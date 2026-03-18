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सेंसेक्स और निफ्टी बढ़त के साथ खुले, निफ्टी 23,700 के करीब

मुंबई: भारतीय शेयर बाजार में बुधवार को लगातार तीसरे दिन रौनक देखी गई. पिछले सप्ताह पश्चिम एशिया के संघर्ष के कारण आई भारी गिरावट के बाद अब बाजार में रिकवरी का दौर जारी है. फ्रंटलाइन इंडेक्स—सेंसेक्स और निफ्टी—दोनों ही बढ़त के साथ खुले, जिससे निवेशकों में उत्साह का माहौल है.

बाजार की शुरुआती बढ़त

बुधवार सुबह बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 296 अंक या 0.39 प्रतिशत की बढ़त के साथ 76,367 के स्तर पर खुला. वहीं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी करीब 50 अंक ऊपर 23,632 के स्तर पर शुरू हुआ, जो 0.22 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है. कारोबार के शुरुआती घंटों में निफ्टी ने 23,700 के महत्वपूर्ण स्तर को छूने की कोशिश की.

स्मॉलकैप और मिडकैप का प्रदर्शन

ब्रॉडर मार्केट में सबसे ज्यादा चमक स्मॉलकैप शेयरों में देखी गई. निफ्टी स्मॉलकैप 50 इंडेक्स में 0.51 प्रतिशत की तेजी आई, जबकि स्मॉलकैप 100 और 250 इंडेक्स 0.39 प्रतिशत तक चढ़े. मिडकैप सेगमेंट में भी सकारात्मक रुख रहा और निफ्टी मिडकैप के विभिन्न सूचकांकों में 0.30 प्रतिशत तक की बढ़त दर्ज की गई.

सेक्टरवार स्थिति: आईटी और ऑटो चमके

आज के कारोबार में आईटी (IT) और ऑटो (Auto) सेक्टर ने बाजार को सहारा दिया.