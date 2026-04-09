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बाजार की लाल निशान में शुरुआत, सेंसेक्स 560 अंक लुढ़का, निफ्टी में भी बड़ी गिरावट

मुंबई: भारतीय शेयर बाजार में बुधवार की शानदार बढ़त के बाद गुरुवार को एक बार फिर मायूसी देखने को मिल रही है. भू-राजनीतिक तनाव की नई खबरों ने निवेशकों की चिंता बढ़ा दी है, जिसके चलते सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ही लाल निशान में कारोबार कर रहे हैं.

बाजार का हाल

शुरुआती कारोबार में बड़ी गिरावटगुरुवार सुबह शेयर बाजार खुलते ही बिकवाली का दबाव देखा गया. बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) का बेंचमार्क इंडेक्स सेंसेक्स (Sensex) लगभग 560 अंक या 0.72% गिरकर 77,003 के स्तर पर आ गया. वहीं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) का निफ्टी (Nifty) भी 182 अंक या 0.75% की गिरावट के साथ 23,815 के स्तर पर कारोबार करता दिखा.

गिरावट की मुख्य वजह

इजरायल-हिजबुल्ला संघर्ष: बाजार में इस गिरावट का सबसे बड़ा कारण पश्चिम एशिया से आ रही खबरें हैं. रिपोर्ट्स के अनुसार, इजरायल द्वारा लेबनान में हिजबुल्ला के ठिकानों पर हमलों के बाद तनाव चरम पर है. निवेशकों को डर है कि इस संघर्ष की वजह से 'स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज' में आपूर्ति बाधित हो सकती है. यह इलाका वैश्विक तेल व्यापार के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, और यहां किसी भी तरह की रुकावट से दुनिया भर में ऊर्जा संकट पैदा हो सकता है.

कच्चे तेल की कीमतों में लगी आग: युद्ध की आशंका के बीच कच्चे तेल की कीमतों में जोरदार उछाल आया है. ब्रेंट क्रूड वायदा 3.31% बढ़कर 97.89 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया है. वहीं, अमेरिकी वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट (WTI) क्रूड भी 4.2% की तेजी के साथ 98.38 डॉलर पर कारोबार कर रहा है. भारत अपनी तेल जरूरतों का एक बड़ा हिस्सा आयात करता है, इसलिए कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि भारतीय अर्थव्यवस्था और शेयर बाजार के लिए नकारात्मक संकेत है.

सेक्टर और स्टॉक्स का प्रदर्शन

आज के कारोबार में लगभग सभी प्रमुख सेक्टर दबाव में हैं. आईटी, रियल्टी, बैंकिंग और ऑटो शेयरों में सबसे ज्यादा बिकवाली देखी जा रही है.