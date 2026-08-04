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भारतीय शेयर बाजार में आज शुरुआती कारोबार में दिखी सुस्ती, सेंसेक्स 68 अंक चढ़ा

मुंबई: भारतीय शेयर बाजार में मंगलवार, 4 अगस्त 2026 को मिला-जुला रुख देखने को मिला. बाजार नियामक सेबी के नए क्लोजिंग ऑक्शन सेशन फ्रेमवर्क के कारण निवेशकों ने सावधानी बरती. पिछले चार दिनों की जोरदार तेजी के बाद आज बाजार में थोड़ी मुनाफावसूली दर्ज की गई.

शुरुआती कारोबार में बीएसई सेंसेक्स पिछले बंद 78,639.03 के मुकाबले 79,132.97 पर खुला. वहीं एनएसई निफ्टी 24,774.30 के मुकाबले 24,703.90 पर खुला. कुछ ही समय में सेंसेक्स 68.70 अंक की मामूली बढ़त के साथ 78,707.73 पर आ गया, जबकि निफ्टी 179.70 अंक की गिरावट के साथ 24,594.60 पर कारोबार करने लगा.

क्या है नया CAS नियम?

सोमवार से लागू हुआ नया सीएएस (CAS) नियम बाजार के आखिरी समय में होने वाले उतार-चढ़ाव को रोकता है. यह सिस्टम आखिरी आधे घंटे के सभी खरीद और बिक्री ऑर्डर्स को एक साथ जोड़ता है. इसके बाद एक ऐसी इकलौती कीमत तय की जाती है, जिस पर सबसे ज्यादा शेयरों का व्यापार हो सके. इस पारदर्शी तरीके से अंतिम क्लोजिंग प्राइस में गड़बड़ी की गुंजाइश खत्म हो जाती है.

सेक्टर और शेयरों का हाल

आज के कारोबार में चौतरफा गिरावट का असर दिखा. निफ्टी रियल्टी, आईटी और सीमेंट सेक्टर्स में सबसे ज्यादा कमजोरी रही और ये एक प्रतिशत से अधिक टूट गए.