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मामूली गिरावट के साथ खुला शेयर बाजार: क्रूड ऑयल $92 के पार, वैश्विक दबाव से निवेशक सतर्क

शेयर बाजार में सुस्त शुरुआत ( getty image )

मुंबई: वैश्विक बाजारों से मिल रहे कमजोर संकेतों के कारण आज घरेलू शेयर बाजार की शुरुआत बेहद सुस्त और सपाट रही. अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें बढ़कर 92 डॉलर प्रति बैरल के करीब पहुंच गई हैं. इसके साथ ही दुनिया भर में सरकारी बॉन्ड पर मिलने वाला ब्याज भी तेजी से बढ़ रहा है. इन दोनों वजहों से निवेशकों का मनोबल कमजोर हुआ है और वे जोखिम लेने से बच रहे हैं. बुधवार को बाजार खुलते ही बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक सेंसेक्स 17.41 अंक (0.02%) की मामूली गिरावट के साथ 77,218.05 पर खुला. वहीं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी सिर्फ 2.85 अंक (0.01%) टूटकर 24,152.05 के स्तर पर खुला. IT सेक्टर ने संभाली कमान, ऑटो-मेटल में गिरावट

बाजार में कमजोरी के बीच आज सूचना प्रौद्योगिकी (IT) कंपनियों के शेयरों ने बाजार को सहारा देने का काम किया. शुरुआती कारोबार में निफ्टी आईटी इंडेक्स 0.82% की मजबूती के साथ कारोबार कर रहा था. इसके अलावा रियल्टी सेक्टर में भी 0.2% तक की हल्की बढ़त देखी गई. दूसरी ओर, कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों का असर दूसरे उद्योगों पर साफ दिख रहा है. मेटल सेक्टर सबसे ज्यादा 0.35% टूट गया, जबकि ऑटोमोबाइल सेक्टर में 0.14% की गिरावट दर्ज की गई. फार्मा, केमिकल और हेल्थकेयर सेक्टर के शेयरों में भी करीब 0.10% की सुस्ती रही.