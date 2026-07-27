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शेयर बाजार में लौटी रौनक, कच्चे तेल में नरमी से सेंसेक्स 566 अंक और निफ्टी 153 अंक चढ़कर खुला

मुंबई: शेयर बाजार में आज जोरदार बढ़त देखने को मिली है, जिससे पिछले पांच दिनों से जारी गिरावट का सिलसिला थम गया. शुरुआती कारोबार में बीएसई सेंसेक्स 566 अंक उछलकर 76,608.66 पर पहुंच गया, जबकि एनएसई निफ्टी 153.60 अंकों की बढ़त के साथ 23,923.30 पर कारोबार कर रहा है. बाजार में इस तेजी की मुख्य वजह वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में आई 5% की भारी गिरावट है, जिससे भारतीय कंपनियों के मुनाफे में सुधार की उम्मीद जगी है.

इक्विटी मार्केट की इस मजबूती के बीच भारतीय रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 35 पैसे मजबूत होकर 96.18 पर पहुंच गया. घरेलू शेयर बाजार में विदेशी संस्थागत निवेशकों (FII) की संभावित खरीदारी और कमजोर होते डॉलर ने रुपये को सहारा दिया है. आईटी, बैंकिंग और ऑटो सेक्टर के शेयरों में सबसे ज्यादा लिवाली देखी जा रही है.