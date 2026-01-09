ETV Bharat / business

अमेरिकी टैरिफ की नई आशंकाओं से शेयर बाजार दबाव में, सेंसेक्स-निफ्टी में शुरुआती गिरावट

मुंबई: भारतीय शेयर बाजार में शुक्रवार को शुरुआती कारोबार के दौरान हल्की कमजोरी देखने को मिली. रूस प्रतिबंध अधिनियम के तहत भारतीय उत्पादों पर अमेरिका द्वारा 500 प्रतिशत तक टैरिफ लगाने की नई धमकियों और बढ़ते भू-राजनीतिक तनावों ने निवेशकों की धारणा को प्रभावित किया. इसके चलते सेंसेक्स और निफ्टी दोनों लाल निशान में कारोबार करते नजर आए.

सुबह 9:29 बजे तक 30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स 107 अंक या 0.13 प्रतिशत गिरकर 84,073 के स्तर पर आ गया. वहीं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 26 अंक या 0.10 प्रतिशत की गिरावट के साथ 26,850 पर कारोबार करता दिखा.

बेंचमार्क सूचकांकों की तुलना में मिडकैप और स्मॉलकैप शेयरों में ज्यादा दबाव रहा. निफ्टी मिडकैप 100 इंडेक्स 0.29 प्रतिशत गिरा, जबकि निफ्टी स्मॉलकैप 100 में 0.84 प्रतिशत की तेज गिरावट दर्ज की गई . इससे साफ है कि छोटे और मझोले शेयरों में बिकवाली का दबाव अधिक रहा.

सेक्टोरल फ्रंट पर लगभग सभी सूचकांक लाल निशान में रहे. रियल्टी और मीडिया सेक्टर सबसे ज्यादा नुकसान में रहे. निफ्टी रियल्टी इंडेक्स 2.14 प्रतिशत और निफ्टी मीडिया 1.34 प्रतिशत टूट गया. हालांकि आईटी और पीएसयू बैंक सेक्टर में अपेक्षाकृत मजबूती देखने को मिली और ये ही दो सेक्टर ऐसे रहे जो गिरावट से बचे रहे.

निफ्टी के प्रमुख शेयरों में ओएनजीसी और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (बीईएल) टॉप गेनर्स में शामिल रहे. बाजार विशेषज्ञों के अनुसार, निफ्टी के लिए तत्काल सपोर्ट 25,700–25,750 के दायरे में है, जबकि 26,150–26,200 का स्तर मजबूत रेजिस्टेंस के रूप में देखा जा रहा है.