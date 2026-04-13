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सप्ताह के पहले दिन शेयर बाजार धड़ाम, 1600 अंकों की बड़ी गिरावट

सप्ताह के पहले दिन शेयर बाजार धड़ाम ( सांकेतिक फोटो (getty image) )

मुंबई: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की धमकी के बाद आज कारोबारी सप्ताह के पहले दिन सोमवार को शेयर बाजार में बड़ी गिरावट देखने को मिली. ताजा जानकारी के मुताबिक बीएसई का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स खुलते ही 1600 अंकों से नीचे लुढ़क गया. निफ्टी की बात करें तो वह भी खुलते ही 490 अंक के आसपास गिरा. जिन शेयरों में ज्यादा गिरावट देखी गई उनमें इंडिगो, बजाज फायनेंस, एशियन पेंट्स, एचडीएफसी बैंक समेत तमाम शेयर शामिल रहे. खुलते ही शेयर बाजार हुआ धड़ाम

सप्ताह के पहले दिन सोमवार को शेयर मार्केट में कारोबार की शुरुआत गिरावट के साथ हुई. शुक्रवार को 77,550 पर बंद हुए शेयर बाजार आज 75,937 पर खुले और कुछ ही देर में ये 75,868 अंक तक लुढ़क गया. निफ्टी-50 भी इसी राह पर चली. शुक्रवार को 24,050 की तुलना में आज यह 23,589 पर ओपन हुई.