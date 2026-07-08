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शेयर बाजार की लाल निशान में शुरुआत, सेंसेक्स 364 अंक टूटा, कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों ने बढ़ाया बाजार पर दबाव

मिडिल ईस्ट तनाव से शेयर बाजार की लाल निशान में शुरुआत हुई; सेंसेक्स 364 अंक टूटकर 77,816 और निफ्टी 139 अंक गिरकर खुला.

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शेयर बाजार की लाल निशान में शुरुआत (ians)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 8, 2026 at 10:11 AM IST

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मुंबई: बुधवार, 8 जुलाई को भारतीय शेयर बाजार की शुरुआत भारी गिरावट के साथ हुई. मिडिल ईस्ट (मध्य पूर्व) में अचानक बढ़े भू-राजनीतिक तनाव और वैश्विक बाजारों से मिले कमजोर संकेतों के कारण निवेशकों में घबराहट देखी गई. बाजार खुलते ही बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक सेंसेक्स 364.27 अंक (0.46%) गिरकर 77,816.45 पर आ गया. वहीं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 139.15 अंक (0.57%) फिसलकर 24,259.55 पर खुला.

अमेरिका-ईरान टकराव से कच्चे तेल में उबाल
बाजार में इस गिरावट की मुख्य वजह अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ता सीधा टकराव है. अमेरिकी सैन्य कमान (CENTCOM) के अनुसार, उन्होंने ईरान के खिलाफ कई शक्तिशाली हवाई हमले किए हैं. यह कार्रवाई ईरान द्वारा होर्मुज जलडमरूमध्य से गुजरने वाले तीन व्यापारिक जहाजों पर किए गए हमलों के जवाब में की गई है. इस कार्रवाई के बाद अंतरराष्ट्रीय बाजार में ब्रेंट क्रूड करीब 3% बढ़कर 76.39 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया. भारत भारी मात्रा में तेल आयात करता है, इसलिए तेल महंगा होने से घरेलू बाजार पर सीधा दबाव पड़ता है.

सेक्टर्स का हाल: ऑयल-गैस और ऑटो में बड़ी गिरावट
बढ़ती तेल कीमतों के कारण निफ्टी ऑयल एंड गैस इंडेक्स में 1% से ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई. इसके अलावा मीडिया, सरकारी बैंक, रियल्टी, सीमेंट, मेटल, एफएमसीजी और ऑटो सेक्टर्स भी 1% तक टूट गए. श्रीराम फाइनेंस, इंडिगो, एशियन पेंट्स, बजाज फाइनेंस, आयशर मोटर्स, लार्सन एंड टुब्रो और जेएसडब्ल्यू स्टील के शेयरों में सबसे ज्यादा गिरावट रही. एविएशन और पेंट्स कंपनियों को तेल महंगा होने से सबसे ज्यादा नुकसान होता है.

फार्मा और आईटी शेयरों ने संभाला मोर्चा
बाजार की इस चौतरफा गिरावट के बीच भी कुछ सेक्टर्स मजबूती से टिके रहे. सुरक्षित निवेश माने जाने वाले फार्मा शेयरों में तेजी रही और निफ्टी फार्मा 0.73% चढ़ गया. इसके साथ ही आईटी सेक्टर भी 0.25% की बढ़त के साथ हरे निशान में कारोबार कर रहा था.

आगे के लिए विशेषज्ञों की राय
बाजार विशेषज्ञों के मुताबिक, अमेरिकी टेक कंपनियों में हुई बिकवाली और एशियाई बाजारों के मिले-जुले रुख ने भी घरेलू बाजार पर दबाव बनाया है. एनालिस्ट्स का कहना है कि तकनीकी तौर पर निफ्टी के लिए 24,200 का स्तर एक मजबूत सपोर्ट है. अगर निफ्टी इस स्तर से नीचे जाता है, तो यह गिरकर 24,000 के स्तर तक आ सकता है. वहीं, ऊपर की तरफ बाजार को 24,450 के स्तर पर कड़े रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ सकता है.

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