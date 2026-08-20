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शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 558 अंक उछला, 12 दिनों की मंदी के बाद शेयर बाजार में आई जोरदार तेजी

अमेरिकी बॉन्ड यील्ड गिरने से वैश्विक बाजारों में सुधार आया, जिससे 12 दिनों की गिरावट छोड़ भारतीय शेयर बाजार आज भारी बढ़त के साथ खुले.

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By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 20, 2026 at 10:24 AM IST

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मुंबई: अमेरिका में सरकारी बॉन्ड के मुनाफे में आई कमी से दुनियाभर के निवेशकों का भरोसा बढ़ा है. इसका सीधा असर भारतीय शेयर बाजार पर दिखा और पिछले 12 दिनों से लगातार चल रही मंदी पर गुरुवार को ब्रेक लग गया. आज सुबह भारतीय बाजार अच्छी बढ़त के साथ खुले. बाजार के जानकारों का कहना है कि बहुत ज्यादा गिरावट के बाद अब बाजार में खरीदारी लौट रही है और यह निचले स्तरों से सुधार के साफ संकेत हैं.

शुरुआती कारोबार में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) का मुख्य सूचकांक 'सेंसेक्स' 558 अंक यानी 0.73 फीसदी की बड़ी तेजी के साथ 77,468 पर पहुंच गया. वहीं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) का 'निफ्टी 50' भी 147 अंक यानी 0.61 फीसदी की बढ़त के साथ 24,225.45 के स्तर पर कारोबार करता नजर आया. अलग-अलग सेक्टरों की बात करें तो आईटी, टेलीकॉम और मेटल से जुड़ी कंपनियों के शेयरों में सबसे ज्यादा तेजी रही और ये सुबह के कारोबार में करीब 1 फीसदी तक चढ़ गए.

बाजार के लिए जरूरी आंकड़े और बड़ी वजहें
चार्ट और आंकड़ों को देखने वाले विश्लेषकों का मानना है कि निफ्टी के लिए इस समय 24,060 का स्तर बहुत मजबूत सपोर्ट बना हुआ है. बाजार यहीं से घूमकर ऊपर की तरफ आया है. अगर निफ्टी 24,200 से 24,260 के आंकड़े के ऊपर टिके रहने में कामयाब होता है, तो आने वाले दिनों में यह तेजी 24,380 से लेकर 24,540 के स्तर तक भी जा सकती है. लेकिन, अगर किसी वजह से बाजार 24,060 से नीचे गिरता है, तो यह 23,575 तक कमजोर हो सकता है.

इस तेजी के पीछे बड़े निवेशकों का भी हाथ है. सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, विदेशी संस्थागत निवेशकों (FIIs) ने लगातार दूसरे दिन बाजार में पैसे लगाए और ₹407 करोड़ के शेयर खरीदे. वहीं, भारत के अपने घरेलू संस्थागत निवेशकों (DIIs) ने बाजार को बहुत बड़ा सहारा दिया. उन्होंने लगातार सातवें दिन खरीदारी जारी रखते हुए बुधवार को ₹3,973 करोड़ का भारी-भरकम निवेश किया.

दुनियाभर के बाजारों और कच्चे तेल का हाल
अंतरराष्ट्रीय बाजार से भी अच्छे संकेत मिले हैं. अमेरिकी सरकार अपने कर्ज की लागत को कम करने के लिए लंबी अवधि के सरकारी बॉन्ड खुद वापस खरीदने पर विचार कर रही है. इस खबर से वहां बॉन्ड बाजार में थोड़ी शांति आई, जिससे एशिया के दूसरे देशों के शेयर बाजार भी हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं. इससे पहले अमेरिकी बाजार भी बढ़त के साथ बंद हुए थे, जहां एसएंडपी 500 में 0.21 फीसदी और नैस्डैक में 0.16 फीसदी की तेजी देखी गई.

दूसरी तरफ, अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे तनाव के बावजूद कच्चे तेल की कीमतें अभी नियंत्रण में हैं. अंतरराष्ट्रीय बाजार में ब्रेंट क्रूड 0.33 फीसदी की मामूली बढ़त के साथ 92 डॉलर प्रति बैरल के आसपास है, जबकि अमेरिकी डब्ल्यूटीआई क्रूड 0.17 फीसदी चढ़कर 84.52 डॉलर प्रति बैरल पर बना हुआ है.

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