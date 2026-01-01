ETV Bharat / business

नए साल की शुरुआत में शेयर बाजार में तेजी, निफ्टी 26,200 के करीब खुला

मुंबई: नए साल 2026 की शुरुआत भारतीय शेयर बाजार ने मजबूती के साथ की. निफ्टी करीब 26,200 के स्तर पर कारोबार करता नजर आया, जबकि सेंसेक्स 186.17 अंक यानी 0.22 प्रतिशत की बढ़त के साथ 85,406.77 पर पहुंच गया. निफ्टी 64.95 अंक या 0.25 प्रतिशत बढ़कर 26,194.55 के स्तर पर रहा. एडवांस-डिक्लाइन के आधार पर 1,284 शेयरों में तेजी, 728 में गिरावट और 151 शेयरों में कोई बदलाव नहीं देखा गया.

टॉप गेनर्स और लूजर्स

निफ्टी पर टाटा स्टील, जियो फाइनेंशियल, L&T, रिलायंस इंडस्ट्रीज और बजाज फिनसर्व टॉप गेनर्स रहे. वहीं डॉ. रेड्डीज लैब्स, बजाज फाइनेंस, टाइटन कंपनी, सिप्ला और ONGC के शेयर कमजोरी दिखा रहे थे. गुरुवार को एशिया के अधिकांश प्रमुख बाजार नववर्ष के अवसर पर बंद रहे.

रुपया कमजोर खुला

1 जनवरी 2026 को भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले 8 पैसे कमजोर होकर 89.95 प्रति डॉलर पर खुला. बुधवार को रुपया 89.87 प्रति डॉलर पर बंद हुआ था.

सेक्टोरल मूवमेंट्स

सुबह के शुरुआती कारोबार में अधिकांश सेक्टोरल इंडेक्स हरे निशान में कारोबार करते दिखे. निफ्टी मीडिया इंडेक्स 0.89 प्रतिशत, निफ्टी ऑटो 0.44 प्रतिशत, और निफ्टी मेटल 0.37 प्रतिशत की बढ़त के साथ आगे रहे. वहीं FMCG और फार्मा सेक्टर दबाव में दिखे. निफ्टी FMCG इंडेक्स 1.2 प्रतिशत गिरा, जबकि निफ्टी फार्मा इंडेक्स 0.45 प्रतिशत कमजोर रहा.