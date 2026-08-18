मार्केट क्रैश: शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 278 अंक टूटा, निफ्टी 24,250 के नीचे फिसला
सेंसेक्स 278 अंक गिरकर 77,450 और निफ्टी 57 अंक टूटकर 24,230 पर आया; रुपया 7 पैसे कमजोर होकर 95.68 पर पहुंचा.
Published : August 18, 2026 at 9:56 AM IST|
Updated : August 18, 2026 at 10:15 AM IST
मुंबई: पश्चिम एशिया में बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव और कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के कारण आज घरेलू शेयर बाजार में भारी बिकवाली देखने को मिली. मंगलवार को शुरुआती कारोबार में बाजार के दोनों प्रमुख सूचकांक, सेंसेक्स और निफ्टी, लाल निशान में खुले. वैश्विक बाजारों से मिले कमजोर संकेतों और विदेशी संस्थागत निवेशकों (FIIs) की लगातार बिकवाली ने घरेलू निवेशकों की धारणा को गंभीर रूप से प्रभावित किया है. इसके साथ ही, अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया भी 7 पैसे कमजोर होकर 95.68 के स्तर पर पहुंच गया है
शुरुआती कारोबार के दौरान 30 शेयरों वाला बीएसई (BSE) सेंसेक्स 278.32 अंक या 0.36 प्रतिशत की गिरावट के साथ 77,450.64 अंक पर आ गया. इसी तरह, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) का 50 शेयरों वाला निफ्टी भी 57.65 अंक या 0.24 प्रतिशत टूटकर 24,230.45 अंक पर कारोबार करता देखा गया. बाजार में गिरावट का यह लगातार पांचवां दिन है, जिससे निवेशकों की चिंताएं बढ़ गई हैं.
इन शेयरों में रही हलचल
सेंसेक्स के प्रमुख शेयरों में भारती एयरटेल, एशियन पेंट्स, इन्फोसिस, एचसीएल टेक और टेक महिंद्रा शुरुआती कारोबार में सबसे ज्यादा नुकसान में रहे. इंडिगो एयरलाइंस का संचालन करने वाली कंपनी इंटरग्लोब एविएशन के शेयरों में भी गिरावट दर्ज की गई. दूसरी ओर, विपरीत परिस्थितियों के बावजूद रिलायंस इंडस्ट्रीज, सन फार्मा, मारुति सुजुकी और एक्सिस बैंक जैसी कंपनियों के शेयरों में मामूली बढ़त देखी गई, जिससे बाजार को कुछ सहारा मिला.
गिरावट के मुख्य कारण
बाजार विशेषज्ञों के अनुसार, वैश्विक स्तर पर दो बड़ी घटनाओं ने आज भारतीय बाजार पर सबसे ज्यादा दबाव बनाया है. पहला, ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव के कारण वैश्विक तेल बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड 0.63 प्रतिशत बढ़कर 91.46 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया है. दूसरा, अमेरिका में 10 साल के बॉन्ड की यील्ड (प्रतिफल) बढ़कर 4.73 प्रतिशत हो गई है. बॉन्ड यील्ड में यह बढ़ोतरी विदेशी निवेशकों को भारतीय बाजार से पैसा निकालने के लिए प्रेरित कर रही है.
एक्सचेंज के आंकड़ों के मुताबिक, सोमवार को विदेशी संस्थागत निवेशकों (FIIs) ने 2,535.10 करोड़ रुपये मूल्य के शेयर बेचे. एशियाई बाजारों में दक्षिण कोरिया का कोस्पी, जापान का निक्की, चीन का शंघाई कंपोजिट और हांगकांग का हैंगसेंग भी नुकसान में कारोबार कर रहे थे. विशेषज्ञों का कहना है कि हालांकि मजबूत भारतीय अर्थव्यवस्था और कंपनियों की अर्निंग ग्रोथ में सुधार के संकेत बाजार के लिए सकारात्मक हैं, लेकिन मौजूदा वैश्विक अनिश्चितता के कारण अल्पावधि में बाजार में उतार-चढ़ाव बना रहेगा.
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