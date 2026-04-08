Sensex Today: ईरान-अमेरिका युद्धविराम के बाद शेयर बाजार में ऐतिहासिक तेजी, सेंसेक्स 77,392 के पार
ईरान-अमेरिका संघर्ष में युद्धविराम और कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट से सेंसेक्स 2,775 अंक उछला, जिससे निवेशकों में भारी उत्साह का माहौल है.
Published : April 8, 2026 at 9:58 AM IST
मुंबई: भारतीय शेयर बाजार के लिए बुधवार का दिन 'सुपर वेडनेसडे' साबित हुआ. मिडिल-ईस्ट (अमेरिका-इजरायल-ईरान) संघर्ष में दो हफ्तों के लिए युद्धविराम की घोषणा के बाद घरेलू शेयर बाजारों में जबरदस्त रौनक लौट आई है. बाजार खुलते ही सेंसेक्स और निफ्टी में रॉकेट जैसी तेजी देखी गई, जिससे निवेशकों की संपत्ति में कुछ ही मिनटों में ₹14 लाख करोड़ से अधिक का इजाफा हुआ.
बाजार का हाल: अंकों की सुनामी
बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) का बेंचमार्क इंडेक्स 'सेंसेक्स' शुरुआती कारोबार में ही 3.71 प्रतिशत या 2,775 अंक उछलकर 77,392.31 के इंट्रा-डे हाई पर पहुंच गया. वहीं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) का 'निफ्टी' भी 3.52 प्रतिशत या 815 अंकों की बढ़त के साथ 23,938 के स्तर पर कारोबार करता दिखा. बाजार में छाई इस हरियाली से निवेशकों ने चैन की सांस ली है, क्योंकि पिछले कुछ सत्रों से भू-राजनीतिक तनाव के कारण बाजार भारी दबाव में था.
तेजी के मुख्य कारण
बाजार में इस उछाल के पीछे सबसे बड़ी वजह अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का वह बयान है, जिसमें उन्होंने ईरान के साथ दो सप्ताह के 'दोतरफा युद्धविराम' (Double-sided ceasefire) की घोषणा की है. ईरान द्वारा होर्मुज जलडमरूमध्य को तत्काल खोलने की शर्त पर अमेरिका ने अपने हमलों को रोकने का फैसला किया है.
इस खबर के आते ही अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में भारी गिरावट दर्ज की गई. ब्रेंट क्रूड करीब 15% टूटकर $91 प्रति बैरल के आसपास आ गया, जबकि अमेरिकी WTI क्रूड में 20% की भारी गिरावट देखी गई. भारत जैसे तेल आयातक देश के लिए यह एक बड़ी राहत है, जिससे महंगाई कम होने की उम्मीद जगी है.
सेक्टोरल प्रदर्शन और 'इंडिया विक्स'
बाजार के सभी प्रमुख सेक्टर आज हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं. विशेष रूप से रियल एस्टेट, ऑटो, बैंकिंग और आईटी शेयरों में 6 प्रतिशत तक की तेजी देखी गई है. डर को मापने वाला सूचकांक 'इंडिया विक्स' (India VIX) करीब 19 प्रतिशत गिर गया, जो दर्शाता है कि बाजार से अनिश्चितता और घबराहट कम हुई है.
आगे क्या होगा?
बाजार की नजर अब भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की मौद्रिक नीति समिति (MPC) के फैसलों पर है, जिसकी घोषणा आज ही होनी है. विश्लेषकों का मानना है कि कच्चे तेल में आई इस गिरावट से आरबीआई के रुख में भी नरमी आ सकती है. हालांकि, जानकारों ने चेतावनी दी है कि विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (FPIs) की लगातार बिकवाली और वैश्विक अनिश्चितता के कारण बाजार में उतार-चढ़ाव बना रह सकता है.
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