Stock Market Today: आज तेजी के साथ खुला शेयर बाजार, IT सेक्टर में लौटी बहार, सेंसेक्स 75 अंक उछला
आईटी शेयरों में तेजी, विदेशी निवेश और कच्चे तेल के दाम घटने से सेंसेक्स 75 अंक उछलकर 77,726 पर पहुंचा.
Published : July 30, 2026 at 10:24 AM IST
मुंबई: घरेलू शेयर बाजारों में आज शुरुआती कारोबार के दौरान सकारात्मक माहौल देखने को मिला. आईटी कंपनियों के शेयरों में मजबूत लिवाली, विदेशी संस्थागत निवेशकों (FIIs) के लगातार निवेश और अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट के चलते बेंचमार्क इंडेक्स सेंसेक्स और निफ्टी दोनों हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं.
शुरुआती कारोबार में 30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स 75.71 अंक की बढ़त के साथ 77,726.62 पर पहुंच गया. वहीं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) का 50 शेयरों वाला निफ्टी 26.90 अंक बढ़कर 24,275.85 पर कारोबार कर रहा था. इससे पिछले सत्र में बुधवार को सेंसेक्स 888.68 अंक उछलकर 77,654.60 और निफ्टी 264.85 अंक की बढ़त के साथ 24,250.20 पर बंद हुआ था.
आईटी शेयरों में रही भारी लिवाली
सेंसेक्स पैक की कंपनियों में आज सूचना प्रौद्योगिकी (IT) क्षेत्र की कंपनियों का दबदबा रहा. प्रमुख लाभ कमाने वाले शेयरों में इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, एचसीएल टेक्नोलॉजीज और टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) शामिल रहे. इसके अलावा महिंद्रा एंड महिंद्रा और सन फार्मा के शेयरों में भी तेजी देखी गई. दूसरी ओर, अडानी पोर्ट्स, एशियन पेंट्स, एटरनल और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के शेयरों में गिरावट दर्ज की गई, जिससे बाजार की बढ़त थोड़ी सीमित हुई.
विदेशी निवेशकों का भरोसा और कच्चे तेल में राहत
बाजार के जानकारों के मुताबिक, विदेशी संस्थागत निवेशकों (FIIs) की ओर से घरेलू बाजार में पैसा लगाना जारी है. एक्सचेंज डेटा के अनुसार, बुधवार को विदेशी निवेशकों ने ₹2,981.87 करोड़ मूल्य के शेयर खरीदे. इसके साथ ही, वैश्विक तेल बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड 1.26 प्रतिशत की गिरावट के साथ 89.60 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल पर आ गया, जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था और बाजार को बड़ी राहत मिली है.
वैश्विक बाजारों का मिला-जुला रुखए
शियाई बाजारों में दक्षिण कोरिया का कोस्पी, शंघाई कंपोजिट और हांगकांग का हैंगसेंग गिरावट के साथ कारोबार कर रहे थे, जबकि जापान का निक्केई बढ़त पर था. अमेरिकी बाजार बुधवार को भारी गिरावट के साथ बंद हुए. यूएस फेडरल रिजर्व ने ब्याज दरों को अपरिवर्तित रखा, लेकिन तीन नीति निर्माताओं द्वारा दर वृद्धि के पक्ष में असहमति जताने से अमेरिकी ट्रेजरी यील्ड दो दशक के उच्च स्तर पर पहुंच गई, जिससे डॉव जोन्स 2.19% और नैस्डैक 1.74% टूट गया.
यह भी पढ़ें- शेयर मार्केट में आई तूफानी तेजी, सेंसेक्स 889 अंक उछला, निफ्टी फिर 24,250 के पार बंद