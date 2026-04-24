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बाजार खुलते ही कोहराम, सेंसेक्स 400 अंक धड़ाम, आईटी और फार्मा सेक्टर पर दबाव

मुंबई: भारतीय इक्विटी बाजारों में शुक्रवार को शुरुआती सत्र के दौरान भारी गिरावट दर्ज की गई. वैश्विक स्तर पर बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव और चालू वित्त वर्ष की चौथी तिमाही (Q4) के नतीजों के बीच निवेशकों ने सतर्क रुख अपनाया, जिससे सेंसेक्स और निफ्टी दोनों प्रमुख सूचकांक लाल निशान में कारोबार करते दिखे.

बाजार की वर्तमान स्थिति

शुरुआती कारोबार में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) का सेंसेक्स लगभग 400 अंक या 0.51 प्रतिशत की गिरावट के साथ 77,263 के स्तर पर कारोबार कर रहा था. इसी प्रकार, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) का निफ्टी 50 भी 100 अंक या 0.41 प्रतिशत फिसलकर 24,118 के स्तर पर पहुंच गया. बाजार में इस 'पैनिक सेलिंग' का मुख्य कारण आईटी, वित्तीय और फार्मा शेयरों में आई कमजोरी को माना जा रहा है.

सेक्टोरल प्रदर्शन और प्रमुख स्टॉक्स

आज के सत्र में सबसे अधिक दबाव निफ्टी आईटी इंडेक्स पर देखा गया, जिसमें 1.57 प्रतिशत की बड़ी गिरावट दर्ज की गई. दिग्गज आईटी कंपनियां जैसे TCS और इंफोसिस (Infosys) शुरुआती कारोबार में शीर्ष लैकर्स (गिरावट वाले शेयर) में शामिल रहीं. इसके अतिरिक्त:

फार्मा सेक्टर: निफ्टी फार्मा इंडेक्स 0.27 प्रतिशत नीचे रहा, जिसमें सिप्ला, सन फार्मा और डॉ. रेड्डीज जैसे शेयरों में बिकवाली का दबाव देखा गया.

बैंकिंग क्षेत्र: निफ्टी प्राइवेट बैंक इंडेक्स में 0.31 प्रतिशत की गिरावट आई, जिसमें ICICI बैंक प्रमुख रूप से नीचे रहा.

सकारात्मक रुझान: बाजार की इस गिरावट के बावजूद FMCG और केमिकल शेयरों में खरीदारी की कुछ उम्मीदें दिखीं, जिससे बाजार को निचली सतह पर मामूली सहारा मिला.