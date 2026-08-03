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क्रूड ऑयल में गिरावट से शेयर बाजार में लौटी तेजी, सेंसेक्स 470 अंक उछला

इन शेयरों में रही सबसे ज्यादा तेजी सेंसेक्स के प्रमुख शेयरों में आज आईटी, एविएशन और फाइनेंस सेक्टर के शेयरों में जबरदस्त लिवाली देखी गई. प्रमुख रूप से बढ़त बनाने वाले शेयरों में शामिल रहे:

शुरुआती कारोबार के दौरान 30 शेयरों वाला बीएसई (BSE) सेंसेक्स 470.06 अंक उछलकर 78,564.70 पर पहुंच गया. वहीं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का 50 शेयरों वाला सूचकांक निफ्टी भी 150 अंकों की मजबूत बढ़त के साथ 24,532.95 के स्तर पर कारोबार करता दिखा.

मुंबई: वैश्विक बाजारों से मिले सकारात्मक संकेतों और कच्चे तेल की कीमतों में आई भारी गिरावट के चलते आज भारतीय शेयर बाजार के दोनों प्रमुख सूचकांक, सेंसेक्स और निफ्टी, शुरुआती कारोबार में शानदार बढ़त के साथ खुले. भू-राजनीतिक तनाव में कमी और विदेशी संस्थागत निवेशकों (FIIs) की ओर से दोबारा शुरू हुई खरीदारी ने घरेलू बाजार की इस तेजी को और मजबूत किया.

दूसरी तरफ, शुरुआती गिरावट का सामना करने वाले शेयरों में सन फार्मा और मारुति मुख्य रूप से कमजोर नजर आए.

कच्चे तेल में 5% की बड़ी गिरावट और अमेरिकी पहल

बाजार की इस तेजी का सबसे मुख्य कारण अंतरराष्ट्रीय बाजार में ब्रेंट क्रूड की कीमतों में आई लगभग 4.97 प्रतिशत की बड़ी गिरावट है. यह वैश्विक तेल बेंचमार्क गिरकर 83.56 डॉलर प्रति बैरल के स्तर पर आ गया.

बाजार विशेषज्ञों के अनुसार, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ईरान के साथ बातचीत दोबारा शुरू करने के संकेतों से युद्ध का खतरा टल गया है. इस कूटनीतिक समाधान की उम्मीद से निवेशकों ने पिछले दिनों जुड़े 'रिस्क प्रीमियम' को बाजार से हटा लिया, जिससे कच्चे तेल की कीमतें अचानक धड़ाम हो गईं.

विदेशी निवेशकों का समर्थन और एक्सपर्ट्स की राय

एक्सचेंज डेटा के मुताबिक, शुक्रवार को विदेशी संस्थागत निवेशकों (FIIs) ने भारतीय बाजार में शुद्ध रूप से 277.48 करोड़ रुपये के शेयर खरीदे. जियोजीत इन्वेस्टमेंट्स के चीफ इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजिस्ट वीके विजयकुमार ने बताया कि ब्रेंट क्रूड का 84 डॉलर से नीचे आना, देश में जुलाई के दौरान मानसून की अच्छी प्रगति और विदेशी फंड्स का दोबारा खरीदार बनना भारतीय बाजार के लिए बेहद मजबूत और सकारात्मक ट्रिगर हैं.

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