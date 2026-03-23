ETV Bharat / business

गिरावट के साथ खुला शेयर बाजार, सेंसेक्स 1,555 अंक टूटा, निवेशकों के ₹5 लाख करोड़ स्वाहा

मुंबई: भारतीय शेयर बाजार के लिए सोमवार का दिन 'ब्लैक मंडे' साबित हुआ. पश्चिम एशिया में बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव और कच्चे तेल की कीमतों में आए उछाल ने घरेलू निवेशकों के सेंटिमेंट को बुरी तरह झकझोर दिया है. सप्ताह के पहले कारोबारी दिन ही बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) का बेंचमार्क इंडेक्स सेंसेक्स 1,555.62 अंक (2.08%) गिरकर 72,977.34 पर आ गया. वहीं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) का निफ्टी 479.95 अंक (2.07%) फिसलकर 22,634.55 के स्तर पर खुला.

इस भारी गिरावट के कारण शुरुआती चंद मिनटों में ही निवेशकों की लगभग 5 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा की संपत्ति खाक हो गई.

गिरावट के मुख्य कारण

ईरान-इजरायल-अमेरिका संघर्ष

पश्चिम एशिया में जारी युद्ध अब अपने चौथे सप्ताह में प्रवेश कर चुका है. तनाव कम होने के बजाय बढ़ता दिख रहा है, जिससे वैश्विक बाजारों में अनिश्चितता का माहौल है.

कच्चे तेल में उबाल

सप्लाई चेन बाधित होने के डर से ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमतें 113 डॉलर प्रति बैरल के करीब पहुंच गई हैं. भारत अपनी जरूरत का 80% से अधिक तेल आयात करता है, ऐसे में तेल महंगा होने से महंगाई बढ़ने और व्यापार घाटा गहराने का डर है.

हॉर्मुज जलडमरूमध्य पर संकट

दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल शिपिंग रूट 'हॉर्मुज जलडमरूमध्य' में जहाजों की आवाजाही पर प्रतिबंध की खबरों ने ऊर्जा बाजार में हड़कंप मचा दिया है.

विदेशी निवेशकों (FII) की बिकवाली

विदेशी संस्थागत निवेशक लगातार भारतीय बाजार से पैसा निकाल रहे हैं. पिछले सत्र में उन्होंने 5,518 करोड़ रुपये के शेयर बेचे थे.