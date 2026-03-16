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बाजार की वापसी: तीन दिनों की भारी गिरावट के बाद सेंसेक्स और निफ्टी में शुरुआती सुधार

मुंबई: भारतीय शेयर बाजार के लिए सोमवार का दिन राहत भरा रहा. पिछले तीन कारोबारी सत्रों से जारी भारी बिकवाली के बाद, हफ्ते के पहले दिन शुरुआती कारोबार में उतार-चढ़ाव के बाद बीएसई सेंसेक्स और एनएसई निफ्टी में सुधार देखा गया. यह रिकवरी मुख्य रूप से दिग्गज शेयरों जैसे एचडीएफसी बैंक और एसबीआई में हुई 'वैल्यू बाइंग' (सस्ते भाव पर खरीदारी) की वजह से संभव हुई है.

शुरुआती कारोबार का हाल

सोमवार सुबह बाजार की शुरुआत कमजोरी के साथ हुई थी. एक समय 30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स 179.31 अंक गिरकर 74,384.61 पर आ गया था, वहीं निफ्टी भी 53.1 अंक फिसलकर 23,098 के स्तर पर पहुंच गया था. हालांकि, निचले स्तरों पर निवेशकों की दिलचस्पी बढ़ने से बाजार ने जोरदार वापसी की. कुछ ही समय में सेंसेक्स 342.02 अंक चढ़कर 74,899.76 पर और निफ्टी 88.55 अंक की बढ़त के साथ 23,240.95 पर कारोबार करने लगा.

किन शेयरों में रही हलचल?

सेंसेक्स की शीर्ष 30 कंपनियों में से अल्ट्राटेक सीमेंट, टाटा स्टील, इंडिगो (इंटरग्लोब एविएशन), भारतीय स्टेट बैंक (SBI), एचडीएफसी बैंक और आईटीसी (ITC) सबसे ज्यादा मुनाफे में रहे. इन शेयरों में खरीदारी ने बाजार को सहारा दिया. दूसरी ओर, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा, इंफोसिस, ट्रेंट और टीसीएस (TCS) जैसे शेयरों में गिरावट दर्ज की गई, जिससे बाजार की बढ़त पर कुछ हद तक अंकुश लगा.

वैश्विक संकेतों का प्रभाव

एशियाई बाजारों में आज मिला-जुला रुख रहा. दक्षिण कोरिया का कोस्पी, जापान का निक्केई और चीन का शंघाई कंपोजिट लाल निशान में कारोबार कर रहे थे, जबकि हांगकांग का हैंग सेंग बढ़त के साथ खुला. अमेरिकी बाजार भी पिछले सत्र में गिरावट के साथ बंद हुए थे, जिसका असर सुबह के कारोबार में भारतीय बाजार पर भी दिखा.