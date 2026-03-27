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शेयर बाजार में आज हाहाकार, तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव से बाजार पस्त, सेंसेक्स 400 अंक टूटा

मुंबई: भारतीय शेयर बाजार के लिए शुक्रवार की सुबह भारी बिकवाली के साथ शुरू हुई. रामनवमी की छुट्टी के बाद जब आज बाजार खुला, तो निवेशकों ने वैश्विक बाजारों से मिले नकारात्मक संकेतों और कच्चे तेल की कीमतों में अस्थिरता के चलते सावधानी बरती. शुरुआती कारोबार में बीएसई (BSE) का प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स करीब 400 अंक गिरकर 74,883.79 पर आ गया, जबकि एनएसई (NSE) निफ्टी 132.90 अंक या 0.57% की गिरावट के साथ 23,173.55 पर खुला.

वैश्विक बिकवाली का दबाव

भारतीय बाजार में इस गिरावट की मुख्य वजह अमेरिकी और एशियाई बाजारों में आई तेज गिरावट है. अमेरिकी बाजारों में नैस्डैक (Nasdaq) 2.38% और एसएंडपी 500 (S&P 500) 1.74% लुढ़क कर बंद हुए. इसका असर एशियाई बाजारों पर भी दिखा, जहां जापान का निक्केई 1% और दक्षिण कोरिया का कोस्पी 3% तक टूट गया. वैश्विक स्तर पर निवेशक जोखिम लेने से बच रहे हैं, जिसे 'रिस्क-ऑफ' (Risk-off) सेंटिमेंट कहा जा रहा है.

ईरान संकट और तेल की कीमतों का खेल

ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव ने ऊर्जा बाजार को अस्थिर कर दिया है. हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के ऊर्जा बुनियादी ढांचे पर हमलों को रोकने की अवधि बढ़ाने की बात कही है, लेकिन ईरान द्वारा अमेरिकी प्रस्ताव को 'एकतरफा' बताने से अनिश्चितता बरकरार है. ब्रेंट क्रूड वर्तमान में 105.53 डॉलर प्रति बैरल के आसपास कारोबार कर रहा है. भारत अपनी तेल जरूरतों का एक बड़ा हिस्सा आयात करता है, इसलिए कच्चे तेल की ऊंची कीमतें सीधे तौर पर भारतीय अर्थव्यवस्था और बाजार की धारणा को प्रभावित करती हैं.