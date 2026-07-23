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Stock Market: आज गिरावट के साथ खुला शेयर बाजार, सेंसेक्स 240 अंक लुढ़का

कच्चे तेल में उछाल और पश्चिम एशियाई तनाव से सेंसेक्स 240 और निफ्टी 91 अंक गिरकर खुले; ऑयल एवं फार्मा शेयरों में बिकवाली रही.

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By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 23, 2026 at 10:23 AM IST

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मुंबई: वैश्विक बाजारों से मिले कमजोर संकेतों और पश्चिम एशिया में बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव के कारण गुरुवार को घरेलू शेयर बाजार गिरावट के साथ खुले. शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ही लाल निशान पर कारोबार करते नजर आए. बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स 239.95 अंक टूटकर 76,515.10 के स्तर पर खुला. वहीं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 91.45 अंक की गिरावट के साथ 23,904.80 के स्तर पर खुला. बाजार में इस गिरावट से निवेशकों में थोड़ी चिंता देखी गई.

सेक्टरवार प्रदर्शन: ऑयल-गैस और फार्मा में सबसे ज्यादा गिरावट
बाजार में चौतरफा बिकवाली का असर विभिन्न सेक्टरों पर देखने को मिला. निफ्टी ऑयल एंड गैस इंडेक्स लगभग 1 प्रतिशत की गिरावट के साथ सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला सेक्टर रहा. इसके अलावा निफ्टी फार्मा, निफ्टी रियल्टी, निफ्टी पीएसयू बैंक, हेल्थकेयर और प्राइवेट बैंक के शेयरों में भी भारी बिकवाली देखी गई. दूसरी ओर, गिरावट के इस माहौल में भी निफ्टी एफएमसीजी (FMCG) और निफ्टी मिडस्मॉल आईटी एंड टेलीकॉम इंडेक्स बढ़त के साथ हरे निशान पर कारोबार कर रहे थे.

इन शेयरों में रही सबसे ज्यादा गिरावट
निफ्टी के प्रमुख शेयरों में डॉ. रेड्डीज लैबोरेटरीज, इंडिगो, इंफोसिस, बजाज फाइनेंस, सिप्ला, टाटा स्टील और लार्सन एंड टुब्रो (L&T) को सबसे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा. ये शेयर शुरुआती कारोबार में 4 प्रतिशत तक टूट गए.

कच्चे तेल में उछाल से बढ़ी चिंता
बाजार विशेषज्ञों के अनुसार, लाल सागर में हूती विद्रोहियों द्वारा सऊदी अरब के तेल टैंकरों पर किए गए हमलों ने ईरान-अमेरिका संघर्ष को और बढ़ा दिया है. इस भू-राजनीतिक संकट के कारण अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें तेजी से बढ़ी हैं. बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड 2.57 प्रतिशत की बढ़त के साथ 96 डॉलर प्रति बैरल के पार निकल गया है, जबकि अमेरिकी वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट (WTI) क्रूड 2 प्रतिशत से अधिक बढ़कर 88.67 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया. चूंकि भारत अपनी जरूरत का अधिकांश तेल आयात करता है, इसलिए 95 डॉलर से ऊपर का ब्रेंट क्रूड भारतीय अर्थव्यवस्था और बाजार की धारणा के लिए एक बड़ी मैक्रो चिंता बन गया है.

वैश्विक बाजारों का रुख
अमेरिकी बाजारों में गिरावट का असर एशियाई बाजारों पर भी दिखा. जहां जापान का निक्की मामूली बढ़त पर था, वहीं ताइवान और सिंगापुर के बाजारों में गिरावट रही. हालांकि, हॉन्गकॉन्ग का हैंगसेंग और दक्षिण कोरिया का कोस्पी करीब 3 प्रतिशत की बढ़त के साथ कारोबार कर रहे थे.

निवेशकों के लिए सलाह
विश्लेषकों का मानना है कि मौजूदा नकारात्मक धारणा के कारण अल्पावधि में शेयर बाजार पर दबाव बना रहेगा. हालांकि, जानकार इस गिरावट को लंबी अवधि के निवेशकों के लिए एक अच्छे अवसर के रूप में देख रहे हैं, जहां वे मजबूत फंडामेंटल वाले अच्छे शेयरों को निचले स्तरों पर धीरे-धीरे अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं.

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