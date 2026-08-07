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क्रूड ऑयल में उछाल से शेयर बाजार पस्त; सेंसेक्स 438 अंक टूटा, निफ्टी 24,550 के नीचे खुला

कच्चे तेल में तेजी और वैश्विक चिंताओं से शुक्रवार को सेंसेक्स 438 अंक और निफ्टी 97 अंक गिरकर लाल निशान में खुले.

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By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 7, 2026 at 10:13 AM IST

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मुंबई: भारतीय शेयर बाजार आज शुक्रवार को कमजोरी के साथ खुला. वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में आई तेजी और अमेरिकी आर्थिक आंकड़ों से पहले दुनिया भर के बाजारों से मिले सतर्क संकेतों के कारण घरेलू निवेशकों ने बिकवाली की. शुरुआती कारोबार में BSE सेंसेक्स 438.68 अंक (0.56%) गिरकर 78,516.08 के स्तर पर खुला. वहीं, NSE निफ्टी 50 भी 97.10 अंक (0.39%) की गिरावट के साथ 24,538.90 पर आ गया.

सेक्टर्स का प्रदर्शन: बैंकिंग में गिरावट, IT और ऑटो में बढ़त
आज सुबह के कारोबार में अलग-अलग सेक्टर्स में मिला-जुला असर देखा गया:

  • गिरावट वाले सेक्टर्स: फाइनेंशियल, बैंकिंग और सीमेंट शेयरों पर सबसे ज्यादा दबाव रहा. निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज, निफ्टी सीमेंट, पीएसयू बैंक और प्राइवेट बैंक इंडेक्स में 1% तक की गिरावट दर्ज की गई.
  • तेजी वाले सेक्टर्स: बाजार की गिरावट के बीच आईटी, ऑटो, रियल एस्टेट, एफएमसीजी और टेलीकॉम शेयरों में अच्छी खरीदारी हुई. ये इंडेक्स करीब 1.5% तक की बढ़त के साथ कारोबार करते दिखे.

कच्चे तेल में तेजी बनी वजह
वैश्विक तनाव के कारण अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें 1% से अधिक बढ़ गई हैं. अंतरराष्ट्रीय बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड $83.83 प्रति बैरल पर पहुंच गया है. वहीं, अमेरिकी क्रूड (WTI) भी बढ़कर $78.42 प्रति बैरल हो गया है. भारत अपनी जरूरत का ज्यादातर तेल बाहर से खरीदता है, इसलिए तेल महंगा होने का सीधा असर भारतीय बाजार पर पड़ता है.

एक्सपर्ट्स की राय और कंपनियों के नतीजे
बाजार विशेषज्ञों का कहना है कि भारतीय शेयर बाजार अभी एक सीमित दायरे में है. यह धीरे-धीरे ऊपर की ओर बढ़ रहा है और आने वाले समय में बड़ी तेजी के लिए तैयार हो रहा है. पहली तिमाही (Q1) के नतीजों को लेकर एक्सपर्ट्स ने तीन मुख्य बातें बताई हैं:

मुनाफे में बढ़त: फाइनेंशियल, ऑटोमोबाइल, फार्मा और टेलीकॉम सेक्टर की कंपनियों का रेवेन्यू और प्रॉफिट दहाई अंक की रफ्तार से बढ़ा है.

IT में सुस्ती: धीमी ग्रोथ और एआई (AI) के असर को लेकर चिंताओं के कारण आईटी सेक्टर को अब भी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है.

वैल्यूएशन की चिंता: ब्रॉडर मार्केट (मिडकैप और स्मॉलकैप) में अच्छी ग्रोथ है, लेकिन शेयरों की कीमतें महंगी होने की वजह से उनकी बढ़त की रफ्तार थोड़ी धीमी रह सकती है.

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