शेयर बाजार में आज कमजोर शुरुआत, सेंसेक्स 58 अंक गिरा; निफ्टी भी लाल निशान पर खुला
वैश्विक तनाव, FII बिकवाली और HDFC बैंक के कमजोर नतीजों से आज सेंसेक्स और निफ्टी गिरावट के साथ लाल निशान पर खुले.
Published : July 21, 2026 at 10:38 AM IST
मुंबई: भारतीय शेयर बाजार में आज, मंगलवार 21 जुलाई को शुरुआती कारोबार के दौरान कमजोरी का रुख देखा गया. घरेलू संस्थागत निवेशकों के समर्थन के बावजूद विदेशी फंड्स की लगातार निकासी और प्रमुख बैंकिंग शेयरों में गिरावट से बाजार के दोनों मुख्य सूचकांक, सेंसेक्स और निफ्टी, लाल निशान में कारोबार करते नजर आए.
शुरुआती सत्र में 30 शेयरों पर आधारित BSE सेंसेक्स 58.89 अंक या 0.08 प्रतिशत की गिरावट के साथ 77,649.63 के स्तर पर आ गया. वहीं, 50 शेयरों वाला NSE निफ्टी भी 22.45 अंक टूटकर 24,216.05 के स्तर पर आ गया. इससे पिछले कारोबारी सत्र यानी सोमवार को भी बाजार में भारी गिरावट देखी गई थी, जब सेंसेक्स 442 अंक और निफ्टी करीब 96 अंक गिरकर बंद हुआ था.
शेयरों का हाल
सेंसेक्स पैक में आज सबसे ज्यादा नुकसान उठाने वाले शेयरों में HDFC बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज, एक्सिस बैंक, सन फार्मा और मारुति सुजुकी शामिल रहे. इसके विपरीत, टेक महिंद्रा, अल्ट्राटेक सीमेंट, एशियन पेंट्स और HCL टेक जैसी कंपनियों के शेयरों में खरीदारी देखने को मिली, जिससे बाजार को कुछ सहारा मिला.
गिरावट के मुख्य कारण
बाजार विश्लेषकों के अनुसार, इस गिरावट के पीछे घरेलू और वैश्विक दोनों कारक जिम्मेदार हैं:
HDFC बैंक के कमजोर नतीजे: HDFC बैंक के तिमाही नतीजों में मार्जिन उम्मीद से कम रहने के कारण निवेशकों में निराशा है. इसके चलते बैंक के शेयरों में लगातार दूसरे दिन बिकवाली का दबाव देखा जा रहा है.
भू-राजनीतिक तनाव: अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते सैन्य विवाद ने वैश्विक स्तर पर 'रिस्क-ऑफ' के सेंटिमेंट को मजबूत किया है. इस अनिश्चितता के कारण निवेशक इक्विटी जैसे जोखिम भरे एसेट से पैसा निकाल रहे हैं.
FII की लगातार बिकवाली: एक्सचेंज डेटा के मुताबिक, विदेशी संस्थागत निवेशकों (FIIs) ने सोमवार को बाजार से 1,121.04 करोड़ रुपये के शेयर बेचे, जिससे बाजार की तरलता प्रभावित हुई है.
क्रूड ऑयल और वैश्विक बाजार
ग्लोबल ऑयल बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड आज 0.63 प्रतिशत की गिरावट के साथ 88.66 डॉलर प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा है. विशेषज्ञों का मानना है कि भले ही कच्चे तेल की कीमतों में थोड़ी नरमी आई है, लेकिन अमेरिकी-ईरान तनाव के कारण कीमतों में कभी भी उछाल आ सकता है, जिसका सीधा असर भारतीय अर्थव्यवस्था और मुद्रास्फीति पर पड़ेगा.
दूसरी ओर, एशियाई बाजारों में मिलाजुला रुख रहा, जहां दक्षिण कोरिया का कोस्पी और जापान का निक्केई बढ़त के साथ कारोबार कर रहे थे, जबकि अमेरिकी बाजार सोमवार को गिरावट के साथ बंद हुए थे.
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