ETV Bharat / business

सप्ताह के तीसरे दिन भी शेयर बाजार की कमजोर शुरुआत, सेंसेक्स और निफ्टी में गिरावट

ये शेयर रहे टॉप लूजर बात टॉप लूजर शेयरों की करें तो इनमें HDFC बैंक, बजाज फायनेंस, भारती एयरटेल और NTPC के शेयर शामिल हैं.

सुबह 9 बजकर 20 मिनट तक शेयर बाजार 142 अंक की गिरावट के साथ 84,921 पर कारोबार कर रहा था. निफ्टी 50 43 अंक गिरकर 26,135 के स्तर पर थी.

मुंबई (महाराष्ट्र): एशियाई बाजारों से मिले-जुले संकेतों को देखते हुए आज बुधवार सुबह भारतीय शेयर बाजारों में हल्की गिरावट देखी गई. ताजा जानकारी के मुताबिक प्रमुख बेंचमार्क इंडेक्स बीएसई सेंसेक्स और एनएसई निफ्टी 50 लाल निशान पर खुले. वहीं, 30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स इंडेक्स 442.94 अंकों की गिरावट के साथ 84,620.40 पर खुला. एनएसई निफ्टी 50 की बात करें तो यह भी करीब 35.60 अंक गिरकर 26,143.50 पर ओपन हुआ.

वहीं, इससे पहले सप्ताह के दूसरे दिन मंगलवार को भी भारतीय शेयर बाजारों में गिरावट दर्ज की गई थी. दोनों बीएसई और निफ्टी 50 लाल निशान पर बिजनेस करते हुए बंद हुए. सेंसेक्स में करीब 376.28 या कहें कि 0.44 फीसदी की गिरावट के साथ मार्केट 85,063.34 पर बंद हुआ. वहीं, निफ्टी 50 भी 71.60 अंक की गिरावट के साथ 26,178.70 पर कारोबार करते हुए बंद हुआ.

मार्केट एक्सपर्ट्स ने कहा कि पॉजिटिव इंस्टीट्यूशनल खरीदारी के बावजूद, दो स्टॉक्स में तेज गिरावट की वजह से कल मंगलवार को निफ्टी 71 पॉइंट्स गिर गया. उन्होंने आगे कहा कि इन दोनों स्टॉक्स के बड़े डेरिवेटिव और कैश मार्केट वॉल्यूम से सेटलमेंट डे एक्टिविटी का पता चला, जो फंडामेंटल के बजाय टेक्निकल थी.

एशियाई देशों में मिला-जुला कारोबार हुआ और डिफेंस स्टॉक्स ने दो दिन की बढ़त का सिलसिला तोड़ दिया. वेनेजुएला पर अमेरिकी हमले और ग्रीनलैंड पर नई बयानबाजी के बाद इन्वेस्टर्स ने रिस्क पर ध्यान दिया. एशियाई मार्केट में, चीन का शंघाई इंडेक्स 0.29 परसेंट बढ़ा, और शेनझेन 0.35 परसेंट बढ़ा, जापान का निक्केई 0.64 परसेंट गिरा, जबकि हांगकांग का हैंग सेंग इंडेक्स 1.01 परसेंट गिरा. साउथ कोरिया का कोस्पी 1.18 परसेंट बढ़ा. अमेरिकी मार्केट रात भर ग्रीन जोन में रहे क्योंकि नैस्डैक 0.65 परसेंट बढ़ा. 6 जनवरी को, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स (FIIs) ने 106 करोड़ रुपये के नेट इक्विटी बेचे, जबकि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स (DIIs) ने 1,749 करोड़ रुपये के इक्विटी के नेट बायर थे.

पढ़ें: भारतीय शेयर बाजार लाल निशान में बंद, सेंसेक्स 376 अंक टूटा, निफ्टी 26200 के नीचे