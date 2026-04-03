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गुड फ्राइडे पर शेयर बाजार में अवकाश: NSE और BSE में आज ट्रेडिंग बंद

सांकेतिक फोटो ( ians )

मुंबई: भारतीय शेयर बाजार आज, शुक्रवार यानी 3 अप्रैल 2026 को 'गुड फ्राइडे' के उपलक्ष्य में बंद हैं. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) दोनों में आज किसी भी तरह की ट्रेडिंग नहीं होगी. बाजार बंद होने से ठीक एक दिन पहले, यानी गुरुवार को भारतीय बाजारों ने शानदार प्रदर्शन किया. शुरुआती गिरावट के बाद सेंसेक्स और निफ्टी दोनों हरे निशा के साथ बंद होने में सफल रहे. निफ्टी 50 इंडेक्स 22,713.10 के स्तर पर बंद हुआ, जिसमें 33.70 अंकों (0.15%) की वृद्धि दर्ज की गई. वहीं, बीएसई सेंसेक्स 185.23 अंक (0.25%) ऊपर चढ़कर 73,319.55 पर बंद हुआ. शुरुआती कारोबार में भू-राजनीतिक तनाव, विशेषकर मध्य पूर्व में बढ़ती अस्थिरता और ईरान को लेकर जारी बयानबाजी के कारण निवेशकों में घबराहट देखी गई थी. हालांकि, दोपहर के सत्र में बाजार ने रिकवरी की, जिससे सूचकांकों को बढ़त के साथ बंद होने में मदद मिली.