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शेयर बाजार में आज कमजोर शुरुआत, सेंसेक्स 58 अंक गिरा; निफ्टी भी लाल निशान पर खुला

मुंबई: भारतीय शेयर बाजार में आज, मंगलवार 21 जुलाई को शुरुआती कारोबार के दौरान कमजोरी का रुख देखा गया. घरेलू संस्थागत निवेशकों के समर्थन के बावजूद विदेशी फंड्स की लगातार निकासी और प्रमुख बैंकिंग शेयरों में गिरावट से बाजार के दोनों मुख्य सूचकांक, सेंसेक्स और निफ्टी, लाल निशान में कारोबार करते नजर आए.

शुरुआती सत्र में 30 शेयरों पर आधारित BSE सेंसेक्स 58.89 अंक या 0.08 प्रतिशत की गिरावट के साथ 77,649.63 के स्तर पर आ गया. वहीं, 50 शेयरों वाला NSE निफ्टी भी 22.45 अंक टूटकर 24,216.05 के स्तर पर आ गया. इससे पिछले कारोबारी सत्र यानी सोमवार को भी बाजार में भारी गिरावट देखी गई थी, जब सेंसेक्स 442 अंक और निफ्टी करीब 96 अंक गिरकर बंद हुआ था.

शेयरों का हाल

सेंसेक्स पैक में आज सबसे ज्यादा नुकसान उठाने वाले शेयरों में HDFC बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज, एक्सिस बैंक, सन फार्मा और मारुति सुजुकी शामिल रहे. इसके विपरीत, टेक महिंद्रा, अल्ट्राटेक सीमेंट, एशियन पेंट्स और HCL टेक जैसी कंपनियों के शेयरों में खरीदारी देखने को मिली, जिससे बाजार को कुछ सहारा मिला.

गिरावट के मुख्य कारण

बाजार विश्लेषकों के अनुसार, इस गिरावट के पीछे घरेलू और वैश्विक दोनों कारक जिम्मेदार हैं:

HDFC बैंक के कमजोर नतीजे: HDFC बैंक के तिमाही नतीजों में मार्जिन उम्मीद से कम रहने के कारण निवेशकों में निराशा है. इसके चलते बैंक के शेयरों में लगातार दूसरे दिन बिकवाली का दबाव देखा जा रहा है.