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कारोबारी सप्ताह के पहले दिन शेयर बाजार में हरियाली, सेंसेक्स 7800 के करीब

मुंबई: कारोबारी सप्ताह के पहले दिन सोमवार को शेयर बाजार में हरियाली दिखाई दी. सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में तेजी देखी गई है. जानकारी के मुताबिक बीएसई-30 वाला इंडेक्स करीब 176 अंकों की बढ़त के साथ 77,941 पर खुला. वहीं, एनएसई निफ्टी-50 की बात करें तो यह भी करीब 36 अंकों की तेजी के साथ करीब 24,307 अंकों पर खुला.

इससे पहले शुक्रवार को कारोबारी सप्ताह के अंतिम दिन शेयर बाजार के लिए काफी शानदार रहा. आईटी सेक्टर, रियल्ट और फॉर्मा-हेल्थकेयर के शेयरों में मजबूती देखी गई थी. इससे बाजार को काफी मदद मिली. शुक्रवार को सेंसेक्स 77,763 अंकों पर बंद हुआ था.

एशियाई बाजारों पर डालें एक नजर

सोमवार को एशियाई बाजारों में उठापटक जारी है. अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल कीे दामों में लगातार गिरावट जारी है. इसी वजह से अमेरिकी फेड रिजर्व के जारी होने से पहले निवेशक सतर्कता बरत रहे हैं. बात जापान के शेयर मार्केट की करें तो निक्केई 225 में 0.25 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई है. फिलहाल वह अभी लाल निशान पर कारोबार करता दिखाई दे रहा है. कमोबेश यही हाल दक्षिण कोरिया की मार्केट का भी है.