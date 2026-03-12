ETV Bharat / business

क्रूड ऑयल $100 के पार निकलते ही बाजार में हाहाकार, खुलते ही सेंसेक्स 972 अंक टूटा; निवेशकों के डूबे करोड़ों

मुंबई: वैश्विक भू-राजनीतिक तनाव और कच्चे तेल की कीमतों में अचानक आए उछाल ने भारतीय शेयर बाजार में हड़कंप मचा दिया है. गुरुवार, 12 मार्च 2026 को बाजार खुलते ही निवेशकों ने भारी बिकवाली शुरू कर दी, जिससे प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी 1.2% से अधिक टूट गए.

बाजार का ताजा हाल: प्रमुख आंकड़े

कारोबार की शुरुआत में BSE सेंसेक्स 972.99 अंक (1.27%) गिरकर 75,890.72 के स्तर पर आ गया. वहीं, NSE निफ्टी 50 भी 299.45 अंक (1.22%) की गिरावट के साथ 23,567.15 पर फिसल गया. बाजार में इस गिरावट से निवेशकों के लाखों करोड़ रुपये स्वाहा हो गए.

कच्चे तेल में आग और ईरान-अमेरिका तनाव

बाजार में इस गिरावट का सबसे बड़ा कारण ब्रेंट क्रूड का $100 प्रति बैरल के मनोवैज्ञानिक स्तर को पार करना है. एशियाई ट्रेडिंग सत्र के दौरान कच्चे तेल की कीमतों में 9.16% का भारी उछाल देखा गया, जिससे यह $101.53 तक पहुंच गया. अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते सैन्य तनाव और होर्मुज जलडमरूमध्य में तेल टैंकरों पर हमलों की खबरों ने सप्लाई बाधित होने का डर पैदा कर दिया है.

सेक्टोरल इम्पैक्ट: ऑटो और रियल्टी सबसे ज्यादा प्रभावित

बढ़ती तेल कीमतों का सीधा असर उन क्षेत्रों पर पड़ा है जिनकी लागत ईंधन पर निर्भर है:

निफ्टी ऑटो: यह आज का सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला सेक्टर रहा. कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों से इनपुट लागत बढ़ने और मांग घटने की आशंका है.