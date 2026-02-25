ETV Bharat / business

शेयर बाजार में लौटी हरियाली, सेंसेक्स 550 अंक उछला, निफ्टी ने फिर पकड़ी 25,500 की रफ्तार

मुंबई: भारतीय शेयर बाजार ने बुधवार को जोरदार वापसी की. हफ्ते के तीसरे कारोबारी दिन घरेलू बेंचमार्क इंडेक्स—सेंसेक्स और निफ्टी—मजबूत बढ़त के साथ खुले. इस तेजी का मुख्य श्रेय आईटी (IT) सेक्टर में आए जबरदस्त सुधार को जाता है, जिसने अमेरिकी बाजार 'वॉल स्ट्रीट' में तकनीकी शेयरों की रिकवरी का अनुसरण किया है.

बाजार का हाल: आंकड़ों की जुबानी

सुबह 9:30 बजे तक, बीएसई (BSE) सेंसेक्स 559 अंक यानी 0.69 प्रतिशत की छलांग लगाकर 82,785 के स्तर पर पहुंच गया. वहीं, एनएसई (NSE) निफ्टी 157 अंक या 0.62 प्रतिशत की बढ़त के साथ 25,582 पर कारोबार करता दिखा. व्यापक बाजार में भी खरीदारी का माहौल रहा; निफ्टी मिडकैप 100 में 0.27% और स्मॉलकैप 100 में 0.46% की तेजी दर्ज की गई.

आईटी और मेटल सेक्टर में चमक

आज सभी प्रमुख सेक्टोरल इंडेक्स हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं. निफ्टी आईटी (Nifty IT) इंडेक्स 1.91 प्रतिशत की बढ़त के साथ सबसे बड़ा 'गैनर' बनकर उभरा. इसके साथ ही मेटल शेयरों में भी अच्छी मांग देखी गई और निफ्टी मेटल इंडेक्स 1.43 प्रतिशत ऊपर रहा.

बाजार विश्लेषकों का कहना है कि हालांकि आज सुधार दिख रहा है, लेकिन वैश्विक अनिश्चितताएं बरकरार हैं. अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव और कच्चे तेल की ऊंची कीमतों के कारण निवेशक अभी भी सतर्क हैं. इसके अलावा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) से जुड़ी तकनीकी उथल-पुथल भी बाजार की धारणा को प्रभावित कर रही है.