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मामूली गिरावट के साथ खुला शेयर बाजार: क्रूड ऑयल $92 के पार, वैश्विक दबाव से निवेशक सतर्क

क्रूड ऑयल $92 पहुंचने और बढ़ती बॉन्ड यील्ड से शेयर बाजार सपाट खुला; निफ्टी 24,152 पर जबकि आईटी शेयरों में बढ़त रही.

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शेयर बाजार में सुस्त शुरुआत (getty image)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 19, 2026 at 10:10 AM IST

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Updated : August 19, 2026 at 11:16 AM IST

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मुंबई: वैश्विक बाजारों से मिल रहे कमजोर संकेतों के कारण आज घरेलू शेयर बाजार की शुरुआत बेहद सुस्त और सपाट रही. अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें बढ़कर 92 डॉलर प्रति बैरल के करीब पहुंच गई हैं. इसके साथ ही दुनिया भर में सरकारी बॉन्ड पर मिलने वाला ब्याज भी तेजी से बढ़ रहा है. इन दोनों वजहों से निवेशकों का मनोबल कमजोर हुआ है और वे जोखिम लेने से बच रहे हैं.

बुधवार को बाजार खुलते ही बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक सेंसेक्स 17.41 अंक (0.02%) की मामूली गिरावट के साथ 77,218.05 पर खुला. वहीं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी सिर्फ 2.85 अंक (0.01%) टूटकर 24,152.05 के स्तर पर खुला.

IT सेक्टर ने संभाली कमान, ऑटो-मेटल में गिरावट
बाजार में कमजोरी के बीच आज सूचना प्रौद्योगिकी (IT) कंपनियों के शेयरों ने बाजार को सहारा देने का काम किया. शुरुआती कारोबार में निफ्टी आईटी इंडेक्स 0.82% की मजबूती के साथ कारोबार कर रहा था. इसके अलावा रियल्टी सेक्टर में भी 0.2% तक की हल्की बढ़त देखी गई.

दूसरी ओर, कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों का असर दूसरे उद्योगों पर साफ दिख रहा है. मेटल सेक्टर सबसे ज्यादा 0.35% टूट गया, जबकि ऑटोमोबाइल सेक्टर में 0.14% की गिरावट दर्ज की गई. फार्मा, केमिकल और हेल्थकेयर सेक्टर के शेयरों में भी करीब 0.10% की सुस्ती रही.

बाजार में गिरावट की मुख्य वजहें
बाजार विशेषज्ञों का कहना है कि मध्य-पूर्व में जारी तनाव और भू-राजनीतिक संकट के चलते कच्चे तेल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं. ईरान द्वारा हॉर्मुज जलडमरूमध्य को बंद रखने की जिद और अमेरिका द्वारा युद्धविराम की अवधि न बढ़ाने से संकट और गहरा गया है. क्रूड ऑयल महंगा होने से भारत में महंगाई बढ़ने का खतरा रहता है, क्योंकि भारत अपनी जरूरत का ज्यादातर तेल आयात करता है. इसके अलावा अमेरिका में 30 साल के बॉन्ड की यील्ड साल 2007 के बाद अपने सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गई है, जिससे विदेशी निवेशक उभरते बाजारों से पैसा निकाल रहे हैं.

निवेशकों के लिए क्या है सलाह?
जानकारों के मुताबिक, वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारत की आर्थिक स्थिति मजबूत है. देश की जीडीपी (GDP) और कंपनियों की कमाई के अनुमान बेहतर हैं. घरेलू निवेशकों की तरफ से बाजार में लगातार पैसा आ रहा है, जिससे गिरावट पर लगाम लगी हुई है. एक्सपर्ट्स का मानना है कि लंबे समय के लिए निवेश करने वाले लोग इस गिरावट का फायदा उठा सकते हैं और मजबूत बुनियादी सिद्धांतों वाले अच्छे शेयरों को धीरे-धीरे अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं. मिड-कैप और स्मॉल-कैप सेगमेंट में अभी भी अच्छी बढ़त देखने को मिल रही है.

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Last Updated : August 19, 2026 at 11:16 AM IST

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