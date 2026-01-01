नए साल की शुरुआत में शेयर बाजार में तेजी, निफ्टी 26,200 के करीब खुला
नए साल की शुरुआत में शेयर बाजार मजबूत, निफ्टी 26,194 पर, सेंसेक्स 85,406, FMCG और फार्मा में कमजोरी, मीडिया और ऑटो सेक्टर आगे.
Published : January 1, 2026 at 10:24 AM IST
मुंबई: नए साल 2026 की शुरुआत भारतीय शेयर बाजार ने मजबूती के साथ की. निफ्टी करीब 26,200 के स्तर पर कारोबार करता नजर आया, जबकि सेंसेक्स 186.17 अंक यानी 0.22 प्रतिशत की बढ़त के साथ 85,406.77 पर पहुंच गया. निफ्टी 64.95 अंक या 0.25 प्रतिशत बढ़कर 26,194.55 के स्तर पर रहा. एडवांस-डिक्लाइन के आधार पर 1,284 शेयरों में तेजी, 728 में गिरावट और 151 शेयरों में कोई बदलाव नहीं देखा गया.
टॉप गेनर्स और लूजर्स
निफ्टी पर टाटा स्टील, जियो फाइनेंशियल, L&T, रिलायंस इंडस्ट्रीज और बजाज फिनसर्व टॉप गेनर्स रहे. वहीं डॉ. रेड्डीज लैब्स, बजाज फाइनेंस, टाइटन कंपनी, सिप्ला और ONGC के शेयर कमजोरी दिखा रहे थे. गुरुवार को एशिया के अधिकांश प्रमुख बाजार नववर्ष के अवसर पर बंद रहे.
रुपया कमजोर खुला
1 जनवरी 2026 को भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले 8 पैसे कमजोर होकर 89.95 प्रति डॉलर पर खुला. बुधवार को रुपया 89.87 प्रति डॉलर पर बंद हुआ था.
सेक्टोरल मूवमेंट्स
सुबह के शुरुआती कारोबार में अधिकांश सेक्टोरल इंडेक्स हरे निशान में कारोबार करते दिखे. निफ्टी मीडिया इंडेक्स 0.89 प्रतिशत, निफ्टी ऑटो 0.44 प्रतिशत, और निफ्टी मेटल 0.37 प्रतिशत की बढ़त के साथ आगे रहे. वहीं FMCG और फार्मा सेक्टर दबाव में दिखे. निफ्टी FMCG इंडेक्स 1.2 प्रतिशत गिरा, जबकि निफ्टी फार्मा इंडेक्स 0.45 प्रतिशत कमजोर रहा.
अंतरराष्ट्रीय बाजार और ट्रेडिंग छुट्टियां
अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चीन, हांगकांग, जापान, सिंगापुर, फ्रांस, जर्मनी, यूएई, यूके और अमेरिका के प्रमुख बाजार नववर्ष पर बंद रहे. चीन और जापान में स्टॉक एक्सचेंज शुक्रवार को भी लंबी छुट्टी पर रहेंगे. भारतीय स्टॉक एक्सचेंजों ने 2026 के लिए आधिकारिक ट्रेडिंग हॉलिडे कैलेंडर जारी किया.
साल 2025 के अंतिम दिन का बाजार
31 दिसंबर को शेयर बाजार में जोरदार तेजी देखी गई. सेंसेक्स 546 अंकों की बढ़त के साथ 85,221 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 191 अंक चढ़कर 26,130 पर बंद हुआ. सेंसेक्स के 30 में से 25 शेयर हरे निशान में बंद हुए, वहीं निफ्टी 50 के 44 शेयर मजबूत रहे. बैंकिंग, मेटल, एनर्जी और FMCG सेक्टर सबसे आगे रहे.
यह भी पढ़ें- भारतीय शेयर बाजार ने 2025 को ऊंचाई पर कहा अलविदा, सेंसेक्स 545 अंक उछला, निफ्टी ने लगाया 191 प्वॉइंट्स का जंप