ETV Bharat / business

गिरावट के साथ खुला शेयर बाजार, सेंसेक्स 500 अंक टूटा, निफ्टी 24,200 के नीचे लुढ़का

मुंबई: सोमवार को घरेलू इक्विटी बाजार गिरावट के साथ खुले, कमजोर ग्लोबल संकेतों और मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच कच्चे तेल की कीमतों में तेजी के कारण निवेशक सतर्क रहे. शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 500 पॉइंट या 0.7 प्रतिशत से ज़्यादा गिरकर 77,591 के निचले स्तर पर आ गया, जबकि निफ्टी ने सत्र की शुरुआत 144 पॉइंट या 0.6 प्रतिशत गिरकर 24,190.05 पर की.

इन शेयरों में रही सबसे ज्यादा हलचल

ससेक्टर के हिसाब से, बिकवाली का दबाव फाइनेंशियल स्टॉक्स में रहा, जिसमें निफ्टी प्राइवेट बैंक इंडेक्स 2 प्रतिशत से ज़्यादा गिरा, इसके बाद निफ्टी रियल्टी इंडेक्स 1 प्रतिशत से ज़्यादा गिरा.

इसके उलट, निफ्टी PSU बैंक इंडेक्स में लगभग 1 प्रतिशत की बढ़त हुई, जबकि निफ्टी फार्मा, निफ्टी हेल्थकेयर, निफ्टी मेटल और निफ्टी ऑयल एंड गैस इंडेक्स पॉजिटिव ज़ोन में कारोबार कर रहे थे. निफ्टी में शामिल कंपनियों में, HDFC बैंक, एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, इंडिगो और श्रीराम फाइनेंस शुरुआती कारोबार में सबसे ज़्यादा लूज़र रहे.

मार्केट एक्सपर्ट्स के मुताबिक, कमजोर ग्लोबल माहौल के बावजूद, घरेलू मार्केट का टेक्निकल स्ट्रक्चर मज़बूत बना हुआ है, और किसी भी गिरावट से निचले लेवल पर खरीदारी आने की संभावना है. उन्होंने कहा कि डेरिवेटिव सेटअप बुलिश अंडरटोन को सपोर्ट कर रहा है, निफ्टी को तुरंत 24,100 के लेवल के आसपास सपोर्ट मिलने की उम्मीद है, जबकि 24,500 मुख्य रेजिस्टेंस के तौर पर काम कर सकता है.

इस बीच, वीकेंड में मिडिल ईस्ट में टकराव और बढ़ने के बाद, अमेरिका और ईरान के बीच नए हमलों के बाद, इंटरनेशनल तेल की कीमतों में तेज़ी आई.