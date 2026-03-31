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महावीर जयंती पर शेयर बाजार में अवकाश, ट्रेडिंग बंद, लेकिन ग्लोबल मार्केट में हलचल तेज

मुंबई: भारतीय शेयर बाजार आज, मंगलवार को 'महावीर जयंती' के पावन अवसर पर बंद हैं. देश के प्रमुख स्टॉक एक्सचेंज—बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE)—में आज कोई ट्रेडिंग नहीं हो रही है. यह अवकाश इक्विटी, डेरिवेटिव और एसएलआर (SLR) सेगमेंट सहित सभी प्रमुख श्रेणियों पर लागू है.

कमोडिटी बाजार का हाल

मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर आज कारोबार आंशिक रूप से प्रभावित रहेगा. सुबह के सत्र (9:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक) में ट्रेडिंग बंद रहेगी, लेकिन शाम 5:00 बजे से रात 11:30/11:55 बजे तक शाम का सत्र सामान्य रूप से संचालित होगा. दूसरी ओर, नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज (NCDEX) पूरे दिन के लिए बंद रहेगा.

वैश्विक संकेतों के बीच 'गिफ्ट निफ्टी' में बढ़त

भले ही भारतीय बाजार आज बंद हैं, लेकिन वैश्विक संकेतों का असर कल बाजार खुलने पर दिखेगा. आज सुबह 'गिफ्ट निफ्टी' (GIFT Nifty) में मजबूती देखी गई, जो लगभग 1% या 250 अंकों की बढ़त के साथ 22,690 के स्तर पर कारोबार कर रहा था. यह इस बात का संकेत है कि बुधवार को जब भारतीय बाजार खुलेंगे, तो उनमें अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है.

ग्लोबल मार्केट और कच्चे तेल की स्थिति

वैश्विक स्तर पर स्थिति मिली-जुली है. अमेरिकी बाजार (Wall Street) सोमवार को गिरावट के साथ बंद हुए, जिसमें S&P 500 में 0.39% और नैस्डैक में 0.73% की कमी दर्ज की गई. एशियाई बाजारों में भी आज सुस्ती रही; जापान का निक्केई और हांगकांग का हैंग सेंग लाल निशान में कारोबार करते दिखे, जबकि कोरियाई बाजार कोस्पी (KOSPI) में 2% की बड़ी गिरावट आई.