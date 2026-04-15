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बाजार खुलते ही रौनक, ट्रंप के शांति संकेतों से सेंसेक्स 1,303 अंक उछला, निफ्टी 24,200 के पार

मुंबई: भारतीय शेयर बाजार के लिए आज का दिन 'मंगलकारी' रहा. बुधवार को शुरुआती कारोबार में ही दलाल पथ पर जबरदस्त रौनक देखी गई. अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के कम होने के संकेतों के बीच भारतीय बाजार के दोनों प्रमुख सूचकांक—सेंसेक्स और निफ्टी—पूरी रफ्तार से दौड़ते नजर आए.

ट्रंप के बयान ने बदला माहौल

बाजार में इस भारी तेजी की मुख्य वजह अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का वह बयान रहा, जिसमें उन्होंने संकेत दिया कि ईरान के साथ जारी संघर्ष अब समाप्ति के करीब है. ट्रंप के इस रुख ने वैश्विक बाजारों में स्थिरता की उम्मीद जगा दी है. पिछले कई दिनों से युद्ध की आशंका के कारण निवेशक सहमे हुए थे, लेकिन जैसे ही शांति वार्ता की खबरें आईं, बाजार में लिवाली (खरीदारी) का सैलाब आ गया.

बाजार का ताज़ा हाल

शुरुआती कारोबार के दौरान बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स (Sensex) 1.70% यानी 1,303 अंक उछलकर 78,150 के स्तर पर पहुंच गया. वहीं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी (Nifty) 392 अंकों की तेजी के साथ 24,237 के पार निकल गया. बाजार के जानकारों का कहना है कि निफ्टी के लिए 24,250-24,300 का स्तर एक महत्वपूर्ण रेजिस्टेंस है; यदि यह पार होता है, तो तेजी और बढ़ सकती है.

वोलेटिलिटी इंडेक्स (VIX) में भारी गिरावट

बाजार में निवेशकों के डर को मापने वाला पैमाना 'इंडिया VIX' आज 15.4% टूटकर 17.34 पर आ गया. VIX में इतनी बड़ी गिरावट इस बात का स्पष्ट संकेत है कि अब ट्रेडर्स और निवेशकों के बीच अनिश्चितता कम हो रही है और वे भविष्य को लेकर अधिक आश्वस्त हैं.