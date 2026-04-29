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दलाल स्ट्रीट में रौनक, सेंसेक्स 358 अंक चढ़कर खुला, निवेशकों की मौज; निफ्टी 24,100 के करीब

मुंबई: भारतीय शेयर बाजार में मंगलवार की गिरावट के बाद बुधवार को शुरुआती कारोबार में शानदार रिकवरी देखने को मिली. दिग्गज शेयरों (Blue-chip stocks) में खरीदारी और एशियाई बाजारों से मिले सकारात्मक संकेतों के दम पर घरेलू शेयर बाजार हरे निशान में खुले. शुरुआती सत्र में बीएसई सेंसेक्स और एनएसई निफ्टी दोनों ही प्रमुख सूचकांकों ने अच्छी बढ़त दर्ज की.

बाजार का ताजा हाल

कारोबार की शुरुआत में 30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स 358.92 अंक या 0.47% की मजबूती के साथ 77,245.83 के स्तर पर पहुंच गया. इसी तरह, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी-50 भी 101.2 अंक की बढ़त लेकर 24,096.90 के स्तर पर कारोबार करता देखा गया. बाजार के जानकारों का कहना है कि घरेलू संस्थागत निवेशकों (DIIs) द्वारा की गई खरीदारी ने बाजार को निचले स्तरों पर सहारा दिया है.

इन शेयरों में रही हलचल

सेंसेक्स की शीर्ष 30 कंपनियों में से मारुति सुजुकी, आईटीसी (ITC), टेक महिंद्रा, इंफोसिस, महिंद्रा एंड महिंद्रा और रिलायंस इंडस्ट्रीज शुरुआती कारोबार में सबसे ज्यादा लाभ कमाने वाले शेयरों में शामिल रहे. दूसरी ओर, टाटा स्टील, एशियन पेंट्स, आईसीआईसीआई बैंक और एक्सिस बैंक जैसे शेयरों में मामूली गिरावट देखी गई और ये लाल निशान में कारोबार कर रहे थे.

घरेलू बनाम विदेशी निवेशक

एक्सचेंज डेटा के अनुसार, विदेशी संस्थागत निवेशकों (FIIs) का रुख अभी भी सावधानी भरा बना हुआ है. मंगलवार को विदेशी निवेशकों ने ₹2,103.74 करोड़ की इक्विटी बेची. हालांकि, इसकी भरपाई काफी हद तक घरेलू संस्थागत निवेशकों (DIIs) ने की, जिन्होंने ₹1,712.01 करोड़ के शेयर खरीदे. एनरिच मनी के सीईओ पोनमुडी आर. के अनुसार, "वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच विदेशी निवेशक बिकवाली कर रहे हैं, लेकिन घरेलू निवेशकों का समर्थन बाजार को बड़ी गिरावट से बचा रहा है."