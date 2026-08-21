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बाजार में लगातार दूसरे दिन रौनक, सेंसेक्स 163 अंक उछला, निफ्टी भी मजबूती के साथ खुला

क्रूड संकट के बीच लगातार दूसरे दिन शेयर बाजार चमका; सेंसेक्स 163 अंक उछलकर 77,700 के पार और निफ्टी 24,284 पर खुला.

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By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 21, 2026 at 10:15 AM IST

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मुंबई: भारतीय शेयर बाजार में शुक्रवार को लगातार दूसरे कारोबारी सत्र में तेजी का रुख देखने को मिला. शुरुआती गिरावट और पिछले कुछ दिनों के उतार-चढ़ाव से उबरते हुए घरेलू बेंचमार्क इंडेक्स मजबूती के साथ खुले. बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) का प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स 163.35 अंक यानी 0.21% की बढ़त के साथ 77,701.07 के स्तर पर खुला. वहीं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 50 भी 52.20 अंक यानी 0.22% चढ़कर 24,284.05 के स्तर पर खुला.

रियल्टी और मेटल शेयरों में तेजी, आईटी में गिरावट
बाजार की शुरुआती शुरुआत में सेक्टोरल इंडेक्स में मिलाजुला असर देखने को मिला. निफ्टी रियल्टी इंडेक्स सबसे ज्यादा 0.7% की बढ़त के साथ कारोबार कर रहा था. इसके अलावा निफ्टी मेटल में 0.48% और निफ्टी फार्मा में 0.32% की मजबूती देखी गई. दूसरी तरफ, तकनीकी और ऑटो शेयरों पर दबाव नजर आया. निफ्टी आईटी (IT) इंडेक्स में 0.6% की गिरावट दर्ज की गई, जबकि निफ्टी ऑटो भी 0.19% नीचे फिसल गया.

कच्चे तेल की ऊंची कीमतें और वैश्विक दबाव
बाजार में यह तेजी ऐसे समय पर आई है जब वैश्विक स्तर पर कई चुनौतियां बनी हुई हैं. अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव के कारण हॉर्मुज जलडमरूमध्य के आसपास अनिश्चितता बनी हुई है, जिससे ब्रेंट क्रूड 94 डॉलर प्रति बैरल के करीब पहुंच गया है. भारत अपनी तेल जरूरतों का एक बड़ा हिस्सा आयात करता है, इसलिए कच्चे तेल की यह बढ़ती कीमत देश की महंगाई और चालू खाता घाटे (CAD) के लिए एक बड़ा खतरा है.

इसके अलावा, अमेरिकी ट्रेजरी यील्ड बढ़कर 4.698% के स्तर पर पहुंच गई है, जिससे विदेशी निवेशकों (FIIs) के बीच जोखिम लेने की क्षमता कम हुई है. अमेरिकी बाजारों में भी भारी गिरावट देखी गई थी, जहां पिछले सत्र में डाउ जोंस 703 अंक (-1.32%) टूट गया था और नैस्डैक भी 1% नीचे बंद हुआ था. इन खराब वैश्विक संकेतों के बावजूद भारतीय बाजारों ने शुरुआती बढ़त बनाए रखी. अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया भी ₹95.74 के स्तर पर स्थिर बना रहा. बाजार विश्लेषकों का मानना है कि घरेलू संस्थागत निवेशकों (DIIs) की खरीदारी बाजार को सहारा दे रही है, लेकिन कच्चे तेल में उछाल के कारण बड़ी तेजी की उम्मीद फिलहाल सीमित है.

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