लाल निशान में बाजार: सेंसेक्स 683 और निफ्टी 203 अंक नीचे खुला, ब्रेंट क्रूड $100 के पार
ग्लोबल तनाव और $100 के पार कच्चे तेल से घरेलू शेयर बाजार क्रैश; सेंसेक्स 683 और निफ्टी 203 अंक टूटकर खुले.
Published : July 24, 2026 at 10:07 AM IST
मुंबई: वैश्विक बाजारों में मची भारी उथल-पुथल और कच्चे तेल की कीमतों में आई भीषण तेजी के कारण आज भारतीय शेयर बाजार भारी गिरावट के साथ खुले. शुरुआती कारोबार में ही दोनों बेंचमार्क इंडेक्स, सेंसेक्स और निफ्टी, लगभग 1% तक टूट गए. लाल सागर में भू-राजनीतिक तनाव और अमेरिकी बॉन्ड यील्ड में बढ़ोतरी ने निवेशकों की चिंता को अत्यधिक बढ़ा दिया है, जिससे बाजार में चौतरफा बिकवाली देखने को मिल रही है.
इंडेक्स में बड़ी गिरावट
कारोबार की शुरुआत में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) का सूचकांक सेंसेक्स 683.20 अंक या 0.89% की कमजोरी के साथ 75,708.19 के स्तर पर खुला. वहीं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) का निफ्टी 203.25 अंक या 0.85% फिसलकर 23,666.35 पर आ गया. बाजार के विशेषज्ञों का मानना है कि निवेशकों के बीच अनिश्चितता का माहौल है और फिलहाल इस उतार-चढ़ाव से राहत मिलने के संकेत नहीं दिख रहे हैं.
सभी सेक्टर्स लाल निशान पर
बाजार में बिकवाली का दबाव इतना अधिक है कि सभी सेक्टोरल इंडेक्स लाल निशान पर ट्रेड कर रहे हैं. सबसे ज्यादा मार रियल्टी, मेटल और फाइनेंशियल स्टॉक्स पर पड़ी है. निफ्टी रियल्टी में 0.95% और निफ्टी मेटल में 0.92% की गिरावट दर्ज की गई. इसके अलावा, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, पीएसयू बैंक और ऑटो सेक्टर्स भी 0.74% से अधिक टूट चुके हैं. आईटी और एफएमसीजी जैसे मजबूत सेक्टर्स में भी गिरावट का रुख है.
गिरावट के मुख्य कारण
कच्चा तेल $100 के पार: लाल सागर में ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों द्वारा सऊदी अरब के तेल टैंकरों पर किए गए हमलों के बाद अंतरराष्ट्रीय बाजार में ब्रेंट क्रूड की कीमतें $100 प्रति बैरल के पार निकल गई हैं. भारत अपनी जरूरत का अधिकांश तेल आयात करता है, जिससे देश के चालू खाता घाटे (CAD) पर बुरा असर पड़ने की आशंका है.
अमेरिकी बॉन्ड यील्ड में उछाल: अमेरिका में 10 साल की ट्रेजरी यील्ड बढ़कर 4.7% हो गई है. इसके कारण विदेशी निवेशक (FIIs) उभरते बाजारों से अपना पैसा निकालकर अमेरिकी बॉन्ड में लगा रहे हैं.
वैश्विक बाजारों का दबाव: अमेरिकी बाजारों (वॉल स्ट्रीट) में कल रात नैस्डैक 2.15% और S&P 500 1.21% गिरकर बंद हुए थे. आज एशियाई बाजारों में भी तबाही का माहौल रहा, जहां जापान का निक्केई और हांगकांग का हैंग सेंग 3% से ज्यादा, जबकि दक्षिण कोरिया का कोस्पी 5% से अधिक टूट गया.
टेक्निकल आउटलुक
मार्केट एनालिस्ट्स के अनुसार, निफ्टी अपने महत्वपूर्ण मूविंग एवरेज से नीचे आ गया है. अब नीचे की तरफ 23,645 से 23,500 का स्तर एक मजबूत सपोर्ट जोन की तरह काम करेगा. यदि बाजार में सुधार आता है, तो ऊपर की ओर 24,000-24,100 का दायरा एक कड़े रेजिस्टेंस (रुकावट) के रूप में सामने आएगा.
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