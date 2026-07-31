ETV Bharat / business

कारोबारी सप्ताह और महीने के आखिरी दिन शेयर बाजार में रौनक, सेंसेक्स ने पार किया 78000 का लेवल, निफ्टी में भी तेजी

आज कुछ कंपनियों के नतीजे भी घोषित किए जाएंगे. इसके चलते निवेशक शेयर बाजार पर नजर लगाए बैठे हैं.

STOCK MARKET UPDATE TODAY
कारोबारी सप्ताह और महीने के आखिरी दिन शेयर बाजार में रौनक (IANS)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 31, 2026 at 11:06 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

मुंबई: कारोबारी सप्ताह और महीने का आज शुक्रवार को आखिरी दिन है. यह दिन शेयर बाजार के लिए सकारात्मक रहा. शेयर बाजार हरे निशान पर खुले. बता दें, बीएसई-30 का संवेदी सूचकांक बढ़त के साथ खुला. जानकारी के मुताबिक इस सेंसेक्स ने 77 हजरा 998 के स्तर पर कारोबारी की शुरुआत की और कुछ ही देर में यह 78 हजार 69 के लेवल पर पहुंच गया.

इसी तरह एनएसई का निफ्टी 50 भी बढ़त के साथ ओपन हुआ. वह 44 अंक चढ़कर 24361 पर खुला. वहीं, आज कुछ बड़ी कंपनियों के तिमाही नतीजे भी घोषित होंगे. इसको लेकर भी निवेशक काफी उत्सुक हैं और शेयर बाजार पर नजर लगाए रहेंगे. जिन कंपनियों के नतीजे आएंगे, उनमें बजाज फिनसर्फ (Bajaj Finserv), सन फार्मा, स्टार सीमेंट, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, गेल, आदित्य बिरला कैपिटल और रेमंड लाइफस्टाइल शामिल हैं.

सेक्टोरल इंडेक्स में, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज एक्स-बैंक टॉप गेनर के तौर पर उभरा और लगभग 1 परसेंट बढ़ा, इसके बाद निफ्टी फार्मा, निफ्टी ऑटो, निफ्टी हेल्थकेयर, निफ्टी मेटल और निफ्टी PSU बैंक में लगभग 0.8 परसेंट तक की बढ़त हुई. दूसरी ओर, IT स्टॉक्स भारी बिकवाली के दबाव में आ गए, जिससे निफ्टी IT 3 परसेंट गिर गया.

निफ्टी मिडस्मॉल IT और टेलीकॉम में भी 1.41 परसेंट की गिरावट आई, जबकि FMCG 0.17 परसेंट फिसला. एनालिस्ट के मुताबिक, ग्लोबल इक्विटी मार्केट, खासकर US और साउथ कोरिया में, बहुत ज्यादा उतार-चढ़ाव एक आम बात बन गई है, जहां टेक्नोलॉजी स्टॉक्स में तिमाही कमाई, उम्मीदों और स्पेक्युलेटिव ट्रेडिंग के जवाब में तेज उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहे हैं. खास तौर पर साउथ कोरिया में वोलैटिलिटी बहुत ज़्यादा है. कोस्पी के दो स्टॉक्स -- सैमसंग और SK हाइनिक्स -- जो कोस्पी के मार्केट कैपिटलाइजेशन का 52 परसेंट हिस्सा हैं, तेजी से ऊपर-नीचे हो रहे हैं.

एशियाई बाजारों की बात करें तो आज चौतरफा तेजी और रिकवरी देखी जा रही है. इससे पहले गुरुवार को अमेरिकी शेयर बाजार में आईटी कंपनियों के शेयरों में तेजी और दिग्गज कंपनियों के शानदार नतीजों के चलते एशियाई बाजारों में खरीदारों की वापसी देखी जा रही है. शुक्रवार सुबह कच्चे तेल के दामों में भी गिरावट जारी है. ब्रेंट क्रूड ऑयल करीब 1.2 फीसदी की गिरावट के साथ 88 डॉलर प्रति बैरल के लेवल पर कारोबार कर रहा है.

पढ़ें: ऑटो शेयरों की रफ्तार से चमका बाजार; सेंसेक्स 274 अंक चढ़ा, निफ्टी 24,300 के पार बंद

TAGGED:

SHARE MARKET TODAY ON JULY 31 2026
सेंसेक्स
शेयर बाजार
INDIAN MARKETS OPEN
STOCK MARKET UPDATE TODAY

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.