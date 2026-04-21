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हफ्ते के दूसरे कारोबारी दिन भारतीय शेयर बाजार में तेजी, सेंसेक्स 445 अंक उछला

मुंबई: भारतीय शेयर बाजार में मंगलवार को शुरुआती कारोबार के दौरान जबरदस्त तेजी देखी गई. बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) का बेंचमार्क इंडेक्स सेंसेक्स (Sensex) अपने ऐतिहासिक 79,000 के स्तर के बेहद करीब पहुंच गया. बाजार में इस तेजी का मुख्य कारण कच्चे तेल की कीमतों में आई गिरावट और ईरान व अमेरिका के बीच संभावित शांति वार्ता की खबरें हैं.

बाजार का ताजा हाल

मंगलवार सुबह सेंसेक्स 0.56 प्रतिशत या 445 अंकों की छलांग लगाकर 78,966 के इंट्रा-डे हाई पर पहुंच गया. वहीं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) का निफ्टी भी 0.48 प्रतिशत या 118 अंकों की बढ़त के साथ 24,483 के स्तर पर कारोबार करता दिखा. बाजार में चौतरफा खरीदारी देखने को मिल रही है, जिसमें बैंकिंग, रियल्टी और मेटल सेक्टर सबसे आगे हैं.

इन कारणों से आई तेजी

कच्चे तेल में नरमी

अंतरराष्ट्रीय बाजार में ब्रेंट क्रूड वायदा लगभग 1% गिरकर 94.59 डॉलर प्रति बैरल पर आ गया है. भारत अपनी जरूरत का 80% से अधिक तेल आयात करता है, इसलिए कीमतों में गिरावट अर्थव्यवस्था और कंपनियों के मार्जिन के लिए सकारात्मक है.

भू-राजनीतिक राहत

पाकिस्तान में अमेरिका और ईरान के बीच शांति वार्ता की खबरों ने निवेशकों के बीच उत्साह जगाया है. अगर अमेरिका द्वारा ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी खत्म करने के प्रयास सफल होते हैं, तो वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला और ऊर्जा बाजार में स्थिरता आएगी.

घरेलू निवेशकों का साथ

विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (FPIs) की बिकवाली के बावजूद, घरेलू संस्थागत निवेशकों (DIIs) ने बाजार को मजबूती दी है. सोमवार को DIIs ने 2,966.89 करोड़ रुपये की शुद्ध खरीदारी की.