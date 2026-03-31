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महावीर जयंती पर शेयर बाजार में अवकाश, ट्रेडिंग बंद, लेकिन ग्लोबल मार्केट में हलचल तेज

भारतीय शेयर बाजार आज महावीर जयंती पर बंद हैं. एमसीएक्स शाम को खुलेगा,जबकि गिफ्ट निफ्टी कल के लिए मजबूत बढ़त का संकेत दे रहा है.

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सांकेतिक फोटो (ians)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : March 31, 2026 at 10:10 AM IST

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मुंबई: भारतीय शेयर बाजार आज, मंगलवार को 'महावीर जयंती' के पावन अवसर पर बंद हैं. देश के प्रमुख स्टॉक एक्सचेंज—बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE)—में आज कोई ट्रेडिंग नहीं हो रही है. यह अवकाश इक्विटी, डेरिवेटिव और एसएलआर (SLR) सेगमेंट सहित सभी प्रमुख श्रेणियों पर लागू है.

कमोडिटी बाजार का हाल
मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर आज कारोबार आंशिक रूप से प्रभावित रहेगा. सुबह के सत्र (9:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक) में ट्रेडिंग बंद रहेगी, लेकिन शाम 5:00 बजे से रात 11:30/11:55 बजे तक शाम का सत्र सामान्य रूप से संचालित होगा. दूसरी ओर, नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज (NCDEX) पूरे दिन के लिए बंद रहेगा.

वैश्विक संकेतों के बीच 'गिफ्ट निफ्टी' में बढ़त
भले ही भारतीय बाजार आज बंद हैं, लेकिन वैश्विक संकेतों का असर कल बाजार खुलने पर दिखेगा. आज सुबह 'गिफ्ट निफ्टी' (GIFT Nifty) में मजबूती देखी गई, जो लगभग 1% या 250 अंकों की बढ़त के साथ 22,690 के स्तर पर कारोबार कर रहा था. यह इस बात का संकेत है कि बुधवार को जब भारतीय बाजार खुलेंगे, तो उनमें अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है.

ग्लोबल मार्केट और कच्चे तेल की स्थिति
वैश्विक स्तर पर स्थिति मिली-जुली है. अमेरिकी बाजार (Wall Street) सोमवार को गिरावट के साथ बंद हुए, जिसमें S&P 500 में 0.39% और नैस्डैक में 0.73% की कमी दर्ज की गई. एशियाई बाजारों में भी आज सुस्ती रही; जापान का निक्केई और हांगकांग का हैंग सेंग लाल निशान में कारोबार करते दिखे, जबकि कोरियाई बाजार कोस्पी (KOSPI) में 2% की बड़ी गिरावट आई.

कमोडिटी के मोर्चे पर राहत की खबर है. अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में भारी गिरावट दर्ज की गई है. ब्रेंट क्रूड वायदा 2.37% गिरकर $104.84 प्रति बैरल पर आ गया, जबकि अमेरिकी डब्ल्यूटीआई (WTI) भी 2% टूटकर $100.83 पर ट्रेड कर रहा है. तेल की कीमतों में यह कमी भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए सकारात्मक मानी जा रही है.

बाजार पर दबाव के कारण
पिछले कुछ समय से घरेलू बाजार विदेशी संस्थागत निवेशकों (FII) की लगातार बिकवाली और भू-राजनीतिक तनाव के कारण दबाव में रहे हैं. हालांकि, पश्चिम एशिया के संघर्षों में नरमी के संकेतों और अमेरिकी बयानों ने निवेशकों को थोड़ी राहत दी है. अब निवेशकों की नजर कल, 1 अप्रैल को शुरू होने वाले नए वित्त वर्ष (2026-27) के पहले कारोबारी सत्र पर होगी.

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