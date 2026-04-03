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गुड फ्राइडे पर शेयर बाजार में अवकाश: NSE और BSE में आज ट्रेडिंग बंद

गुड फ्राइडे के उपलक्ष्य में आज भारतीय शेयर बाजार बंद हैं. कल की रिकवरी के बाद, निफ्टी और सेंसेक्स सोमवार को फिर से खुलेंगे.

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सांकेतिक फोटो (ians)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : April 3, 2026 at 3:08 PM IST

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मुंबई: भारतीय शेयर बाजार आज, शुक्रवार यानी 3 अप्रैल 2026 को 'गुड फ्राइडे' के उपलक्ष्य में बंद हैं. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) दोनों में आज किसी भी तरह की ट्रेडिंग नहीं होगी. बाजार बंद होने से ठीक एक दिन पहले, यानी गुरुवार को भारतीय बाजारों ने शानदार प्रदर्शन किया.

शुरुआती गिरावट के बाद सेंसेक्स और निफ्टी दोनों हरे निशा के साथ बंद होने में सफल रहे. निफ्टी 50 इंडेक्स 22,713.10 के स्तर पर बंद हुआ, जिसमें 33.70 अंकों (0.15%) की वृद्धि दर्ज की गई. वहीं, बीएसई सेंसेक्स 185.23 अंक (0.25%) ऊपर चढ़कर 73,319.55 पर बंद हुआ.

शुरुआती कारोबार में भू-राजनीतिक तनाव, विशेषकर मध्य पूर्व में बढ़ती अस्थिरता और ईरान को लेकर जारी बयानबाजी के कारण निवेशकों में घबराहट देखी गई थी. हालांकि, दोपहर के सत्र में बाजार ने रिकवरी की, जिससे सूचकांकों को बढ़त के साथ बंद होने में मदद मिली.

2026 के प्रमुख अवकाश
शेयर बाजार के कैलेंडर के अनुसार, अप्रैल के महीने में अगला अवकाश 14 अप्रैल को 'डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर जयंती' पर होगा. इसके बाद साल 2026 की अन्य मुख्य छुट्टियां इस प्रकार हैं:

  • मई: महाराष्ट्र दिवस (1 मई) और बकरीद (28 मई).
  • जून: मुहर्रम (26 जून).
  • सितंबर-अक्टूबर: गणेश चतुर्थी (14 सितंबर), महात्मा गांधी जयंती (2 अक्टूबर) और दशहरा (20 अक्टूबर).
  • नवंबर-दिसंबर: दिवाली-बलिप्रतिपदा (10 नवंबर), गुरु नानक जयंती (24 नवंबर) और क्रिसमस (25 दिसंबर).

जियोजित इन्वेस्टमेंट्स के रिसर्च हेड, विनोद नायर के अनुसार, वर्तमान में भारतीय बाजार अपने फंडामेंटल्स के बजाय वैश्विक खबरों पर अधिक प्रतिक्रिया दे रहे हैं. जब तक मध्य पूर्व में तनाव कम नहीं होता, तब तक बाजार में अस्थिरता बनी रहने की संभावना है. गुरुवार को आईटी सेक्टर को छोड़कर लगभग सभी क्षेत्रों में बिकवाली का दबाव देखा गया था, लेकिन अंत में 'शॉर्ट-कवरिंग' की वजह से बाजार संभल गया.सोमवार को जब ट्रेडिंग दोबारा शुरू होगी, तो निवेशकों की नजरें अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतों और वैश्विक संकेतों पर टिकी होंगी.

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