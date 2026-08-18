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मार्केट क्रैश: शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 278 अंक टूटा, निफ्टी 24,250 के नीचे फिसला

मुंबई: पश्चिम एशिया में बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव और कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के कारण आज घरेलू शेयर बाजार में भारी बिकवाली देखने को मिली. मंगलवार को शुरुआती कारोबार में बाजार के दोनों प्रमुख सूचकांक, सेंसेक्स और निफ्टी, लाल निशान में खुले. वैश्विक बाजारों से मिले कमजोर संकेतों और विदेशी संस्थागत निवेशकों (FIIs) की लगातार बिकवाली ने घरेलू निवेशकों की धारणा को गंभीर रूप से प्रभावित किया है. इसके साथ ही, अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया भी 7 पैसे कमजोर होकर 95.68 के स्तर पर पहुंच गया है

शुरुआती कारोबार के दौरान 30 शेयरों वाला बीएसई (BSE) सेंसेक्स 278.32 अंक या 0.36 प्रतिशत की गिरावट के साथ 77,450.64 अंक पर आ गया. इसी तरह, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) का 50 शेयरों वाला निफ्टी भी 57.65 अंक या 0.24 प्रतिशत टूटकर 24,230.45 अंक पर कारोबार करता देखा गया. बाजार में गिरावट का यह लगातार पांचवां दिन है, जिससे निवेशकों की चिंताएं बढ़ गई हैं.

इन शेयरों में रही हलचल

सेंसेक्स के प्रमुख शेयरों में भारती एयरटेल, एशियन पेंट्स, इन्फोसिस, एचसीएल टेक और टेक महिंद्रा शुरुआती कारोबार में सबसे ज्यादा नुकसान में रहे. इंडिगो एयरलाइंस का संचालन करने वाली कंपनी इंटरग्लोब एविएशन के शेयरों में भी गिरावट दर्ज की गई. दूसरी ओर, विपरीत परिस्थितियों के बावजूद रिलायंस इंडस्ट्रीज, सन फार्मा, मारुति सुजुकी और एक्सिस बैंक जैसी कंपनियों के शेयरों में मामूली बढ़त देखी गई, जिससे बाजार को कुछ सहारा मिला.