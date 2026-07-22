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Share Market: शेयर बाजार में लगातार तीसरे दिन गिरावट, शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 400 पॉइंट क्रैश, निवेशकों में घबराहट

वैश्विक तनाव से शेयर बाजार लगातार तीसरे दिन गिरा; सेंसेक्स 403 अंक टूटकर 77,066 और निफ्टी 114 अंक फिसलकर 24,070 पर खुला.

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By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 22, 2026 at 9:53 AM IST

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मुंबई: वैश्विक तनाव के चलते भारतीय शेयर बाजार में बुधवार को शुरुआती कारोबार में बड़ी गिरावट दर्ज की गई. बीएसई का संवेदी सूचकांक सेंसेक्स 403.54 अंक टूटकर 77,066.06 पर खुला. इसी तरह, एनएसई का निफ्टी 50 भी 114.75 अंक फिसलकर 24,070.05 के स्तर पर आ गया.

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