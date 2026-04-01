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हरे निशान पर खुला शेयर बाजार; ईरान युद्ध रुकने की उम्मीदों से सेंसेक्स 1800 अंक उछला

मुंबई: बुधवार को भारतीय शेयर बाजार की शुरुआत एक जोरदार 'गैप-अप' ओपनिंग के साथ हुई. पिछले एक महीने से जारी ईरान और अमेरिका के बीच तनाव में कमी आने की खबरों ने निवेशकों के उत्साह को चरम पर पहुंचा दिया. बाजार खुलते ही सेंसेक्स और निफ्टी में 2.5 प्रतिशत से अधिक की तेजी देखी गई.

मार्केट का ताजा हाल

सप्ताह के तीसरे कारोबारी दिन, बीएसई (BSE) का प्रमुख इंडेक्स सेंसेक्स 1,814 अंक (2.52%) की छलांग लगाकर 73,762 के स्तर पर खुला. वहीं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी-50 भी 567 अंक (2.54%) चढ़कर 22,899 पर पहुंच गया. इस बढ़त के साथ ही निवेशकों की संपत्ति में मिनटों में लाखों करोड़ों का इजाफा हुआ.

तेजी के मुख्य कारण

बाजार में इस रिकवरी के पीछे सबसे बड़ी वजह अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का वह बयान है, जिसमें उन्होंने संकेत दिया कि ईरान पर सैन्य हमले अगले तीन हफ्तों के भीतर रोके जा सकते हैं. ट्रंप ने यह भी कहा कि युद्ध समाप्त करने के लिए तेहरान को किसी कड़ी डील की पूर्व शर्त की आवश्यकता नहीं हो सकती है.

इस खबर ने वैश्विक बाजारों में सकारात्मक ऊर्जा भर दी. एशिया के अन्य बाजारों में भी जबरदस्त रौनक रही; जापान का निक्केई 4% और दक्षिण कोरिया का कोस्पी 6% तक उछल गया.