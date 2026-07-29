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शेयर बाजार में जोरदार वापसी: शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 726 अंक उछला

शुरुआती कारोबार में आईटी शेयरों और विदेशी फंड मिलने से सेंसेक्स 726 अंक उछला, जबकि निफ्टी 24,100 के पार पहुंच गया.

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By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 29, 2026 at 10:55 AM IST

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मुंबई: घरेलू शेयर बाजार के दोनों प्रमुख सूचकांकों, सेंसेक्स और निफ्टी में बुधवार को शुरुआती कारोबार के दौरान भारी तेजी दर्ज की गई. इस बढ़त ने पिछले सत्र की सुस्ती को पूरी तरह खत्म कर दिया. शुरुआती कारोबार में 30 शेयरों पर आधारित बीएसई (BSE) सेंसेक्स 726.13 अंक की छलांग लगाकर 77,471.26 के स्तर पर पहुंच गया. इसी तरह, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का 50 शेयरों वाला सूचकांक एनएसई (NSE) निफ्टी भी 203.50 अंक की मजबूती के साथ 24,189.05 के स्तर पर कारोबार करता नजर आया.

इन शेयरों में रही सबसे ज्यादा हलचल
सेंसेक्स के प्रमुख शेयरों में चौतरफा खरीदारी देखने को मिली. शीर्ष बढ़त बनाने वाले दिग्गजों में इंफोसिस, लार्सन एंड टुब्रो (L&T), हिंदुस्तान यूनिलीवर, एचडीएफसी बैंक, टीसीएस (TCS), टेक महिंद्रा, भारती एयरटेल और एचसीएल टेक शामिल रहे. दूसरी तरफ, कुछ बड़े काउंटरों पर मुनाफावसूली भी हावी रही. बाजार को नीचे खींचने वाले लैकडार्ड्स में इंटरग्लोब एविएशन (इंडिगो), भारत इलेक्ट्रॉनिक्स (BEL), पावर ग्रिड और एक्सिस बैंक के शेयर प्रमुख रहे.

विदेशी निवेशकों की वापसी और कच्चे तेल का असर
बाजार के आंकड़ों के अनुसार, विदेशी संस्थागत निवेशकों (FIIs) ने मंगलवार को शुद्ध खरीदार के रूप में वापसी की. उन्होंने पिछले सत्र में कुल 755.33 करोड़ रुपये के शेयर खरीदे, जिससे स्थानीय बाजार को बड़ा सहारा मिला. इस बीच, वैश्विक तेल मानक ब्रेंट क्रूड अंतरराष्ट्रीय बाजार में 4.29 प्रतिशत की भारी उछाल के साथ 87.70 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया, जो घरेलू महंगाई की चिंताओं को बढ़ा सकता है.

वैश्विक बाजारों के मिले-जुले संकेत
एशियाई बाजारों में आज बेहद उतार-चढ़ाव भरा रुख देखा गया. दक्षिण कोरिया का कोस्पी (KOSPI) सूचकांक भारी बिकवाली के कारण 7.85 प्रतिशत तक क्रैश हो गया. जापान का निक्केई 225 और शंघाई कंपोजिट भी गिरावट के साथ लाल निशान में कारोबार कर रहे थे, जबकि हांगकांग का हैंगसेंग मजबूती के साथ टिका रहा. इससे पहले अमेरिकी बाजार मंगलवार को बढ़त के साथ बंद हुए थे.

पिछले सत्र की स्थिति
इससे पिछले कारोबारी सत्र यानी मंगलवार को भारतीय बाजारों में मामूली गिरावट देखी गई थी. कल का कारोबार खत्म होने पर सेंसेक्स 69.86 अंक (0.09%) गिरकर 76,765.92 पर और निफ्टी 10.60 अंक (0.04%) फिसलकर 23,985.35 के स्तर पर बंद हुआ था. आज की शुरुआती रिकवरी ने निवेशकों के सेंटिमेंट को दोबारा मजबूत किया है.

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