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सेंसेक्स और निफ्टी बढ़त के साथ खुले, निफ्टी 23,700 के करीब

आईटी और ऑटो सेक्टर में बढ़त के साथ सेंसेक्स 296 और निफ्टी 50 अंक चढ़कर लगातार तीसरे दिन हरे निशान में खुले.

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By ETV Bharat Hindi Team

Published : March 18, 2026 at 10:15 AM IST

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मुंबई: भारतीय शेयर बाजार में बुधवार को लगातार तीसरे दिन रौनक देखी गई. पिछले सप्ताह पश्चिम एशिया के संघर्ष के कारण आई भारी गिरावट के बाद अब बाजार में रिकवरी का दौर जारी है. फ्रंटलाइन इंडेक्स—सेंसेक्स और निफ्टी—दोनों ही बढ़त के साथ खुले, जिससे निवेशकों में उत्साह का माहौल है.

बाजार की शुरुआती बढ़त
बुधवार सुबह बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 296 अंक या 0.39 प्रतिशत की बढ़त के साथ 76,367 के स्तर पर खुला. वहीं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी करीब 50 अंक ऊपर 23,632 के स्तर पर शुरू हुआ, जो 0.22 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है. कारोबार के शुरुआती घंटों में निफ्टी ने 23,700 के महत्वपूर्ण स्तर को छूने की कोशिश की.

स्मॉलकैप और मिडकैप का प्रदर्शन
ब्रॉडर मार्केट में सबसे ज्यादा चमक स्मॉलकैप शेयरों में देखी गई. निफ्टी स्मॉलकैप 50 इंडेक्स में 0.51 प्रतिशत की तेजी आई, जबकि स्मॉलकैप 100 और 250 इंडेक्स 0.39 प्रतिशत तक चढ़े. मिडकैप सेगमेंट में भी सकारात्मक रुख रहा और निफ्टी मिडकैप के विभिन्न सूचकांकों में 0.30 प्रतिशत तक की बढ़त दर्ज की गई.

सेक्टरवार स्थिति: आईटी और ऑटो चमके
आज के कारोबार में आईटी (IT) और ऑटो (Auto) सेक्टर ने बाजार को सहारा दिया.

  • निफ्टी आईटी: पिछले सत्र में खराब प्रदर्शन के बाद आज यह इंडेक्स 1 प्रतिशत बढ़कर 29,063.95 पर पहुंच गया. टेक महिंद्रा और टीसीएस जैसे शेयरों में अच्छी खरीदारी देखी गई.
  • निफ्टी ऑटो: यह इंडेक्स 0.87 प्रतिशत की बढ़त के साथ 25,335.50 पर कारोबार कर रहा था. मारुति सुजुकी और टाटा मोटर्स जैसे शेयरों में मजबूती दिखी.

दबाव वाले सेक्टर और गिरने वाले शेयर
दूसरी ओर, मेटल और केमिकल सेक्टर पर दबाव बना रहा. निफ्टी मेटल इंडेक्स 0.75 प्रतिशत गिरकर सबसे ज्यादा नुकसान में रहा. गिरावट वाले प्रमुख शेयरों में एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, हिंडाल्को, टाटा स्टील और जेएसडब्ल्यू स्टील शामिल रहे.

बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि निफ्टी के लिए 23,700–23,750 का स्तर एक कड़ा प्रतिरोध क्षेत्र है. यदि बाजार इसके ऊपर टिकने में सफल होता है, तो यह 23,850 तक जा सकता है. नीचे की ओर 23,400–23,450 पर तत्काल सपोर्ट दिख रहा है.

एशियाई बाजारों में भी मिला-जुला रुझान रहा. जापान का निक्केई 225 इंडेक्स 2 प्रतिशत से अधिक चढ़ा, जबकि दक्षिण कोरिया का कोस्पी 4 प्रतिशत की भारी बढ़त के साथ कारोबार कर रहा था. हालांकि, कच्चा तेल (Crude Oil) की कीमतों और भू-राजनीतिक तनावों पर विशेषज्ञों ने सावधानी बरतने की सलाह दी है.

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