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क्रूड ऑयल में उछाल से शेयर बाजार पस्त; सेंसेक्स 438 अंक टूटा, निफ्टी 24,550 के नीचे खुला

सांकेतिक फोटो ( getty image )

मुंबई: भारतीय शेयर बाजार आज शुक्रवार को कमजोरी के साथ खुला. वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में आई तेजी और अमेरिकी आर्थिक आंकड़ों से पहले दुनिया भर के बाजारों से मिले सतर्क संकेतों के कारण घरेलू निवेशकों ने बिकवाली की. शुरुआती कारोबार में BSE सेंसेक्स 438.68 अंक (0.56%) गिरकर 78,516.08 के स्तर पर खुला. वहीं, NSE निफ्टी 50 भी 97.10 अंक (0.39%) की गिरावट के साथ 24,538.90 पर आ गया. सेक्टर्स का प्रदर्शन: बैंकिंग में गिरावट, IT और ऑटो में बढ़त

आज सुबह के कारोबार में अलग-अलग सेक्टर्स में मिला-जुला असर देखा गया: गिरावट वाले सेक्टर्स: फाइनेंशियल, बैंकिंग और सीमेंट शेयरों पर सबसे ज्यादा दबाव रहा. निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज, निफ्टी सीमेंट, पीएसयू बैंक और प्राइवेट बैंक इंडेक्स में 1% तक की गिरावट दर्ज की गई.

फाइनेंशियल, बैंकिंग और सीमेंट शेयरों पर सबसे ज्यादा दबाव रहा. निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज, निफ्टी सीमेंट, पीएसयू बैंक और प्राइवेट बैंक इंडेक्स में 1% तक की गिरावट दर्ज की गई. तेजी वाले सेक्टर्स: बाजार की गिरावट के बीच आईटी, ऑटो, रियल एस्टेट, एफएमसीजी और टेलीकॉम शेयरों में अच्छी खरीदारी हुई. ये इंडेक्स करीब 1.5% तक की बढ़त के साथ कारोबार करते दिखे. कच्चे तेल में तेजी बनी वजह

वैश्विक तनाव के कारण अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें 1% से अधिक बढ़ गई हैं. अंतरराष्ट्रीय बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड $83.83 प्रति बैरल पर पहुंच गया है. वहीं, अमेरिकी क्रूड (WTI) भी बढ़कर $78.42 प्रति बैरल हो गया है. भारत अपनी जरूरत का ज्यादातर तेल बाहर से खरीदता है, इसलिए तेल महंगा होने का सीधा असर भारतीय बाजार पर पड़ता है.