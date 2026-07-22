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Share Market: शेयर बाजार में लगातार तीसरे दिन गिरावट, शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 400 पॉइंट क्रैश, निवेशकों में घबराहट

सांकेतिक फोटो ( getty image )

मुंबई: वैश्विक तनाव के चलते भारतीय शेयर बाजार में बुधवार को शुरुआती कारोबार में बड़ी गिरावट दर्ज की गई. बीएसई का संवेदी सूचकांक सेंसेक्स 403.54 अंक टूटकर 77,066.06 पर खुला. इसी तरह, एनएसई का निफ्टी 50 भी 114.75 अंक फिसलकर 24,070.05 के स्तर पर आ गया.