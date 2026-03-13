ETV Bharat / business

लाल निशान में खुला बाजार, ईरान-अमेरिका युद्ध के साये में सेंसेक्स 516 और निफ्टी 174 अंक लुढ़का

ईरान-अमेरिका युद्ध और कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों से सेंसेक्स 516 अंक गिरा. मेटल और आईटी में भारी बिकवाली, जबकि FMCG में मामूली बढ़त रही.

े
सांकेतिक फोटो (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : March 13, 2026 at 10:18 AM IST

|

Updated : March 13, 2026 at 10:30 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

मुंबई: भारतीय शेयर बाजार के लिए शुक्रवार की सुबह काफी निराशाजनक रही. खाड़ी देशों में बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव और अमेरिका-ईरान के बीच युद्ध की खबरों ने निवेशकों के उत्साह पर पानी फेर दिया. शुरुआती कारोबार में ही सेंसेक्स और निफ्टी में जोरदार गिरावट देखने को मिली, जिससे निवेशकों के करोड़ों रुपये डूब गए.

सुबह 9:25 बजे के आंकड़ों के अनुसार, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) का सेंसेक्स 516 अंक (0.68%) टूटकर 75,517 पर आ गया. वहीं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) का निफ्टी 174 अंक (0.74%) की गिरावट के साथ 23,464 के स्तर पर कारोबार करता दिखा. मिडकैप और स्मॉलकैप इंडेक्स में भी 1% तक की गिरावट दर्ज की गई, जो बाजार में चौतरफा बिकवाली का संकेत है.

गिरावट के मुख्य कारण
कच्चे तेल की कीमतें: ईरान के नए सर्वोच्च नेता मुजतबा खामेनेई द्वारा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने की धमकी के बाद कच्चे तेल की कीमतों में उछाल आया है. चूंकि भारत अपनी जरूरत का अधिकांश तेल आयात करता है, इसलिए बढ़ती कीमतें भारतीय अर्थव्यवस्था और रुपये के लिए बड़ा खतरा हैं.

वैश्विक बाजारों का दबाव: अमेरिकी बाजारों में भारी गिरावट का असर भारतीय बाजार पर भी दिखा. नैस्डैक (Nasdaq) में रातों-रात 1.78% की गिरावट दर्ज की गई. जापान का निक्केई और दक्षिण कोरिया का कोस्पी भी 1.5% से अधिक टूट चुके हैं.

विदेशी निवेशकों की बिकवाली: विदेशी संस्थागत निवेशक (FIIs) लगातार भारतीय बाजार से पैसा निकाल रहे हैं. अकेले 12 मार्च को FIIs ने 7,049 करोड़ रुपये के शेयर बेचे.

सेक्टरवार प्रदर्शन
बाजार में केवल Nifty FMCG (0.41% बढ़त) ही हरे निशान में नजर आया, जिसे निवेशक सुरक्षित दांव मान रहे हैं. इसके विपरीत, मेटल सेक्टर में सबसे ज्यादा 1.84% की गिरावट आई. आईटी और मीडिया सेक्टर भी 1% से ज्यादा नीचे लुढ़क गए.

क्या भारत में होगा तेल का संकट?
विशेषज्ञों का कहना है कि भले ही बाजार में अस्थिरता है, लेकिन भारत के पास फिलहाल ईंधन की कमी का खतरा नहीं है. भारत के पास लगभग 50-60 दिनों का बफर स्टॉक (कच्चा तेल और रिफाइंड ईंधन मिलाकर) मौजूद है. बाजार की असली चिंता ईंधन की उपलब्धता नहीं, बल्कि महंगाई और रुपये की कमजोरी है.

तकनीकी स्तर
विश्लेषकों के अनुसार, निफ्टी के लिए 23,600 एक महत्वपूर्ण सपोर्ट स्तर है, जबकि 23,800 पर कड़ा प्रतिरोध देखा जा रहा है. बैंक निफ्टी के लिए 54,700 का स्तर अहम सहारा साबित हो सकता है.

यह भी पढ़ें- 33 करोड़ परिवारों पर महंगाई की मार, ग्लोबल एनर्जी शॉक से बिगड़ सकता है रसोई का बजट

Last Updated : March 13, 2026 at 10:30 AM IST

TAGGED:

SHARE MARKET OPEN MARCH 11
THE BONUS MARKET UPDATE
STOCK MARKET

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.