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शेयर बाजार में बंपर ओपनिंग, शुरुआती कारोबार में ही बीएसई सेंसेक्स 600 से ज्यादा चढ़ा

मुंबई: घरेलू शेयर बाजार के मुख्य सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी में बुधवार को शुरुआती कारोबार में अच्छी बढ़त देखने को मिली. अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल (क्रूड ऑयल) की कीमतों में आई कमी और विदेशी निवेशकों (FIIs) द्वारा लगातार की जा रही खरीदारी से बाजार को मजबूती मिली है.

शुरुआती कारोबार में बाजार का हाल

बुधवार सुबह शुरुआती ट्रेड में 30 शेयरों वाला बीएसई (BSE) सेंसेक्स 397.59 अंक की बढ़त के साथ 78,826.54 के स्तर पर पहुंच गया. वहीं, 50 शेयरों वाला एनएसई (NSE) निफ्टी भी 62.7 अंक बढ़कर 24,677.60 पर कारोबार कर रहा था. इससे पहले मंगलवार को बाजार में गिरावट देखी गई थी, जहां सेंसेक्स 210 अंक और निफ्टी 159 अंक गिरकर बंद हुए थे.

इन शेयरों में रही हलचल

सेंसेक्स की बड़ी कंपनियों में इंटरग्लोब एविएशन (इंडिगो), महिंद्रा एंड महिंद्रा, ट्रेंट, एनटीपीसी, लार्सन एंड टुब्रो और बजाज फिनसर्व के शेयरों में सबसे ज्यादा तेजी देखी गई और ये मुनाफे में रहे. दूसरी ओर, सन फार्मा, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS), टाइटन और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के शेयरों में गिरावट दर्ज की गई और ये लाल निशान पर कारोबार कर रहे थे.

तेजी के मुख्य कारण

कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट: वैश्विक तेल बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड 1.16 प्रतिशत गिरकर 78.44 डॉलर प्रति बैरल पर आ गया. भारत के लिए कच्चे तेल का सस्ता होना बेहद फायदेमंद है, क्योंकि इससे देश का आयात बिल कम होता है.