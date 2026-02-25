शेयर बाजार में लौटी हरियाली, सेंसेक्स 550 अंक उछला, निफ्टी ने फिर पकड़ी 25,500 की रफ्तार
आईटी शेयरों में जोरदार रिकवरी और वैश्विक बाजारों से मिले सकारात्मक संकेतों के चलते सेंसेक्स 559 अंक उछलकर 82,785 और निफ्टी 25,582 पर खुला.
Published : February 25, 2026 at 10:07 AM IST
मुंबई: भारतीय शेयर बाजार ने बुधवार को जोरदार वापसी की. हफ्ते के तीसरे कारोबारी दिन घरेलू बेंचमार्क इंडेक्स—सेंसेक्स और निफ्टी—मजबूत बढ़त के साथ खुले. इस तेजी का मुख्य श्रेय आईटी (IT) सेक्टर में आए जबरदस्त सुधार को जाता है, जिसने अमेरिकी बाजार 'वॉल स्ट्रीट' में तकनीकी शेयरों की रिकवरी का अनुसरण किया है.
बाजार का हाल: आंकड़ों की जुबानी
सुबह 9:30 बजे तक, बीएसई (BSE) सेंसेक्स 559 अंक यानी 0.69 प्रतिशत की छलांग लगाकर 82,785 के स्तर पर पहुंच गया. वहीं, एनएसई (NSE) निफ्टी 157 अंक या 0.62 प्रतिशत की बढ़त के साथ 25,582 पर कारोबार करता दिखा. व्यापक बाजार में भी खरीदारी का माहौल रहा; निफ्टी मिडकैप 100 में 0.27% और स्मॉलकैप 100 में 0.46% की तेजी दर्ज की गई.
आईटी और मेटल सेक्टर में चमक
आज सभी प्रमुख सेक्टोरल इंडेक्स हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं. निफ्टी आईटी (Nifty IT) इंडेक्स 1.91 प्रतिशत की बढ़त के साथ सबसे बड़ा 'गैनर' बनकर उभरा. इसके साथ ही मेटल शेयरों में भी अच्छी मांग देखी गई और निफ्टी मेटल इंडेक्स 1.43 प्रतिशत ऊपर रहा.
बाजार विश्लेषकों का कहना है कि हालांकि आज सुधार दिख रहा है, लेकिन वैश्विक अनिश्चितताएं बरकरार हैं. अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव और कच्चे तेल की ऊंची कीमतों के कारण निवेशक अभी भी सतर्क हैं. इसके अलावा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) से जुड़ी तकनीकी उथल-पुथल भी बाजार की धारणा को प्रभावित कर रही है.
तकनीकी मोर्चे पर, एचडीएफसी सिक्योरिटीज के प्राइम रिसर्च हेड देवरश वकील के अनुसार, निफ्टी के लिए 25,240 (200-DEMA) एक महत्वपूर्ण सपोर्ट लेवल है. यदि बाजार ऊपर जाता है, तो 25,640–25,770 का जोन तत्काल रेजिस्टेंस (रुकावट) के रूप में काम करेगा. बैंक निफ्टी के लिए 60,900–60,600 का स्तर मजबूत सपोर्ट और 61,500–61,700 का स्तर रेजिस्टेंस बना हुआ है.
ग्लोबल मार्केट का असर
एशियाई बाजारों में भी आज हरियाली रही. जापान का निक्केई 1.44%, दक्षिण कोरिया का कोस्पी 2.33% और चीन का शंघाई इंडेक्स 0.87% चढ़कर बंद हुए. इससे पहले मंगलवार को अमेरिकी बाजारों (नैस्डैक और एसएंडपी 500) में आई तेजी ने भारतीय निवेशकों का उत्साह बढ़ाया.
निवेशकों की संपत्ति में इजाफा
मंगलवार को मासिक डेरिवेटिव्स एक्सपायरी के दिन निफ्टी में 259 अंकों की बड़ी गिरावट आई थी, जिससे निवेशकों के करीब 2.85 लाख करोड़ रुपये डूब गए थे. आज की रिकवरी ने उस नुकसान की कुछ हद तक भरपाई की है. संस्थागत आंकड़ों के अनुसार, 24 फरवरी को विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (FIIs) ने 103 करोड़ रुपये की बिकवाली की, जबकि घरेलू संस्थागत निवेशकों (DIIs) ने 3,161 करोड़ रुपये की बड़ी खरीदारी कर बाजार को संभाला.
