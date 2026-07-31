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कारोबारी सप्ताह और महीने के आखिरी दिन शेयर बाजार में रौनक, सेंसेक्स ने पार किया 78000 का लेवल, निफ्टी में भी तेजी

कारोबारी सप्ताह और महीने के आखिरी दिन शेयर बाजार में रौनक ( IANS )

मुंबई: कारोबारी सप्ताह और महीने का आज शुक्रवार को आखिरी दिन है. यह दिन शेयर बाजार के लिए सकारात्मक रहा. शेयर बाजार हरे निशान पर खुले. बता दें, बीएसई-30 का संवेदी सूचकांक बढ़त के साथ खुला. जानकारी के मुताबिक इस सेंसेक्स ने 77 हजरा 998 के स्तर पर कारोबारी की शुरुआत की और कुछ ही देर में यह 78 हजार 69 के लेवल पर पहुंच गया. इसी तरह एनएसई का निफ्टी 50 भी बढ़त के साथ ओपन हुआ. वह 44 अंक चढ़कर 24361 पर खुला. वहीं, आज कुछ बड़ी कंपनियों के तिमाही नतीजे भी घोषित होंगे. इसको लेकर भी निवेशक काफी उत्सुक हैं और शेयर बाजार पर नजर लगाए रहेंगे. जिन कंपनियों के नतीजे आएंगे, उनमें बजाज फिनसर्फ (Bajaj Finserv), सन फार्मा, स्टार सीमेंट, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, गेल, आदित्य बिरला कैपिटल और रेमंड लाइफस्टाइल शामिल हैं. सेक्टोरल इंडेक्स में, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज एक्स-बैंक टॉप गेनर के तौर पर उभरा और लगभग 1 परसेंट बढ़ा, इसके बाद निफ्टी फार्मा, निफ्टी ऑटो, निफ्टी हेल्थकेयर, निफ्टी मेटल और निफ्टी PSU बैंक में लगभग 0.8 परसेंट तक की बढ़त हुई. दूसरी ओर, IT स्टॉक्स भारी बिकवाली के दबाव में आ गए, जिससे निफ्टी IT 3 परसेंट गिर गया.