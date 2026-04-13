सप्ताह के पहले दिन शेयर बाजार धड़ाम, 1600 अंकों की बड़ी गिरावट
सप्ताह के पहले निवेशकों को तगड़ा झटका लगा है. शेयर बाजार में भारी गिरावट देखने को मिली.
Published : April 13, 2026 at 9:45 AM IST
मुंबई: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की धमकी के बाद आज कारोबारी सप्ताह के पहले दिन सोमवार को शेयर बाजार में बड़ी गिरावट देखने को मिली. ताजा जानकारी के मुताबिक बीएसई का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स खुलते ही 1600 अंकों से नीचे लुढ़क गया. निफ्टी की बात करें तो वह भी खुलते ही 490 अंक के आसपास गिरा.
जिन शेयरों में ज्यादा गिरावट देखी गई उनमें इंडिगो, बजाज फायनेंस, एशियन पेंट्स, एचडीएफसी बैंक समेत तमाम शेयर शामिल रहे.
खुलते ही शेयर बाजार हुआ धड़ाम
सप्ताह के पहले दिन सोमवार को शेयर मार्केट में कारोबार की शुरुआत गिरावट के साथ हुई. शुक्रवार को 77,550 पर बंद हुए शेयर बाजार आज 75,937 पर खुले और कुछ ही देर में ये 75,868 अंक तक लुढ़क गया. निफ्टी-50 भी इसी राह पर चली. शुक्रवार को 24,050 की तुलना में आज यह 23,589 पर ओपन हुई.
शेयर बाजार में आई इस गिरावट के बाद निवेशकों के होश उड़ गए हैं. सभी लोग परेशान नजर आ रहे हैं. बात सबसे ज्यादा गिरावट वाले शेयरों की करें तो इंडिगों के शेयरों में करीब 4 फीसदी, मारुति में 3 फीसदी, बजाज फायनेंस में करीब 2.90 फीसदी, रिलायंस में 2.70 फीसदी और HDFC बैंक के शेयरों में करीब 2.60 फीसदी की गिरावट देखी गई.
जानें आज क्या है क्रूड ऑयल की कीमत
अमेरिका और ईरान के बीच सीजफायर वार्ता के असफल होने का असर क्रूड ऑयल के दामों पर दिखाई दे रहा है. कच्चे तेल के दामों में आज सोमवार को भारी उछाल देखने को मिला. ब्रेंट क्रूड ऑयल 101.91 लेवल पर आ गया है. इसमें करीब 7.05 फीसदी की बढ़ोत्तरी दर्ज की गई है.