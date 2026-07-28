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शेयर बाजार में लौटी हरियाली; 152 अंकों की तेजी के साथ खुला सेंसेक्स, निफ्टी में भी 44 अंकों का उछाल

कच्चे तेल के दाम गिरने और आईटी शेयरों में खरीदारी से शेयर बाजार उछला; सेंसेक्स 152 अंक और निफ्टी 44 अंक मजबूत हुआ.

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पश्चिम एशिया में तनाव घटते ही झूमा बाजार (ians)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 28, 2026 at 10:12 AM IST

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मुंबई: वैश्विक बाजार से मिले सकारात्मक संकेतों और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल (क्रूड ऑयल) की कीमतों में आई भारी गिरावट के चलते आज भारतीय शेयर बाजार की शुरुआत मजबूती के साथ हुई. पश्चिम एशिया (West Asia) में भू-राजनीतिक तनाव कम होने से निवेशकों की धारणा को बल मिला है, जिसके कारण शुरुआती कारोबार में घरेलू बेंचमार्क सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी दोनों बढ़त के साथ कारोबार करते नजर आए.

बाजार के शुरुआती आंकड़े
शुरुआती कारोबार के दौरान बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) का 30 शेयरों वाला प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स 152.7 अंक यानी 0.20 प्रतिशत की बढ़त के साथ 76,988.48 अंक पर पहुंच गया. वहीं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) का 50 शेयरों वाला संवेदी सूचकांक निफ्टी 44.95 अंक यानी 0.19 प्रतिशत चढ़कर 24,040.90 अंक पर कारोबार कर रहा था. बाजार में इस तेजी से निवेशकों की संपत्ति में भी सुधार देखा गया.

आईटी सेक्टर ने संभाली कमान
आज के कारोबार में सबसे ज्यादा मजबूती सूचना प्रौद्योगिकी (IT) क्षेत्र के शेयरों में देखने को मिल रही है. टेक महिंद्रा, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS), इंफोसिस और एचसीएल टेक जैसी दिग्गज आईटी कंपनियों के शेयरों में चौतरफा लिवाली दर्ज की गई. इसके अलावा एफएमसीजी क्षेत्र से हिंदुस्तान यूनिलीवर और एटरनल के शेयरों में भी तेजी का रुख रहा.

दूसरी ओर, कुछ चुनिंदा शेयरों में बिकवाली का दबाव भी दिखा. गिरावट दर्ज करने वाले प्रमुख शेयरों में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, एनटीपीसी (NTPC), पावर ग्रिड और देश का सबसे बड़ा सरकारी बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) शामिल रहे.

कच्चे तेल की कीमतों में नरमी का असर
वैश्विक तेल बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड का भाव 1.44 प्रतिशत की गिरावट के साथ 87.09 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल पर आ गया. बाजार विश्लेषकों के अनुसार, ईरान के साथ दोबारा शुरू हुई राजनयिक वार्ताओं के चलते तेल आपूर्ति बाधित होने की चिंताएं कम हुई हैं, जिससे कीमतों में यह सुधार देखा जा रहा है. भारत के लिए कच्चे तेल का सस्ता होना बेहद फायदेमंद माना जाता है क्योंकि इससे देश का आयात बिल घटता है और महंगाई की चिंताएं कम होती हैं.

वैश्विक बाजारों का रुख
घरेलू बाजार में तेजी के बावजूद अन्य एशियाई बाजारों से बेहद निराशाजनक संकेत मिले. दक्षिण कोरिया का कोस्पी (KOSPI) सूचकांक 9.34 प्रतिशत तक लुढ़क गया. इसके अलावा जापान का निक्केई 225, चीन का शंघाई कंपोजिट और हांगकांग का हैंगसेंग भी गिरावट के साथ लाल निशान में कारोबार कर रहे थे. वहीं, अमेरिकी बाजार बीते सत्र में मिले-जुले रुख के साथ बंद हुए थे.

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