुए. इसका असर एशियाई बाजारों पर भी दिखा, जहां जापान का निक्केई 1% और दक्षिण कोरिया का कोस्पी 3% तक टूट गया. वैश्विक स्तर पर निवेशक जोखिम लेने से बच रहे हैं, जिसे 'रिस्क-ऑफ' (Risk-off) सेंटिमेंट कहा जा रहा है.
ईरान संकट और तेल की कीमतों का खेल
ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव ने ऊर्जा बाजार को अस्थिर कर दिया है. हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के ऊर्जा बुनियादी ढांचे पर हमलों को रोकने की अवधि बढ़ाने की बात कही है, लेकिन ईरान द्वारा अमेरिकी प्रस्ताव को 'एकतरफा' बताने से अनिश्चितता बरकरार है. ब्रेंट क्रूड वर्तमान में 105.53 डॉलर प्रति बैरल के आसपास कारोबार कर रहा है. भारत अपनी तेल जरूरतों का एक बड़ा हिस्सा आयात करता है, इसलिए कच्चे तेल की ऊंची कीमतें सीधे तौर पर भारतीय अर्थव्यवस्था और बाजार की धारणा को प्रभावित करती हैं.
सेक्टोरल अपडेट: कौन गिरा, कौन संभला?
बाजार में चौतरफा बिकवाली के बीच रियल्टी, मेटल, पीएसयू बैंक और ऑटो सेक्टर सबसे ज्यादा दबाव में दिखे, जिनमें 1% तक की गिरावट दर्ज की गई. एचडीएफसी बैंक और बजाज फाइनेंस जैसे बड़े शेयरों ने सूचकांक को नीचे खींचने में बड़ी भूमिका निभाई.
हालांकि, इस गिरावट के बीच आईटी (IT) और ऑयल एंड गैस शेयरों में खरीदारी देखने को मिली. निवेशकों ने सुरक्षा के लिहाज से आईटी शेयरों का रुख किया, जिससे टीसीएस और इंफोसिस जैसे शेयरों में मामूली बढ़त देखी गई. मिडकैप और स्मॉलकैप इंडेक्स भी लाल निशान में कारोबार कर रहे हैं.
आगे क्या?
बाजार विश्लेषकों का मानना है कि निफ्टी के लिए 23,000–23,050 का स्तर एक मजबूत सपोर्ट जोन है. यदि बाजार इससे नीचे फिसलता है, तो गिरावट और गहरी हो सकती है. दूसरी ओर, 23,500 के स्तर पर कड़ा प्रतिरोध देखा जा रहा है. विदेशी संस्थागत निवेशक (FIIs) लगातार बिकवाली कर रहे हैं, जबकि घरेलू संस्थागत निवेशक (DIIs) बाजार को सहारा देने की कोशिश में जुटे हैं.