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बाजार में लौटी हरियाली, वैश्विक संकेतों के दम पर सेंसेक्स 450 अंक उछला, निफ्टी 24,000 के पार

वैश्विक बाजारों में तेजी और सन फार्मा की बड़ी डील से सेंसेक्स-निफ्टी उछले; रियल्टी और फार्मा शेयरों में खरीदारी से बाजार में रौनक लौटी

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सांकेतिक फोटो (GETTY IMAGE)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : April 27, 2026 at 10:05 AM IST

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मुंबई: सोमवार को सप्ताह के पहले कारोबारी दिन भारतीय शेयर बाजार में जबरदस्त रिकवरी देखने को मिली. पिछले तीन दिनों की गिरावट पर विराम लगाते हुए बेंचमार्क इंडेक्स सेंसेक्स और निफ्टी करीब 0.6 प्रतिशत की बढ़त के साथ खुले. वैश्विक बाजारों में सकारात्मक रुख और घरेलू स्तर पर कुछ महत्वपूर्ण कारोबारी समझौतों ने निवेशकों के उत्साह को बढ़ाने का काम किया.

बाजार का ताज़ा हाल
शुरुआती कारोबार में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) का सेंसेक्स 457 अंक (0.59%) उछलकर 77,121.97 के स्तर पर पहुंच गया. वहीं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) का निफ्टी 150 अंकों (0.62%) की बढ़त के साथ 24,047 के पार निकल गया. बाजार की शुरुआत तो मामूली बढ़त के साथ हुई थी, लेकिन देखते ही देखते लिवाली (buying) तेज हो गई.

रियल्टी और फार्मा शेयरों में धूम
आज के कारोबार में सबसे ज्यादा चमक रियल्टी (2%) और फार्मा (1.75%) सेक्टर में देखी जा रही है. फार्मा सेक्टर में तेजी की मुख्य वजह सन फार्मा द्वारा अमेरिकी कंपनी ऑर्गनन (Organon) के अधिग्रहण की घोषणा है. यह डील करीब 11.75 अरब डॉलर की है, जिसने निवेशकों के भरोसे को मजबूती दी है. इसके अलावा आईटी, ऑटो और सरकारी बैंकिंग शेयरों में भी अच्छी खरीदारी हो रही है.

मिडकैप और स्मॉलकैप का प्रदर्शन
बड़े इंडेक्स के मुकाबले छोटे और मझोले शेयरों (Broader Markets) में और भी ज्यादा उत्साह दिखा. निफ्टी मिडकैप 150 और निफ्टी स्मॉलकैप 100 इंडेक्स 1 प्रतिशत तक की बढ़त के साथ कारोबार कर रहे हैं. बाजार की घबराहट को मापने वाला इंडेक्स 'इंडिया विक्स' (INDIA VIX) भी 2% गिरकर 19.24 पर आ गया, जो निवेशकों के मन से डर कम होने का संकेत है.

वैश्विक और अन्य कारक
बाजार की इस तेजी को अमेरिकी बाजार (वॉल स्ट्रीट) और एशियाई बाजारों से सहारा मिला है. जापान का निक्केई और दक्षिण कोरिया का कोस्पी भी बढ़त के साथ कारोबार कर रहे हैं. हालांकि, कच्चे तेल (Brent Crude) की कीमतों में उछाल और $107 के पार पहुंचना चिंता का विषय बना हुआ है. विशेषज्ञों का मानना है कि जब तक निफ्टी 24,200 के स्तर को पार नहीं करता, तब तक बाजार में उतार-चढ़ाव बना रह सकता है.

निवेशकों की नजर अब अमेरिकी फेडरल रिजर्व की बैठक और वैश्विक टेक कंपनियों के नतीजों पर टिकी है, जो बाजार की अगली दिशा तय करेंगे.

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