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शानदार बढ़त के साथ खुला शेयर बाजार, सेंसेक्स 1,516 अंक उछला, निफ्टी में भी 365 अंकों की भारी बढ़त

मंगलवार को सेंसेक्स 1,516 और निफ्टी 365 अंक उछलकर खुले. वैश्विक राहत से बाजार संभला, लेकिन खाड़ी संकट के कारण भारी उतार-चढ़ाव जारी है.

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By ETV Bharat Hindi Team

Published : March 24, 2026 at 10:04 AM IST

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मुंबई: भारतीय शेयर बाजार के लिए पिछला कुछ समय भारी उथल-पुथल भरा रहा है, लेकिन मंगलवार की सुबह निवेशकों के लिए राहत की खबर लेकर आई. लगातार जारी बिकवाली के दौर पर ब्रेक लगाते हुए घरेलू शेयर बाजार आज शानदार बढ़त के साथ खुले. बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) का बेंचमार्क इंडेक्स सेंसेक्स 1,516.08 अंक यानी 2.09 प्रतिशत की भारी उछाल के साथ 74,212.47 के स्तर पर खुला. वहीं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) का निफ्टी 50 (Nifty 50) भी 365.80 अंक यानी 1.62 प्रतिशत की मजबूती के साथ 22,878.45 पर ओपन हुआ.

बाजार में तेजी के मुख्य कारण
बाजार में इस अचानक आए उछाल के पीछे सबसे बड़ा कारण वैश्विक तनाव में आई मामूली कमी को माना जा रहा है. सोमवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा ईरान के ऊर्जा ग्रिड पर होने वाले सैन्य हमलों को पांच दिनों के लिए रोकने के फैसले ने निवेशकों को 'वैल्यू बाइंग' का मौका दिया. हालांकि, ईरान ने किसी भी गुप्त वार्ता की खबरों को "फर्जी" करार दिया है, लेकिन युद्ध की आशंका फिलहाल टलने से वैश्विक बाजारों में सकारात्मक संकेत गए.

विशेषज्ञों की राय और सतर्कता
बाजार विशेषज्ञ अजय बग्गा के अनुसार, यह तेजी 'शॉर्ट कवरिंग' और राहत की प्रतिक्रिया मात्र हो सकती है. उन्होंने आगाह किया कि दुनिया अभी भी "होर्मुज जलडमरूमध्य" (Strait of Hormuz) के संकट से पूरी तरह बाहर नहीं निकली है. सोशल मीडिया पर आने वाली खबरों और उनके खंडन के कारण बाजार में अस्थिरता (Volatility) का माहौल बना हुआ है. बग्गा ने नोट किया कि सुबह एशियाई बाजारों ने अपनी शुरुआती बढ़त का कुछ हिस्सा गंवा दिया है और अमेरिकी फ्यूचर्स भी लाल निशान में कारोबार कर रहे हैं.

सेक्टोरल अपडेट और कमोडिटी बाजार
बाजार में आज चौतरफा खरीदारी देखने को मिली. निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स 2.40 प्रतिशत की बढ़त के साथ सबसे आगे रहा. इसके अलावा निफ्टी ऑटो और निफ्टी मेटल में भी 2 प्रतिशत से ज्यादा की तेजी दर्ज की गई. आईटी और फार्मा सेक्टर में भी एक प्रतिशत से अधिक की मजबूती देखी गई.

दूसरी ओर, कमोडिटी बाजार में अलग रुख देखने को मिला. कच्चे तेल की कीमतें 104 डॉलर प्रति बैरल के आसपास बनी हुई हैं. सुरक्षित निवेश माने जाने वाले सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट का दौर जारी है. 24 कैरेट सोना ₹1,37,370 प्रति 10 ग्राम और चांदी ₹2,17,823 प्रति किलोग्राम के स्तर पर आ गई है.

हालांकि आज की शुरुआत धमाकेदार रही है, लेकिन विदेशी संस्थागत निवेशकों (FIIs) की लगातार बिकवाली और भू-राजनीतिक अनिश्चितता को देखते हुए छोटे निवेशकों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है. बाजार के जानकारों का मानना है कि जब तक निफ्टी 23,000 के स्तर को पार नहीं करता, तब तक अस्थिरता बनी रह सकती है.

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