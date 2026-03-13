ETV Bharat / business

लाल निशान में खुला बाजार, ईरान-अमेरिका युद्ध के साये में सेंसेक्स 516 और निफ्टी 174 अंक लुढ़का

मुंबई: भारतीय शेयर बाजार के लिए शुक्रवार की सुबह काफी निराशाजनक रही. खाड़ी देशों में बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव और अमेरिका-ईरान के बीच युद्ध की खबरों ने निवेशकों के उत्साह पर पानी फेर दिया. शुरुआती कारोबार में ही सेंसेक्स और निफ्टी में जोरदार गिरावट देखने को मिली, जिससे निवेशकों के करोड़ों रुपये डूब गए.

सुबह 9:25 बजे के आंकड़ों के अनुसार, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) का सेंसेक्स 516 अंक (0.68%) टूटकर 75,517 पर आ गया. वहीं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) का निफ्टी 174 अंक (0.74%) की गिरावट के साथ 23,464 के स्तर पर कारोबार करता दिखा. मिडकैप और स्मॉलकैप इंडेक्स में भी 1% तक की गिरावट दर्ज की गई, जो बाजार में चौतरफा बिकवाली का संकेत है.

गिरावट के मुख्य कारण

कच्चे तेल की कीमतें: ईरान के नए सर्वोच्च नेता मुजतबा खामेनेई द्वारा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने की धमकी के बाद कच्चे तेल की कीमतों में उछाल आया है. चूंकि भारत अपनी जरूरत का अधिकांश तेल आयात करता है, इसलिए बढ़ती कीमतें भारतीय अर्थव्यवस्था और रुपये के लिए बड़ा खतरा हैं.

वैश्विक बाजारों का दबाव: अमेरिकी बाजारों में भारी गिरावट का असर भारतीय बाजार पर भी दिखा. नैस्डैक (Nasdaq) में रातों-रात 1.78% की गिरावट दर्ज की गई. जापान का निक्केई और दक्षिण कोरिया का कोस्पी भी 1.5% से अधिक टूट चुके हैं.

विदेशी निवेशकों की बिकवाली: विदेशी संस्थागत निवेशक (FIIs) लगातार भारतीय बाजार से पैसा निकाल रहे हैं. अकेले 12 मार्च को FIIs ने 7,049 करोड़ रुपये के शेयर बेचे.