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भारतीय शेयर बाजार में आज शुरुआती कारोबार में दिखी सुस्ती, सेंसेक्स 68 अंक चढ़ा

नए CAS नियम के बीच 4 अगस्त 2026 को सेंसेक्स 68 अंक चढ़ा, जबकि निफ्टी मुनाफावसूली के कारण 24,600 के नीचे फिसल गया.

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भारतीय शेयर बाजार में आज शुरुआती कारोबार में दिखी सुस्ती (ians)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 4, 2026 at 10:40 AM IST

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मुंबई: भारतीय शेयर बाजार में मंगलवार, 4 अगस्त 2026 को मिला-जुला रुख देखने को मिला. बाजार नियामक सेबी के नए क्लोजिंग ऑक्शन सेशन फ्रेमवर्क के कारण निवेशकों ने सावधानी बरती. पिछले चार दिनों की जोरदार तेजी के बाद आज बाजार में थोड़ी मुनाफावसूली दर्ज की गई.

शुरुआती कारोबार में बीएसई सेंसेक्स पिछले बंद 78,639.03 के मुकाबले 79,132.97 पर खुला. वहीं एनएसई निफ्टी 24,774.30 के मुकाबले 24,703.90 पर खुला. कुछ ही समय में सेंसेक्स 68.70 अंक की मामूली बढ़त के साथ 78,707.73 पर आ गया, जबकि निफ्टी 179.70 अंक की गिरावट के साथ 24,594.60 पर कारोबार करने लगा.

क्या है नया CAS नियम?
सोमवार से लागू हुआ नया सीएएस (CAS) नियम बाजार के आखिरी समय में होने वाले उतार-चढ़ाव को रोकता है. यह सिस्टम आखिरी आधे घंटे के सभी खरीद और बिक्री ऑर्डर्स को एक साथ जोड़ता है. इसके बाद एक ऐसी इकलौती कीमत तय की जाती है, जिस पर सबसे ज्यादा शेयरों का व्यापार हो सके. इस पारदर्शी तरीके से अंतिम क्लोजिंग प्राइस में गड़बड़ी की गुंजाइश खत्म हो जाती है.

सेक्टर और शेयरों का हाल
आज के कारोबार में चौतरफा गिरावट का असर दिखा. निफ्टी रियल्टी, आईटी और सीमेंट सेक्टर्स में सबसे ज्यादा कमजोरी रही और ये एक प्रतिशत से अधिक टूट गए.

  • बढ़त वाले शेयर: एशियन पेंट्स, टाटा स्टील, ट्रेंट, कोटक बैंक, बजाज फाइनेंस, अडानी पोर्ट्स और एलएंडटी के शेयरों में खरीदारी देखी गई.
  • गिरावट वाले शेयर: हिंदुस्तान यूनिलीवर, टीसीएस, टेक महिंद्रा, रिलायंस इंडस्ट्रीज और एनटीपीसी जैसे बड़े शेयरों ने बाजार पर दबाव बनाया.

ग्लोबल मार्केट और कमोडिटी संकेत
अंतरराष्ट्रीय बाजार में मध्य पूर्व के तनाव के बीच ब्रेंट क्रूड ऑयल 84.82 डॉलर प्रति बैरल और कच्चा तेल 81.04 डॉलर प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा था. वहीं सराफा बाजार में सोना 4,054.94 डॉलर पर ट्रेड कर रहा था.

विशेषज्ञों की राय और आगे की रणनीति
बाजार जानकारों के मुताबिक, पहली तिमाही (Q1) के नतीजों और बड़े आर्थिक बदलावों के बीच निवेशक अभी 'इंतजार करो और देखो' की नीति अपना रहे हैं. जब तक निफ्टी 24,500 के मजबूत सपोर्ट स्तर से ऊपर टिका है, तब तक बाजार का ढांचा मजबूत रहेगा. ऊपर की तरफ 24,900 पर कड़ा रेजिस्टेंस है. यदि निफ्टी इसके पार बंद होने में कामयाब रहता है, तो यह जल्द ही 25,150 के स्तर की ओर बढ़ सकता है. लगातार तेजी के बाद यह गिरावट बाजार की सेहत के लिए अच्छी है.

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